Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин — 5 человек сменилось на посту главы нашего государства с 1981 года, в котором был создан фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», и поныне каждый год напоминающий о разнице между вечным и преходящим. В этом году у него есть и еще одна миссия. В обход политических дрязг крепить связи между Россией и Англией, поскольку он — одно из центральных событий Года музыки Великобритании и России.

Фестиваль проводится британским посольством при поддержке Британского совета с 1 по 23 декабря в музее им. А.С. Пушкина, где в его рамках 3 декабря откроется экспозиция истинного украшения золотого века британской живописи великого Томаса Гейнсборо. Когда 38 лет назад Ирина Александровна Антонова, тогдашний директор Пушкинского, побывав на фестивале во французском Туре, куда ее пригласил Рихтер, предложила Святославу Теофиловичу устроить нечто подобное в стенах своего музея, то он ответил: согласен, если только удастся соединить изобразительное искусство, музыку и поэзию.

Кстати сказать, он сам в молодости рисовал, учился у Фалька, но встав перед сложным выбором, остался музыкантом.

Однако художества занимали значительную часть его жизни — свое выдающееся собрание живописи и графики Рихтер подарил ГМИИ им. Пушкина.

В свою очередь, музыка всегда оставалась страстным увлечением художника Гейнсборо. Его портреты знаменитых композиторов и исполнителей украсят стены Белого зала, будут выставлены и оригинальная графика, редкие архивные материалы, пейзажи на стекле, которые крайне редко выдают на зарубежные выставки.

За литературную часть фестиваля отвечает команда молодых актеров и музыкантов, подготовивших специальный проект — литературно-музыкальную фантазию «Сентиментальное путешествие» по роману Лоренса Стерна. Художественный руководитель «Вечеров» Юрий Башмет.

Нынешний фестиваль, как и всегда, блещет именами — нашими и зарубежными, новыми и знакомыми. Впервые в Россию приедет английский вокальный ансамбль I Fagiolini под управлением Роберта Холлингворта с программой «Времена года». Еще одна громкая премьера — выступление французского ансамбля Les Musiciens de Saint Julien под руководством Франсуа Лазаревича. Подарком слушателям станет выступление ансамбля медных духовых Марка Беннетта London Вaroque Brass, а главным рождественским сюрпризом — концерт знаменитого британского «Оркестра эпохи Просвещения» под управлением Пола Гудвина. На «Декабрьских вечерах» после долгого перерыва выступит Евгений Кисин с сольной программой, посвященной Святославу Рихтеру. Большая и разнообразная программа «Декабрьских вечеров» уже доступна на сайте ГМИИ им. А.С. Пушкина, там же можно будет купить билеты, продажа которых начинается 20 сентября.