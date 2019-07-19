Сорванные голоса
Кандидатов в депутаты допустили на площадь, но не на выборы. Как проходили ежедневные протесты на Трубной площади в Москве (фото)
В Москве завершилась серия протестных мероприятий, проходивших на Трубной площади по будням с 15 по 19 июля в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы после того, как воскресная акция у Мосгоризбиркома закончилась жесткими задержаниями.
Ранее в подписях, собранных большинством оппозиционных кандидатов, якобы был обнаружен недопустимый процент «недействительных» паспортных данных москвичей. За эти пять дней кандидаты постепенно узнали, что Илья Яшин, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Елена Русакова и Кирилл Гончаров не будут допущены до выборов. Из независимых кандидатов зарегистрированы оказались Сергей Цукасов, Евгений Бунимович, Дмитрий Клочков, Максим Круглов, Роман Юнеман и Дарья Беседина.
Когда избирательная комиссия выносила свое решение по поводу Любови Соболь и упомянула воскресную акцию, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Александр Помазуев отреагировал на это фразой: «Да извините, лучше митинг, чем <…> (гадюшник — прим. ред.), который вы здесь устраиваете».
Ежедневная акция на Трубной под названием «За право на выбор» не была согласована, однако в отличие от воскресной истории, задержаний не последовало: полиция действительно следила за порядком, даже выставила металлический заборчик и несколько патрульных машин, но никого не задерживала. В том числе, правда, и провокаторов SERB, которые в первый день протестов начали нападать на собравшихся. Более того, им аккуратно помогли уйти подальше от разъяренной публики, уже накинувшейся на одного из сербовцев с кулаками.
Кульминацией протестов должен стать согласованный митинг, который пройдет на проспекте академика Сахарова в субботу, 20 июля.
«Приводите каждый по несколько друзей в субботу, — говорил Янкаускас уже почти сорванным голосом. — Пишите об этом в соцсетях и приходите все!».
К пятнице голос потеряли практически все кандидаты, а Любовь Соболь, ежедневно приезжавшая на эти акции, еле стояла на ногах из-за голодовки, которую она держит уже почти неделю.
В субботу голос понадобится всем. А особенно нужен он избирателям, которые оставляли за независимых кандидатов подписи и хотят увидеть их фамилии в избирательном списке.
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