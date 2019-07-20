Оппозиция в Москве — объединилась. Фотографии

Влад Докшинфотокорреспондент
20 июля на проспекте Сахарова в центре Москвы состоялся согласованный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг стал итоговой и самой крупной акцией после ежедневных — в течение недели — сходов сторонников недопущенных политиков на Трубной площади в Москве. Организатором митинга выступила Либертарианская партия России. В мероприятии, прошедшим мирно, приняли участие более 22 тысяч человек. Впервые на одной сцене оказались представители разных политических сил.
«допускай!» в москве
Уже неделю в центре Москвы идут акции независимых и незарегистрированных горизбиркомов кандидатов на выборы в Мосгордуму. Все началось с шествия 14 июля, продолжилось — ежевечерними встречами на Трубной площади в центральной части города. Как это было в фотографиях — смотрите в галерее фотокорров «Новой».
Сорванные голоса. Кандидатов в депутаты допустили на площадь, но не на выборы
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