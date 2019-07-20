Страна непуганых медиан

Росстат превратился в ведомство горячих новостей. После нескольких скандальных релизов, связанных с такими макроэкономическими показателями, как ВВП и инфляция, Росстат представил исследование более «социальной» проблемы — зарплатного неравенства. Для этого государственные статистики представили данные по средней зарплате по стране и по медианной. Если вы забыли уроки математики (что простительно), медиана представляет собой водораздел: половина россиян зарабатывает меньше указанной суммы, а половина — больше. Выяснилось, что в России медиана проходит примерно на треть ниже среднего уровня, а это значит, что разрыв между высокими и низкими зарплатами у нас существенный. Вот что по этому поводу говорят эксперты «Новой».

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ

«Для сырьевых стран такая разница в доходах не столь критична»



— По данным Росстата, разница между медианными и средними зарплатами в России составляет порядка 28%. Чем больше отклонение медианной зарплаты от средней, тем больше разница в доходах населения. Отклонение в 28% — это не такая уж критическая разница, хотя в развитых странах она меньше, в районе 18–22%. Зарплатное неравенство — явление крайне нежелательное. Многие политические, социальные и экономические проблемы возникают именно за счет этого.

В России разница в доходах населения, так называемый коэффициент фондов, составляет 13. То есть наибольшие и наименьшие зарплаты (верхних 10% и нижних 10%) отличаются в России в 13 раз. В Западной и Восточной Европе этот показатель составляет где-то 6–7, максимум 8. А вот в двух самых крупных экономиках мира, США и Китае, коэффициент фондов выше российского — порядка 14.

Для сырьевых стран, в число которых входит Россия (наша продукция преимущественно углеводородная, особенно экспортная), разница в 13 раз не столь критическая, потому что ее во многом обеспечивают рентные доходы, связанные с добычей полезных ископаемых. В России есть масса людей, которые получают доходы с трубы, попадают в верхнюю децильную группу и тем самым выдавливают коэффициент фондов наверх. Условно говоря, если бы Швейцария или Австрия тоже качали нефть, то и у них разница была бы не в 6 раз, а в 8–10, может быть, даже в 11 раз.

Зарплата в структуре доходов населения является основной составляющей и занимает примерно 60–65%, но есть еще остальные 35–40%. Это, например, социальное обеспечение. Пенсионер не получает зарплату, он получает доход. Сюда же можно добавить стипендии по инвалидности, выплаты матерям-одиночкам. Другой вариант: вы сдаете квартиру и получаете с этого предпринимательский доход. Акции, дивиденды, ценные бумаги — это тоже не зарплата. Поэтому источник дохода у богатых людей может сильно отличаться от среднего уровня.

И есть еще неформальный сектор. Представители неформального бизнеса, которые строят дачи, красят заборы, воспитывают детей, тоже получают деньги — на 20–30% меньше, чем в формальном бизнесе. Так что, я думаю, при учете неформального бизнеса средняя зарплата была бы еще ниже данных Росстата.

Для выработки социальной политики разумнее использовать все три показателя: и среднюю, и медианную, и даже модальную зарплату. Модальная — это та зарплата, которую получает большая часть населения страны. У нас сейчас это около 24 тысяч рублей, столько получает примерно 20% работников.

Другой вывод из исследования Росстата состоит в том, что нужно вернуться к прогрессивной шкале НДФЛ. При этом важно поставить высокий барьер отсечения, например, зарплаты в 10 млн рублей, а не 1 млн, как предлагали раньше. Чтобы облагались только те, кто получает архивысокие зарплаты. Но это мое оценочное суждение.

Игорь Николаев директор Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton

«Картина стала более полной»



— Хорошо, что Росстат провел такое исследование. Раньше эксперты пытались самостоятельно рассчитать медианные зарплаты, но официальной статистики не было. Картина по заработным платам стала более полной, хотя они и считаются только по крупным и средним предприятиям.

Расхождение в 28% между медианной зарплатой и средней похоже на правду. Для многих людей в регионах, у которых зарплата 20–30 тысяч рублей, цифра средней зарплаты в 48 тысяч рублей оставалась непонятной.

Сказать, что все работники госсектора принадлежат в России к наиболее высокооплачиваемой группе, нельзя. Конечно, если мы возьмем руководящих работников — администрацию президента, аппарат правительства РФ, где средняя зарплата более 200 тысяч рублей, — то показатель будет высокий. Чиновники, руководители департаментов, министры получают по несколько сотен тысяч или даже миллионы рублей. А рядовые сотрудники, допустим, специалист первой категории или ведущий специалист, получают несколько десятков тысяч рублей, учитывая, что работают они в Москве. А для Москвы это небольшие деньги.