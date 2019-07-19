Недосягаем, но доступен для любви

Замечательному артисту и художественному руководителю Московского академического театра Сатиры, режиссеру и педагогу Александру Ширвиндту исполняется 85 лет.

Многомиллионная аудитория цитирует его роли из фильмов «Приходите завтра», «Еще раз про любовь», «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы», «Вокзал для двоих», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других. Театральные зрители помнят его работы в пьесах Чехова и Володина, Бомарше и Шекспира. Он умеет шутить с непроницаемым лицом, смешивать фарс с драмой и и смеяться одними глазами.

Его старинный друг, известный писатель Михаил Мишин поздравляет Александра Анатольевича.

Михаил Мишин писатель

«Карьера — это мера тщеславия,

а у меня тщеславие

дозировано необходимостью не выпасть

из обоймы достойных людей» —

так сказал

Александр Ширвиндт,

у которого сегодня день рождения.

Масштаб события,

требует привычно сверкнуть юбилейным «юмором».

Да ведь нарвешься на иронию.

Поэтому.

Дорогой Александр Анатольевич!

Шура!

Сообщаю главное.

Ты — недосягаем.

И притом доступен — для любования, труда и любви.

Таким был только Ленин.

Но с ним я общался меньше.

Шура, дорогой!

Чем дальше в лес, тем проще пожелания.

Здоровья, Шура!

Тебе и ближайшим.

И тем, кого ты любишь.

И тем, кто любит тебя.

А это, скромно говоря, — народ.

Остальное ты сказал сам — в цитате выше.

Больше того — сделал, как сказал.

Мало кому удается.

С днём рождения, дорогой!