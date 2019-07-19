Круче гор только сода

Министерство природопользования и экологии Башкирии и администрация Республики Башкирия ответили на запрос «Новой», что они обеспечили «Башкирскую содовую компанию» сырьем на многие годы за счет уникального кораллового рифа возрастом 300 миллионов лет.

31 мая «Новая» рассказала об угрозе уничтожения башкирских гор — шиханов.

«Башкирская содовая компания» исчерпала запас сырья, до основания разработав одну из четырех гор возрастом более пяти миллионов лет. Чтобы продолжить свое беспрецедентное по прибыльности производство, компания требует новый источник сырья. А именно — соседнюю гору.

Башкирские шиханы внесены в Список геологического наследия всемирного значения GEOSITES. В СССР две из них, Торатау и Юрактау, получили статус особо охраняемых природных территорий и памятников природы. Все шиханы состоят из ископаемых рифов возрастом двести восемьдесят миллионов лет. В то время на месте Башкирии было море, где обитали различные организмы: кораллы, губки, мшанки, брахиоподы, иглокожие и водоросли. В результате их жизни и смерти образовались подводные рифовые массивы. Пять миллионов лет назад в результате движения литосферных плит они выдвинулись на поверхность и стали шиханами.

«Башкирская содовая компания» использует известняк, из которого и состоят доисторические рифы, чтобы получить из него углекислый газ. Горную породу взрывают, на вагонетках перевозят на производство и там сжигают в печах уникальные ископаемые и артефакты. Первый из уничтоженных шиханов, Шахтау, исчерпал свои запасы. На его месте образовался котлован с водой, который угрожает затоплением окрестным территориям.

Чтобы не тратить лишние средства на разработку одного из альтернативных источников известняка, расположенного дальше, чем шиханы, находящиеся под боком у завода, БСК требует себе Куштау. Несколько лет местные жители, ученые, активисты, неравнодушные граждане со всей России ведут борьбу за эти уникальные объекты природного наследия. Однако администрация республики явно толкает людей на протестные решительные действия, отдав на откуп БСК гору Куштау.

В министерстве природопользования и экологии Башкортостана ответили на запрос редакции типичной отпиской: «Памятник природы «Гора Юрактау», памятник природы «Гора Торатау» находятся под охраной государства. Гора Куштау не является особо охраняемой природной территорией».

Заведующий кафедрой геологии и полезных ископаемых, кандидат геолого-минералогических наук Исхак Фархутдинов прокомментировал ответ минприроды республики: «Да, гора Куштау не является особо охраняемой природной территорией, но так же как и Юрактау и Торатау представляет собой уникальный геологический и биологический объект. Альтернативные источники сырья в республике есть, их использование позволит сохранить для потомков все три из оставшихся стрелитамакских шиханов».

Однако и.о. вице-премьера правительства Республики Башкортостан Б.В. Беляев ответил редакции, что приказом от 19 марта гора Куштау сдана в расход: «В связи с изложенным АО «БСК» обеспечено сырьем на многие десятилетия вперед. Отечественная промышленность будет продолжать получать в необходимых количествах кальцинированную и пищевую соду, другую продукцию. Дефицит этих продуктов исключен. Кроме того, имеется определенный резерв производственных мощностей, который позволит обеспечить задел для развития».

«Новая» вместе с активистами, учеными и экологами будет продолжать бороться с административным беспределом в Башкирии.