Как читать «формулу Штайнмайера»

Всю среду министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко кормил СМИ горячими цитатами и новостями.

На совместном заседании парламентских комитетов — евроинтеграционного и иностранных дел он объявил, что дал добро на так называемую «формулу Штайнмайера». Причем напомнил, что согласию уже больше двух недель: «Мы договорились о «формуле Штайнмайера» в Берлине, 2 сентября, на встрече внешнеполитических советников лидеров стран «нормандской четверки».

Пристайко объяснил: договоренность советников о том, что они рекомендуют лидерам встретиться, базируется на выполнении двух условий. Во-первых, надо письменно подтвердить готовность к следующему — закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» временно вступает в силу в день проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса, но окончательно — лишь после того, как наблюдатели ОБСЕ подтвердят, что процесс прошел честно, прозрачно и демократично. «Это — то, что записано в решении. Больше там ничего нет.

Надо, чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ. Только тогда возможны выборы, отвечающие стандартам ОБСЕ», — заключил Пристайко.

Второе условие — безопасность. То есть «сначала — безопасность, и лишь потом проводятся выборы. Президент Зеленский четко сказал», — подчеркнул министр. И напомнил, что окончательное разведение войск и техники в Станице Луганской, Золотом и Петровском можно считать подготовкой к последующему избирательному процессу: «Все, больше никаких условий для встречи лидеров нет на сегодняшний момент».

Журналисты спросили у дипломата, какие разногласия существуют между Украиной и Россией относительно «прочтения» формулы. «Нет разногласий. Она была изложена в совместном письме министров иностранных дел Германии и Франции», — ответил Вадим Пристайко. При этом он уточнил, что «формулу Штайнмайера» подписывать не нужно, поскольку ее текст изложен именно в этом письме, и лидеры согласились на нее в свое время (в 2016 году. — О.М.)». Как известно, Россия требует от Украины официального, письменного одобрения формулы, называя такое действие залогом переговоров в «нормандском формате».

Депутаты во время общения с руководителем МИДа тоже «прессовали» его вопросами. Ответы из их дискуссии попали в прессу. «Никто не собирается сдавать Украину, и каждый человек, который ведет переговоры, не обязательно предатель», — отбивался и оправдывался министр. «У нас у всех может быть свой подход, каким образом мы можем освободить наше государство. Если бы у нас было достаточно вооруженных сил, достаточно армии и экономической мощи, на нас бы никто не напал. Наша, дипломатов, задача — к огромному сожалению, вести переговоры, которые не добавляют нам совершенно ни сил, ни удовольствия, ради того, чтобы мы могли выйти из ситуации с наименьшими потерями».

К вечеру в источник политических новостей превратился представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма. Его пресс-секретарь Дарья Олифер подтвердила со ссылкой на Кучму, что украинская сторона

«не имеет принципиальных возражений по сути так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только после полного прекращения огня, обеспечения эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории, вывода с территории Украины иностранных войск и военной техники, разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечения работы Центральной избирательной комиссии, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, установления контроля за неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями».

Собственно, экс-президент Кучма повторил то же, что министр Пристайко. Но (цитирую Дарью Олифер) добавил конкретики обоюдным намерениям взяться за «формулу» всерьез: «Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского.

Зато российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу безопасную ситуацию на этих участках».

Тем, кто сейчас на передовой, происходящее в Киеве не нравится. Я поинтересовалась мнением командира среднего звена, в силу понятных причин, назвать его не могу.

«В ООС (Операция объединенных сил) о Штайнмайере знают мало и еще меньше обо всем этом говорят, — утверждает мой собеседник. — Непонятно вообще, как будет это работать. Но, кажется, происходит дичь. Разведение войск — большая ошибка. Надо диктовать свои условия. Тем более уже есть сильная армия, мотивированные бойцы, готовые уничтожать врага...»