Оскорблены и очень опасны

Разнообразные нормы наказания о преступлениях, которые «умаляли величие римского народа» ввели в обиход еще, как говорится, до нашей эры. Они касались того, что ныне мы бы назвали «государственной изменой» (помощь врагу во время войны, шпионаж), или — «попыткой насильственного свержения конституционного строя», «покушением на жизнь государственного деятеля».

Эти составы преступлений были сведены воедино и дополнены Юлием Цезарем в lex Iulia majestatis. Как пишет питерский историк Константин Вержбицкий, только со времени Тиберия этот закон начал применяться как средство широкого политического террора. Тацит приводит известный анекдот о том, как поэта Клутория Приска казнили, согласно этому закону, только за то, что тот написал стихи на смерть еще живого Друза, племянника и наследника Тиберия — поэт надеялся получить после смерти Друза хороший гонорар.

Несмотря на то, что в древнем Риме не было системы ГАС «Правосудие», до нас, по данным Вержбицкого, дошли сведения о девяти процессах по lex laesi majestatis.

Только об одном из них известно, что он имел под собой реальную уголовную, а не политическую основу.

В Дигестах, историческом памятнике VI века, этот закон приводится с учетом сложившейся практики, которая, в частности, предусматривает ответственность за такие символические акты, как поругание освященных статуй императора.

римское право. цитата

«Те, кто уже освященные статуи или изображения императора расплавил или совершил что-нибудь другое подобное, несут ответственность на основании закона Юлия о (преступлении) против величия» (''Qui statuas aut imagines imperatoris iam consecratas conflaverint aliudve quid simile admiserint, lege iulia maiestatis tenentur'') — гласит комментарий римского юриста Венулея Сатурнина, ставший официальным толкованием закона со времени Юстиниана.

Как пишет Вержбицкий, «из средства защиты республики, данный закон превратился в орудие подавления гражданских традиций в интересах авторитарного режима; именно в этом своем качестве он и вошел в историю, оставшись в ее анналах символом произвола и насилия, творившихся под маской закона».

Кстати, данный закон был единственным, по которому римское право допускало посмертное судебное преследование — того, кто «настроен враждебно против государства или принцепса».

Российский lex Iulia majestatis — это часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ.

Наших Венулеев Сатурнинов мы хорошо знаем: это депутат Дмитрий Вяткин, сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова (депутат Вяткин, к слову сказать, уже шесть лет не может прислать авторам этой статьи «истинный текст» своей диссертации, настаивая на том, что кавычки, употребляемые при цитировании чужих трудов, «исчезли при сканировании»).

Закон об административном наказании за оскорбление власти в интернете вступил в силу 29 марта 2019 г. Он запрещает «в неприличной форме» отзываться об обществе, государстве, государственных символах, Конституции и органах власти. Нарушение грозит штрафом от 30 до 100 тысяч рублей, а в случае повторного казуса — могут назначить 100–200 тысяч или арест сроком до 15 суток.

Дата-отдел «Новой газеты» вместе с «Лабораторией Александра Кукушкина» изучил все карточки административных дел по данной статье, имеющиеся на серверах российских судов.

В суды поступило 21 административное дело, большинство из которых, до сих пор находятся в производстве.

За три с половиной месяца было вынесено восемь постановлений о назначении административного наказания. Все решения пока что состоялись впервые, поэтому «рецидивистов» нет, и арест никому не назначен. Во всех известных нам случаях наказание составило минимально возможную сумму 30 тысяч рублей. По части дел судебные акты еще не опубликованы.

Примечательно то, что прямой поиск по базе судебных данных ГАС «Правосудие» не выдал ни одного возбужденного дела по «закону Клишаса», хотя в СМИ как минимум шесть раз упоминались новости о практике дел по данной статье.

Прекращены были только три дела. Причем в одном случае решение о прекращении дела было отменено судом вышестоящей инстанции.

За что осуждают по данной статье?

Так, например, гражданин Евгений Барсуков из Великого Устюга в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Великий Устюг Информ» со страниц аккаунта пользователя «Евгений Барсуков» разместил текстовую запись: «37 лямов деревянных копейки че судить человека надо [президента России] к растрелу приговорить и всех его *****», — за что и был определен к штрафу в 30 тысяч рублей.

Юрий Картыжев из Чудовского района Новгородской области разместил в «ВК» на видео «Путин сказочный… и графическое изображение президента РФ Путина В.В.». — получил такое же наказание.

Нефтяник Максим Семин из Татарстана распространил «в группе «типичный Джалиль» высказывания, содержащие «негативную оценку деятельности» политической партии, в том числе и лиц, являющихся членами данной партии, и представителей власти». Однако суд постановил, что «негативность оценки деятельности той или иной партии, ее членов, а также представителей власти, содержащаяся в высказываниях, не является признаком объективной стороны правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ».

Сильно мешает разбираться в основаниях для вынесения судебных решений избыточная (и незаконная, о чем мы писали) зачистка текстов судебных актов от любых фактических сведений.

Например, гражданин Е.А. Канаков из Чапаевска Самарской области был приговорен к штрафу за то, что он «сделал комментарий в грубой форме в адрес ФИО6 ФИО3 и ФИО7 РФ ФИО4».

Но в любом случае судьбу поэта Клутория Приска пока что не разделил никто — Тиберия на нас нету.