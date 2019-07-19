Ноу-хау следователя Корнаухова

Больше года в судах Петербурга и Ленобласти решают вопрос о мере пресечения для предпринимателя Андрея Ведерникова, бывшего члена правления строительного гиганта ЛСР. Обвиняемый тем временем успел возместить ущерб и выйти на свободу, а следствие забуксовало.

Андрей Ведерников. Фото: Ольга Полубеева

В мае 2018 г. следователь ГСУ МВД по Санкт-Петербургу Михаил Корнаухов предъявил бизнесмену обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, в 2014 году Ведерников «совместно и по предварительному сговору с иными неустановленными лицами» похитил с принадлежащего предприятию «Евроцемент Групп» завода в Бокситогорском районе Ленинградской области почти 40 тысяч тонн цемента и распорядился им «по своему усмотрению». Себестоимость пропавшего оценивалась в 89,2 млн рублей.

Суд г. Бокситогорска, куда поступило ходатайство следователя Корнаухова, отправил предпринимателя в СИЗО. По словам адвоката обвиняемого Евгения Тонкова, сделано это было в нарушение территориальной подсудности, так как (по материалам следствия), преступление было закончено на территории Петербурга, а не там, где находится завод «Евроцемент Групп», пострадавший в этом деле.

Аппетит растет по мере выплат

Андрей Ведерников свою вину не признал, но с помощью брата (Георгий Ведерников в 1990-е был одним из основателей группы ЛСР. — Авт.) выплатил потерпевшей стороне заявленный ущерб. Однако, как только 89 миллионов поступили на счет «Евроцемент Групп», следователь Карнаухов написал рапорт об обнаружении нового преступления — речь шла о хищениях цемента с других предприятий «Евроцемент Групп» в Старом Осколе, Белгороде, Липецке, Воронежской и Брянской областях и Белоруссии.

Общая сумма долга в материалах дела выросла до 143 миллионов. Когда братья возместили и ее, следователь не возражал против изменения меры пресечения для Ведерникова-младшего на домашний арест. Только этот вопрос рассматривался уже в Куйбышевском суде Петербурга, который смягчил меру пресечения. Так в июле 2018 года Андрей Ведерников отправился в свою квартиру под домашний арест.

Однако риск вернуться в СИЗО для него никуда не делся: позже представитель «Евроцемент Групп» заявил в суде, что долг бизнесмена перед ними составляет уже 250 миллионов рублей.

Суды ушли на третий круг

Адвокаты Ведерникова подали апелляцию на решение Бокситогорского суда о заключении его в СИЗО. В декабре 2018-го президиум Ленинградского областного суда отменил решение об аресте, указав на нарушение принципа территориальной подсудности и вернул дело в Бокситогорск.

В январе 2019-го, когда в Бокситогорске уже было назначено новое рассмотрение ходатайства Корнаухова об отправке Ведерникова в СИЗО, следователь одновременно ходатайствовал в Куйбышевском суде о продлении домашнего ареста предпринимателю, то есть фактически требовал сразу две меры пресечения для обвиняемого по одному и тому же делу.

23 января судья Куйбышевского суда Андрей Дондик рассматривал ходатайство Корнаухова о продлении домашнего ареста. Обратив внимание на то, что дело об избрании меры пресечения слушается и в Бокситогорске, он вернул следователю его ходатайство. Так Андрей Ведерников оказался на свободе без всяких ограничений.

Но уже 31 января прокурор из отдела по надзору Ленинградской областной прокуратуры обжаловала постановление судьи Дондика, настаивая на продлении домашнего ареста. А 1 февраля Корнаухов уже в Бокситогорске снова просил об удовлетворении ходатайства о заключении Ведерникова в СИЗО...

Наличие бездействия

«Даже судьи с удивлением отмечают, что впервые сталкиваются с двойной мерой пресечения, — говорит адвокат Ведерникова Евгений Тонков. — Это ноу-хау следователя Корнаухова, которое при поддержке «бдительных» областных прокуроров может экстраполироваться на всю Россию».

В Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и области «Новой» сообщили, что «избрание меры пресечения […] осуществляется строго в соответствии с действующим законодательством по согласованию с надзорным органом».

Сейчас обе процедуры в очередной раз находятся на рассмотрении судов обоих субъектов Федерации. Тем временем, расследование дела о хищении цемента продолжается уже без малого три года — в феврале 2019-го судья Куйбышевского суда постановила признать в работе следователя «наличие бездействия».

Ольга ПОЛУБЕЕВА