Новые данные о пытках, похищениях и внесудебных казнях в Чечне

Карточка мероприятия Когда? Вторник, 23 июля, 15:00 Где? Конференц-зал Международного Мемориала (Каретный ряд, 5/10). Регистрация обязательна Организаторы: Правозащитный центр «Мемориал», «Комитет против пыток» и «Новая газета» Участники: Олег Орлов, член Совета ПЦ «Мемориал»,

Игорь Каляпин, председатель «Комитета против пыток»,

Елена Милашина, специальный корреспондент и редактор отдела спецпроектов «Новой газеты»,

Марина Дубровина, адвокат,

Александр Караваев, адвокат,

Александр Немов, адвокат.

На пресс-конференции будут представлены новые доказательства того, что 27 фигурантов «расстрельного списка» были задержаны и затем убиты в январе 2017 года.

Участники мероприятия впервые озвучат показания жителей Чечни, ставших свидетелями задержания и исчезновения этих людей.

«Расстрельный список» был опубликован «Новой газетой» 10 июля 2017 года. Жители Чечни, фигурирующие в этом списке, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов ЧР в декабре 2016 года — январе 2017 года. К проверке этих сведений подключились правозащитники.

Весной 2018 года следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту массового убийства жителей Чечни, поскольку большинство фигурантов «расстрельного списка» якобы уехали воевать в Сирию.

Несмотря на давление со стороны чеченских властей, правозащитники и журналисты не прекращали собирать доказательства в ЧР. Им удалось получить подробные неанонимные показания местных жителей, доказывающие, что 27 человек не могли уехать в Сирию, так как были задержаны силовиками (установлены конкретные подразделения полиции и личности сотрудников, принимавших участие в карательной операции).

Вместе с фигурантами «расстрельного списка» в секретных тюрьмах содержались десятки людей, которых позже — после того, как они под пытками дали признательные показания, — силовики «легализовали», возбудив в отношении них уголовные дела по сфабрикованным обвинениям.

В июле 2019 года завершился судебный процесс 14-ти человек. На заседаниях они рассказали, как их пытали в секретных тюрьмах и как в отношении них фальсифицировали обвинения. Они также сообщили, что они находились в незаконных местах содержания задержанных вместе с фигурантами «расстрельного списка».