Недосягаем, но доступен для любви
Актеру Михаилу Ширвиндту — 80. Поздравления от писателя Михаила Мишина
Фото: РИА Новости
«Новая газета»редакция
Замечательному артисту и художественному руководителю Московского академического театра Сатиры, режиссеру и педагогу Александру Ширвиндту исполняется 85 лет.
Многомиллионная аудитория цитирует его роли из фильмов «Приходите завтра», «Еще раз про любовь», «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы», «Вокзал для двоих», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других. Театральные зрители помнят его работы в пьесах Чехова и Володина, Бомарше и Шекспира. Он умеет шутить с непроницаемым лицом, смешивать фарс с драмой и и смеяться одними глазами.
Его старинный друг, известный писатель Михаил Мишин поздравляет Александра Анатольевича.
«Карьера — это мера тщеславия,
а у меня тщеславие
дозировано необходимостью не выпасть
из обоймы достойных людей» —
так сказал
Александр Ширвиндт,
у которого сегодня день рождения.
Масштаб события,
требует привычно сверкнуть юбилейным «юмором».
Да ведь нарвешься на иронию.
Поэтому.
Дорогой Александр Анатольевич!
Шура!
Сообщаю главное.
Ты — недосягаем.
И притом доступен — для любования, труда и любви.
Таким был только Ленин.
Но с ним я общался меньше.
Шура, дорогой!
Чем дальше в лес, тем проще пожелания.
Здоровья, Шура!
Тебе и ближайшим.
И тем, кого ты любишь.
И тем, кто любит тебя.
А это, скромно говоря, — народ.
Остальное ты сказал сам — в цитате выше.
Больше того — сделал, как сказал.
Мало кому удается.
С днём рождения, дорогой!
P.S.
Редакция «Новой газеты» присоединяется к поздравлению любимому актеру.