Как читать «формулу Штайнмайера»
Встреча лидеров «нормандской четверки» отложена из-за различий в трактовке договоренностей
Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер. EPA
Ольга Мусафировасобкор в Киеве
Всю среду министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко кормил СМИ горячими цитатами и новостями.
На совместном заседании парламентских комитетов — евроинтеграционного и иностранных дел он объявил, что дал добро на так называемую «формулу Штайнмайера». Причем напомнил, что согласию уже больше двух недель: «Мы договорились о «формуле Штайнмайера» в Берлине, 2 сентября, на встрече внешнеполитических советников лидеров стран «нормандской четверки».
Пристайко объяснил: договоренность советников о том, что они рекомендуют лидерам встретиться, базируется на выполнении двух условий. Во-первых, надо письменно подтвердить готовность к следующему — закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» временно вступает в силу в день проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса, но окончательно — лишь после того, как наблюдатели ОБСЕ подтвердят, что процесс прошел честно, прозрачно и демократично. «Это — то, что записано в решении. Больше там ничего нет.
Надо, чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ. Только тогда возможны выборы, отвечающие стандартам ОБСЕ», — заключил Пристайко.
Второе условие — безопасность. То есть «сначала — безопасность, и лишь потом проводятся выборы. Президент Зеленский четко сказал», — подчеркнул министр. И напомнил, что окончательное разведение войск и техники в Станице Луганской, Золотом и Петровском можно считать подготовкой к последующему избирательному процессу: «Все, больше никаких условий для встречи лидеров нет на сегодняшний момент».
Журналисты спросили у дипломата, какие разногласия существуют между Украиной и Россией относительно «прочтения» формулы. «Нет разногласий. Она была изложена в совместном письме министров иностранных дел Германии и Франции», — ответил Вадим Пристайко. При этом он уточнил, что «формулу Штайнмайера» подписывать не нужно, поскольку ее текст изложен именно в этом письме, и лидеры согласились на нее в свое время (в 2016 году. — О.М.)». Как известно, Россия требует от Украины официального, письменного одобрения формулы, называя такое действие залогом переговоров в «нормандском формате».
Депутаты во время общения с руководителем МИДа тоже «прессовали» его вопросами. Ответы из их дискуссии попали в прессу. «Никто не собирается сдавать Украину, и каждый человек, который ведет переговоры, не обязательно предатель», — отбивался и оправдывался министр. «У нас у всех может быть свой подход, каким образом мы можем освободить наше государство. Если бы у нас было достаточно вооруженных сил, достаточно армии и экономической мощи, на нас бы никто не напал. Наша, дипломатов, задача — к огромному сожалению, вести переговоры, которые не добавляют нам совершенно ни сил, ни удовольствия, ради того, чтобы мы могли выйти из ситуации с наименьшими потерями».
К вечеру в источник политических новостей превратился представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма. Его пресс-секретарь Дарья Олифер подтвердила со ссылкой на Кучму, что украинская сторона
- «не имеет принципиальных возражений по сути так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только после полного прекращения огня, обеспечения эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории, вывода с территории Украины иностранных войск и военной техники, разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечения работы Центральной избирательной комиссии, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, установления контроля за неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями».
Собственно, экс-президент Кучма повторил то же, что министр Пристайко. Но (цитирую Дарью Олифер) добавил конкретики обоюдным намерениям взяться за «формулу» всерьез: «Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского.
Зато российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу безопасную ситуацию на этих участках».
Тем, кто сейчас на передовой, происходящее в Киеве не нравится. Я поинтересовалась мнением командира среднего звена, в силу понятных причин, назвать его не могу.
«В ООС (Операция объединенных сил) о Штайнмайере знают мало и еще меньше обо всем этом говорят, — утверждает мой собеседник. — Непонятно вообще, как будет это работать. Но, кажется, происходит дичь. Разведение войск — большая ошибка. Надо диктовать свои условия. Тем более уже есть сильная армия, мотивированные бойцы, готовые уничтожать врага...»
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.