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Репортажи

Оппозиция в Москве — объединилась. Фотографии

Посмотреть на это пришли 22 тысячи человек

Политика

Влад Докшинфотокорреспондент

 
Независимые кандидаты на выборы в Мосгордуму от разных политических сил. Объединило их одно: недопуск до выборов по формальным поводам. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

20 июля на проспекте Сахарова в центре Москвы состоялся согласованный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг стал итоговой и самой крупной акцией после ежедневных — в течение недели — сходов сторонников недопущенных политиков на Трубной площади в Москве. Организатором митинга выступила Либертарианская партия России. В мероприятии, прошедшим мирно, приняли участие более 22 тысяч человек. Впервые на одной сцене оказались представители разных политических сил.

Политик Алексей Навальный вышел к сторонникам перед началом митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Собравшиеся на проспекте Сахарова перед началом митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Выступление политика Дмитрия Гудкова. Он был снят с выборов, потому что, по мнению членов избиркома, превысил порог брака в 10%.  Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Участник митинга с плакатом «Ошибка исторического масштаба». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Любовь Соболь, которой отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, спускается со сцены митинга. Ей помогает Иван Жданов, которому тоже отказали в регистрации. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Политик Алексей Навальный во время выступления на митинге призвал сторонников не бояться задержаний в борьбе за прекрасную Россию будущего. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Участница митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Представитель Либертарианской партии Михаил Светов. Члены ЛПР организовали этот митинг. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Участникам на входе раздавали свистки. По замыслу организаторов участники митинга должны были освистать власть. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Илья Яшин, которому также отказали в регистрации, во время выступления на митинге. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Участница митинга на проспекте Сахарова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
По данным «Белого счетчика» в митинге поучаствовали 22 тыс. человек. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
После окончания митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Сотрудники Росгвардии оттесняют задержавшихся на проспекте Сахарова. Всего во время акции задержали 6 человек. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

«допускай!» в москве
 

Уже неделю в центре Москвы идут акции независимых и незарегистрированных горизбиркомов кандидатов на выборы в Мосгордуму. Все началось с шествия 14 июля, продолжилось — ежевечерними встречами на Трубной площади в центральной части города. Как это было в фотографиях — смотрите в галерее фотокорров «Новой».

Сорванные голоса. Кандидатов в депутаты допустили на площадь, но не на выборы

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

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Теги:
навальный, яшин, мосгордума, выборы в мосгордуму

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