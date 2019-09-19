Ошибся с преемницей
Почему экс-глава Клинского района лишился имущества на миллиарды рублей
Ирек Муртазинспецкор
В минувший вторник в половине пятого утра в Клинском городском суде завершился длившийся полтора месяца процесс по иску Генеральной прокуратуры, потребовавшей «обратить в доход государства» имущество Александра Постриганя. Он двадцать два года, с 1992-го по 2014-й, возглавлял Клинский район Подмосковья, а в июне прошлого года был задержан в Шереметьево при попытке скрыться из России.
Оглашение судебного решения началось еще в понедельник, но затянулось до утра. И это не удивительно. Только перечисление 1699 объектов недвижимости, общей стоимостью порядка 9 миллиардов рублей, принадлежащих экс-чиновнику и его приближенным и «подлежащих обращению в доход государства», заняло более десяти часов.
Среди изъятого у Постриганя со товарищи здание кинотеатра «Мир», общественная баня, детская поликлиника, два детских сада, котельные, лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, культурно-исторический объект «Торговые ряды Клина», рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, базы отдыха (в Подмосковье и Астрахани), земли лесного фонда, сотни гектаров в деревнях Матвеево, Селевино, Соколово, Задний Двор.
36-летний генерал Сергей Бочкарев, замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ своей работой остался доволен, заявив, что «судебное разбирательство прошло результативно». Генерал подчеркнул высокий «уровень цинизма, с которым совершались коррупционные правонарушения на территории Клинского района на систематической, регулярной основе».
Отмеченная прокурорским генералом «системность» и «регулярность» вызывает недоумение. И вот почему.
Еще шесть лет назад, в 2013 году, я регулярно ездил в Клин, когда местная чиновница Алена Сокольская, в то время начальник управления образования района, добилась возбуждения уголовного дела № 87452 по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) в отношении журналистки Елены Поляковой. Угрозой «…по мотивам ненависти или вражды в отношении социальной группы, относящейся к руководящему составу Клинского муниципального района Московской области» следствие расценило оставленный на интернет-форуме комментарий:
«Да ей уже по сталинским или китайским законам пулю в затылок пора».
Для меня было очевидно, что у этого уголовного дела не было бы никаких перспектив, если бы не влиятельный супруг Сокольской — первый заместитель прокурора Москвы Александр Козлов. Тем не менее дело дошло до суда. Елене Поляковой, матери пятерых детей, грозило до пяти лет лишения свободы. Но суд проявил гуманность, приговорив журналистку к полутора годам условного лишения свободы.
Читайте также
Китайская угроза №87452
И уже в 2013 году приходилось слышать, что Клинский район — это «вотчина прокурорских», что Александр Постригань дружит не только с первым замом прокурора Москвы, но и со многими другими высокопоставленными сотрудниками прокуратуры.
Мол, весь район знает, что «главарь хапнул сотни объектов недвижимости», но «прокурорская крыша» не даст его в обиду.
В 2014 году Постригань вышел на пенсию. Район возглавила Алена Сокольская, которую рекомендовал Постригань. Первое, что инициировала протеже Постриганя, — это присвоение экс-главе звания «Почетный гражданин Клинского района».
Но через четыре года отношение к Постриганю изменилось. И сегодня он — фигурант уголовного дела по трем статьям УК — превышение должностных полномочий (ст. 285 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ).
В Клину поговаривают, что Постригань впал в немилость, когда весной 2018 года выступил на митинге против мусорных свалок. Но это вряд ли. К тому моменту экс-глава уже серьезно поссорился со своим ставленником Аленой Сокольской. И именно Постриганю приписывают участие в сливах в интернет информации о заграничной недвижимости Сокольской и ее супруга Александра Козлова, в 2015 году назначенного прокурором Тульской области. Компромат-атака на Козлова достигла цели, в мае 2018 года его уволили из органов прокуратуры. А уже в июне в Шереметьево задержали Постриганя.
Через призму испортившихся взаимоотношений Постриганя и Сокольской уголовное дело в отношении экс-главы района и «обращение в доход государства» 1699 объектов недвижимости выглядят местечковыми разборками, местью за увольнение Козлова, а не тотальной борьбой с коррупцией.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.