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Недосягаем, но доступен для любви

Актеру Михаилу Ширвиндту — 80. Поздравления от писателя Михаила Мишина

Фото: РИА Новости

Культура

 

Замечательному артисту и художественному руководителю Московского академического театра Сатиры, режиссеру и педагогу  Александру Ширвиндту исполняется 85 лет.

Многомиллионная аудитория цитирует его роли из фильмов «Приходите завтра», «Еще раз про любовь», «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы», «Вокзал для двоих», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других. Театральные зрители помнят его работы в пьесах Чехова и Володина, Бомарше и Шекспира. Он умеет шутить с непроницаемым  лицом, смешивать фарс с драмой и и смеяться одними глазами.

Его старинный друг, известный писатель Михаил Мишин поздравляет Александра Анатольевича.

Михаил Мишин
писатель

«Карьера — это мера тщеславия, 
а у меня тщеславие 
дозировано необходимостью не выпасть 
из обоймы достойных людей»
так сказал
Александр Ширвиндт,
у которого сегодня день рождения.

Масштаб события,
требует привычно сверкнуть юбилейным «юмором».
Да ведь нарвешься на иронию.
Поэтому.

Дорогой Александр Анатольевич!
Шура!
Сообщаю главное.
Ты — недосягаем.
И притом доступен —  для любования, труда и любви.
Таким был только Ленин. 
Но с ним я общался меньше.
Шура, дорогой!
Чем дальше в лес, тем проще пожелания.
Здоровья, Шура!
Тебе и ближайшим. 
И тем, кого ты любишь.
И тем, кто любит тебя.
А это, скромно говоря, —  народ.
Остальное ты сказал сам — в цитате выше.
Больше того — сделал, как сказал.
Мало кому удается.
С днём рождения, дорогой!

P.S.

Редакция «Новой газеты» присоединяется к поздравлению любимому актеру.

Теги:
поздравление, юбилей, ширвиндт

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