Сорванные голоса

В Москве завершилась серия протестных мероприятий, проходивших на Трубной площади по будням с 15 по 19 июля в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы после того, как воскресная акция у Мосгоризбиркома закончилась жесткими задержаниями.

Ранее в подписях, собранных большинством оппозиционных кандидатов, якобы был обнаружен недопустимый процент «недействительных» паспортных данных москвичей. За эти пять дней кандидаты постепенно узнали, что Илья Яшин, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Елена Русакова и Кирилл Гончаров не будут допущены до выборов. Из независимых кандидатов зарегистрированы оказались Сергей Цукасов, Евгений Бунимович, Дмитрий Клочков, Максим Круглов, Роман Юнеман и Дарья Беседина.

Когда избирательная комиссия выносила свое решение по поводу Любови Соболь и упомянула воскресную акцию, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Александр Помазуев отреагировал на это фразой: «Да извините, лучше митинг, чем <…> (гадюшник — прим. ред.), который вы здесь устраиваете».

Читайте также Операция «Ыкторвна». Как Мосгоризбирком отсеивал независимых кандидатов и что они теперь намерены делать

Ежедневная акция на Трубной под названием «За право на выбор» не была согласована, однако в отличие от воскресной истории, задержаний не последовало: полиция действительно следила за порядком, даже выставила металлический заборчик и несколько патрульных машин, но никого не задерживала. В том числе, правда, и провокаторов SERB, которые в первый день протестов начали нападать на собравшихся. Более того, им аккуратно помогли уйти подальше от разъяренной публики, уже накинувшейся на одного из сербовцев с кулаками.

Кульминацией протестов должен стать согласованный митинг, который пройдет на проспекте академика Сахарова в субботу, 20 июля.

«Приводите каждый по несколько друзей в субботу, — говорил Янкаускас уже почти сорванным голосом. — Пишите об этом в соцсетях и приходите все!».

К пятнице голос потеряли практически все кандидаты, а Любовь Соболь, ежедневно приезжавшая на эти акции, еле стояла на ногах из-за голодовки, которую она держит уже почти неделю.

В субботу голос понадобится всем. А особенно нужен он избирателям, которые оставляли за независимых кандидатов подписи и хотят увидеть их фамилии в избирательном списке.

Первый день протеста на Трубной площади (понедельник). В этот день пришло больше всего людей — почти тысяча. Кто-то зажег дымовую шашку, поэтому протестующим пришлось переместиться от метро в сквер. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Первый день протеста на Трубной площади. Провокатор SERB устроил драку с одним из пришедших на акцию. Полиция разняла дерущихся. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Второй день протеста. Константин Янкаускас: «Моему папе – 77. Я хочу, чтобы на 78-м году жизни у него был выбор на этих выборах». Фото: Антон Карлинер / специально для «Новой»

Второй день протеста. Несмотря на проливной дождь на Трубной площади собралось около 500 человек. Эта цифра будет сохраняться все последующие дни. Фото: Антон Карлинер / специально для «Новой»

Второй день протеста. Дмитрий Гудков приходил на Трубную площадь каждый день, однако не выступал с импровизированной трибуны (ей становились то цветники, то лавочки). Фото: Антон Карлинер / специально для «Новой»

Третий день протеста. Ребята из «Автозак.live» устроили перфоманс с надувными штурмовиками из «Звездных войн». Они кидали их в толпу, люди с ними фотографировались или отталкивали дальше. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Четвертый день протеста. Илья Яшин. Коронной фразой этих протестов стали его слова, сказанные в первый день: «Я, сука, не сдамся без боя!». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Четвертый день протеста. Около 500 человек у метро Трубная. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Четвертый день протеста. Во время речи Константина Янкаускаса женщина вышла из толпы в центр, прокричала «Регистрируй!» и распахнула плащ. На груди у нее написано: «Константин Янкаускас», а ниже — «Регистрируй». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Четвертый день протеста. Илья Яшин обнимает Любовь Соболь, которая все еще держит голодовку. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Пятый день протеста. Плакатов в дни протеста у метро Трубная было немного. Это — одни из них. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Пятый день протеста. Елена Русакова. Фото: Светлана Виданова / «Новая»