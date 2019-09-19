Ошибся с преемницей

В минувший вторник в половине пятого утра в Клинском городском суде завершился длившийся полтора месяца процесс по иску Генеральной прокуратуры, потребовавшей «обратить в доход государства» имущество Александра Постриганя. Он двадцать два года, с 1992-го по 2014-й, возглавлял Клинский район Подмосковья, а в июне прошлого года был задержан в Шереметьево при попытке скрыться из России.

Алена Сокольская и Александр Постригань. Фото: Aeternamemoria.ru

Оглашение судебного решения началось еще в понедельник, но затянулось до утра. И это не удивительно. Только перечисление 1699 объектов недвижимости, общей стоимостью порядка 9 миллиардов рублей, принадлежащих экс-чиновнику и его приближенным и «подлежащих обращению в доход государства», заняло более десяти часов.

Среди изъятого у Постриганя со товарищи здание кинотеатра «Мир», общественная баня, детская поликлиника, два детских сада, котельные, лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, культурно-исторический объект «Торговые ряды Клина», рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, базы отдыха (в Подмосковье и Астрахани), земли лесного фонда, сотни гектаров в деревнях Матвеево, Селевино, Соколово, Задний Двор.

36-летний генерал Сергей Бочкарев, замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ своей работой остался доволен, заявив, что «судебное разбирательство прошло результативно». Генерал подчеркнул высокий «уровень цинизма, с которым совершались коррупционные правонарушения на территории Клинского района на систематической, регулярной основе».

Отмеченная прокурорским генералом «системность» и «регулярность» вызывает недоумение. И вот почему.

Еще шесть лет назад, в 2013 году, я регулярно ездил в Клин, когда местная чиновница Алена Сокольская, в то время начальник управления образования района, добилась возбуждения уголовного дела № 87452 по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) в отношении журналистки Елены Поляковой. Угрозой «…по мотивам ненависти или вражды в отношении социальной группы, относящейся к руководящему составу Клинского муниципального района Московской области» следствие расценило оставленный на интернет-форуме комментарий:

«Да ей уже по сталинским или китайским законам пулю в затылок пора».

Для меня было очевидно, что у этого уголовного дела не было бы никаких перспектив, если бы не влиятельный супруг Сокольской — первый заместитель прокурора Москвы Александр Козлов. Тем не менее дело дошло до суда. Елене Поляковой, матери пятерых детей, грозило до пяти лет лишения свободы. Но суд проявил гуманность, приговорив журналистку к полутора годам условного лишения свободы.

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И уже в 2013 году приходилось слышать, что Клинский район — это «вотчина прокурорских», что Александр Постригань дружит не только с первым замом прокурора Москвы, но и со многими другими высокопоставленными сотрудниками прокуратуры.

Мол, весь район знает, что «главарь хапнул сотни объектов недвижимости», но «прокурорская крыша» не даст его в обиду.

В 2014 году Постригань вышел на пенсию. Район возглавила Алена Сокольская, которую рекомендовал Постригань. Первое, что инициировала протеже Постриганя, — это присвоение экс-главе звания «Почетный гражданин Клинского района».

Но через четыре года отношение к Постриганю изменилось. И сегодня он — фигурант уголовного дела по трем статьям УК — превышение должностных полномочий (ст. 285 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ).

В Клину поговаривают, что Постригань впал в немилость, когда весной 2018 года выступил на митинге против мусорных свалок. Но это вряд ли. К тому моменту экс-глава уже серьезно поссорился со своим ставленником Аленой Сокольской. И именно Постриганю приписывают участие в сливах в интернет информации о заграничной недвижимости Сокольской и ее супруга Александра Козлова, в 2015 году назначенного прокурором Тульской области. Компромат-атака на Козлова достигла цели, в мае 2018 года его уволили из органов прокуратуры. А уже в июне в Шереметьево задержали Постриганя.

Через призму испортившихся взаимоотношений Постриганя и Сокольской уголовное дело в отношении экс-главы района и «обращение в доход государства» 1699 объектов недвижимости выглядят местечковыми разборками, местью за увольнение Козлова, а не тотальной борьбой с коррупцией.