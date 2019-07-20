Три сонета

Петр Саруханов / «Новая газета»

1. Классический



По ходу посещения Тулуна

Он обозрел спасателей труды

И понял: все в России утонуло —

Больницы, школы, детские сады;

Все лодка за собою утянула —

Та, первая, начальный знак беды.

Он ждал, что будет свет в конце туннеля,

А видит тьму над толщею воды.

Все утонуло, видит он понуро:

От прессы и культуры — до суда,

Все, что еще манило, — все минуло,

Все поглотила черная вода,

Все двадцать лет. А что не утонуло?

То, что вообще не тонет никогда.

2. Шекспировский



И да, я не пошел на этот митинг —

Не потому, что, скажем, нездоров

Иль мой энтузиазм с годами вытек,

Как вытекает гелий из шаров,

А просто я искал на этих маршах

Не выгоды в общественной борьбе,

Не уваженья младших или старших,

А как бы уважения к себе.

Я не хочу гордиться — «Сколько выйдет!»,

На Трубном оглянувшись рубеже.

Мне хочется себя возненавидеть.

И кажется порой, что я уже.

Коль этого достигнет наше стадо,

То, думаю, и митингов не надо.

3. С кодой



Рассказ Суркова в «Русском пионере»,

Хоть и похож отчасти на «ЖД», —

Но это проза. И, по крайней мере,

Такого больше не прочесть нигде.

Стереотипы дважды он ломает:

Во-первых, слог — буквально дар харит.

А во-вторых, он ясно понимает,

Что он творит. И все-таки творит.

Коль это все не он — прошу пардона:

Литература русская бездонна,

Любой бы мог. У нас талантов рать.

А если он — то что, скажите, хуже:

Все понимать — иль продолжать к тому же, —

Иль честно ничего не понимать?

Должно быть, понимать, едрена мать.