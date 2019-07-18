Ютуб vs старый «ящик»

Петр Саруханов / «Новая газета»

Жизнь телевидения к середине лета традиционно замирает. Начинается пора повторов. Отдельные бойцы еще воюют на полях пропагандистских сражений, но их крики и призывы все больше напоминают информационный шум. Интересно было бы ради эксперимента поставить и их шоу на повторы — уверена, что мало кто из зрителей это заметил бы. Шумят, братцы, шумят, Украину осуждают, Америку клеймят, врагов России без устали развенчивают. Разве что фамилии врагов время от времени меняются, а так — все одно и то же.

Вот Никита Михалков, который гоняет бесов на телеканале «Россия 24», объявил, что «Бесогон» уходит в отпуск, но аудитория не заметит потери бойца: «Летом можно будет смотреть повторные выпуски из «нашей золотой коллекции». Не сразу обратив внимание на предупреждение Мастера и сидя спиной к телевизору, немного удивилась, услышав, как он в июле 2019 выводит на чистую воду тех, кто посмел выступить против запрета на прокат в России фильма «Смерть Сталина». Лишь повернувшись к экрану, увидела плашку в углу кадра: «Повтор от февраля 2018».

Была когда-то в эфире программа под названием «Старый телевизор» (хорошая, кстати, ретропрограмма). Сегодня это название можно считать метафорой по отношению к традиционному эфирному телевидению. Этот старый «ящик» — громоздкий, архаичный, «черно-белый» по большинству позиций уступает Новому Телевизору — Ютубу, куда постепенно перемещаются и самые яркие медийные персоны, и — вслед за ними — самая привлекательная аудитория: молодая, продвинутая, не поддающаяся привычному зомбированию старого ТВ.

Много лет подряд мы с коллегой Ксенией Лариной ведем по субботам в эфире радиостанции «Эхо Москвы» программу «Человек из телевизора». В минувшем сезоне не только мы, но и наши постоянные слушатели обратили внимание на то, что все меньше в ряду обсуждаемых проектов — собственно ТВ-продукции и все больше — программ разнообразных ютуб-каналов, в связи с чем слушатели даже предлагают переименовать программу в «Человека из Ютуба».

Даже программы старого телевизора многие зрители сейчас смотрят (если смотрят) в интернете. По данным аналитической компании Mediascop, в день в интернет заходит в среднем 75% жителей крупных городов, тогда как телевизор в день смотрят в среднем 70,4% горожан.

Как точно сформулировал генеральный продюсер телеканала «Пятница» Николай Картозия, «нет больше никакой гегемонии ТВ. Ютуб уравнял в правах Дудя и Познера. «Пацанок» и шоу «Голос». О том, как делать новое нестыдное ТВ, разговаривал с бывшим коллегой по НТВ в одном из выпусков авторского ютуб-канала «Редакция» известный тележурналист Алексей Пивоваров.

«Почему телик считают стыдным сейчас?» — спросил он у Картозии.

Ответ на поверхности: «На ТВ много ненависти, много неправды в информационной составляющей, очень много того, что бывший руководитель НТВ Евгений Киселев называл фигурой умолчания».

«Что быть тележурналистом в 2019 году, мягко говоря, сложно — не новость, — писал на своей странице в фейсбуке Пивоваров, запуская в марте этого года ютуб-канал «Редакция». — Дело не столько даже в цензуре и фактическом исчезновении этой профессии в России, а в том, что технологически тележурналистика переместилась куда-то в область милой архаики. Кто сейчас узнает новости по телевизору? Даже если завтра в стране и мире наступит тотальная свобода слова — никто и никогда больше не будет ждать информационного выпуска, чтобы узнать «свежатинку» от любимого репортера. Нет, этот рынок телик навсегда проиграл гаджетам, пушам и стримам. Мы видим, как в России Ютуб окончательно превратился в Новый Телевизор — здесь уже полно качественных и профессионально сделанных ток-шоу, крутых интервью и классных ведущих. Здесь будет то, что мы умеем делать, — качественная журналистика».

Сказано — сделано. Буквально за несколько месяцев Пивоваров со своей «Редакцией» стал одним из самых уважаемых видеоблогеров. Он обращается к самым актуальным темам, о которых либо умалчивает, либо откровенно врет архаичный старый «ящик». «Сестры Хачатурян — почему это касается каждого», «Чем стал Чернобыль, что и сегодня продолжает фонить» (по следам нашумевшего сериала), «Сколько стоит компромисс с властью» (участвуют Познер, Собчак, Ходорковский, «Сталингулаг»), события в Екатеринбурге, авиакатастрофа суперджета Сухой в Шереметьево (разбор полетов), «Природа политического смеха» — каждую среду выходит новый выпуск «Редакции», набирающий сотни тысяч просмотров.

Самый распространенный жанр в ютуб-пространстве — интервью. В нем успешно работают Юрий Дудь с программой «вДудь», Ирина Шихман с программой «А поговорить?», Ксения Собчак с шоу «Осторожно, Собчак!». Все они в прошлом — телевизионные журналисты, не побоявшиеся бросить привычную среду и начать осваивать новые для них форматы.

Юрий Дудь, собаку съевший на интервью, недавно поразил свою аудиторию отважным вторжением совсем уж в новую для себя область, сняв двухчасовой фильм «Колыма. Родина нашего страха». А Ирина Шихман выложила в интернете две части собственного фильма «Тюрьма. Исправь меня, если можешь», в котором приняли участие жертвы современной пенитенциарной системы, на собственной шкуре познавшие все ее «прелести».

Именно в Ютуб перенес Леонид Парфенов новые серии своего знаменитого проекта «Намедни» — 1946–1951, за которые по логике должны были бы бороться все крупные эфирные телеканалы. Он же ранее открыл видеоблог «Парфенон» — своего рода видеодневник, в котором делится впечатлениями от главных политических событий недели, а также от путешествий, премьер, выставок, на которых побывал.

Помимо интервью, документального кино, аналитики, расследований (в них нет равных «Навальный LIVE» и его автору) в интернете появились познавательно-развлекательные шоу популярных телеведущих Андрея Макаревича («Смак») и Михаила Ширвиндта («Кулинарные путешествия»).

Олег Меньшиков не регулярно, но размещает в Ютубе свое шоу, куда приглашает на откровенный разговор селебритис — Аллу Пугачеву, Виктора Сухорукова, Данилу Козловского, Вячеслава Полунина. Шоу Меньшикова снимается в присутствии полного зала зрителей — в театре Ермоловой. В апреле, когда Алла Пугачева справляла юбилей, случилось невиданное: шоу Меньшикова с ее участием было целиком показано на Первом канале и смотрелось как абсолютно полноценный, качественный телевизионный продукт.

Нет пока в Ютубе дискуссионных общественно-политических ток-шоу — все ж таки этот жанр трудоемкий, требующий больших организационных усилий. Но скорее всего — появятся и дискуссии. Ютуб называют территорией свободы — и это многое объясняет: и присутствие в нем настоящих телезвезд, и разнообразие жанров, и смелость ведущих в выборе тем, и масштаб гостей, приглашаемых в разные программы.

В старом же «ящике» — сплошь запреты, стоп-листы, тотальный контроль, ложь, страх. И, как следствие, — застой и запустение. Впрочем, многие зрители этого пока не замечают. Привычка свыше им дана.