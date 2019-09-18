Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Больше 190 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Репортажи

Я/МЫ ВСЯ СТРАНА

Почему артисты вышли к Администрации президента

Общество

Глеб ЛиманскийСтарший редактор видеоотдела

6
 

Видео: Глеб Лиманский/«Новая»

В Москве у администрации президента идут пикеты в поддержку актера Павла Устинова.

Друзья!

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть независимой, честной и смелой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:
администрация президента, москва, павел устинов, актеры, пикеты

Топ 6

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera