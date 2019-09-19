Ущерб признали невменяемым

Резонансное уголовное дело против фонда Baring Vostok могут прекратить из-за результатов экспертизы по спорным акциям. Источники ТАСС, РБК и «Коммерсанта» утверждают, что новая оценка стоимости спорных акций по делу Baring Vostok подтверждает невиновность руководства инвестфонда, в том числе его основателя Майкла Калви, находящегося под домашним арестом. Это может стать поводом для прекращения уголовного дела против него и других высокопоставленных сотрудников Baring Vostok.

Напомним, по версии следствия, в 2017 году Калви убедил акционеров банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» 60% акций люксембургской IFTG стоимостью 600 тысяч рублей в счет долга перед банком в 2,5 млрд рублей. Однако повторная экспертиза, проведенная по заказу следствия «Российским обществом оценщиков», показала, что реальная стоимость спорных акций составляет 3,8 млрд рублей. Это даже больше, чем оценка самого Baring Vostok (3 млрд рублей).

С результатами независимой экспертизы уже ознакомили адвокатов обвиняемых, которые теперь смогут ходатайствовать о прекращении уголовного преследования за отсутствием состава преступления. Более того, если бы полноценная доследственная проверка с привлечением независимых оценщиков была проведена своевременно, то не возникло бы повода для начала расследования.

Директор по исследованиям Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев согласен, что данные новой экспертизы говорят об отсутствии состава преступления.

«В России распространена практика, когда вменяют как ущерб стоимость целого предприятия и расследуют дело как особо тяжкое преступление. Затем делают повторную экспертизу, в которой ущерб уже оценивается годовым доходом, дело переквалифицируют на тяжкое, и в таком виде оно уходит в суд. В данном случае все более радикально: по результатам экспертизы должна быть установлена невиновность и предоставлено право на реабилитацию обвиняемых», — объясняет Титаев.

Новая экспертиза должна отразиться на статусе подсудимых, говорит партнер юридической компании Paragon Advice Group Александр Захаров. «Оценка, на основании которой проводились формирование и квалификации преступления, не была независимой и объективной по сравнению с новой оценкой стоимости компании, которая, по сути, разваливает дело», — уверен юрист.

Возможно также привлечение к ответственности лиц, которые могли быть заинтересованы в уголовном деле в отношении Калви и других топ-менеджеров фонда.

По словам Титаева, следователь формально не несет ответственности, потому что он был в своем праве возбудить уголовное дело, если есть достаточные основания. В данном случае речь идет о первой экспертизе, выполненной люксембургскими юристами (как впоследствии утверждал Калви, в их расчеты закралась техническая ошибка).

«Для системы это довольно существенный сбой. На практике расхождение [между двумя экспертизами] на сотни тысяч рублей может остаться незамеченным, но в деле Baring Vostok должна проводиться служебная проверка в отношении экспертов, которые проводили первую экспертизу», — считает Титаев.

Политолог Алексей Макаркин не уверен, что Калви и других фигурантов дела оправдают и признают допущенные ошибки. Более вероятен сценарий «Седьмой студии», когда формально дело не закрывают, но приговор не выносится.

По его словам, дело Калви, как и дело о «массовых беспорядках» в Москве, говорит о том, что у силовиков большие проблемы с доказательствами, а следовательно — и с признаниями.

Поэтому на фоне серьезной общественной реакции, которая накладывается на ситуацию в стране, из-за которой люди устали и раздражены, такие дела разваливаются. Кроме того, по словам Макаркина, значительная часть элиты недовольна экспансией силовиков и опасается, что сегодня нападают на участников протестов и инвесторов, а завтра придут и за ними.

Исход этого дела повлияет на страховой риск российских активов. «Если, по мнению участников рынка, по делу Калви будет справедливое разбирательство, тогда страховой риск потенциально может снизиться, что приведет к увеличению стоимости российских фондовых активов», — объясняет инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Однако тот факт, что иностранный инвестор такого масштаба вообще побывал в российском СИЗО — слишком сильный отрицательный сигнал, который не получится компенсировать даже за счет сворачивания дела.