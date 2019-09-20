Без вас разберемся

Петр Саруханов / «Новая»

Сам Владимир Соловьев вступился за актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за сопротивление сотрудникам Росгвардии во время протестной акции в Москве. На видео, которое телеведущий опубликовал у себя в твиттере, он в интерьере какого-то мрачного помещения, напоминающего то ли бункер, то ли тюремную камеру, в темно-зеленом одеянии, похожем на робу заключенного, увещевает зловещим полушепотом тех, кто «радостно хайпует» в связи с приговором актеру: «А о Павле Устинове вы подумали? Пока только Тина Канделаки и я предложили: а) дать денег, чтобы нанять серьезных адвокатов, и б) предложили этих самых адвокатов… Хайп — это кричать: «Долой! Кошмар! Нет судов! Как можно! До чего мы дожили! Мама, мы все тяжело больны!» Да, цеховой болезнью. А НЕ актерам, НЕ журналистам помогать кто-нибудь собирается? Я знаю людей, которые это делают тихо и каждый день. Хайп — это прекрасно. Павлу Устинову кто будет помогать?»

Какая глыба! Какой матерый человечище! Пока его коллеги по ТВ, не зараженные цеховой болезнью, стоически молчат, Соловьев подает свой одинокий голос в защиту не только Павла Устинова, но и всех невиновных, которым не хватает средств на приличных адвокатов.

Прибегнем к параллельному монтажу — выразительному телевизионному средству, позволяющему сопоставить несопоставимое, и напомним, какие слова тот же герой произносил совсем недавно.

«Ну давайте посчитаем, сколько вывел этот Полиграфыч мерзкий (Алексей Навальный. — И. П.) на улицы… И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь власть? Считают, что они могут портить людям праздник? Вот эти 2% дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять?» Это говорил теперешний гуманист Соловьев в эфире радиостанции «Вести. FM» сразу после массовых задержаний участников «московских гуляний» 12 июня 2017 года. Ни о какой защите пострадавших от жестокости силовиков, как мы видим, и речи не шло.

Сменим картинку. Середина августа. «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Ведущий подводит итоги протестным московским акциям, в ходе которых были задержаны и отправлены за решетку многие их участники, в том числе актер Павел Устинов. В финале программы нынешний защитник униженных и оскорбленных произносит патетический спич от имени «миллионов граждан»:

«И отдельные слова благодарности я хотел бы сказать сотрудникам Росгвардии и МВД. Ребята, спасибо! Огромное вам человеческое спасибо! Даже те, которые вас ненавидят, сказали, что вы вели себя безупречно. Что вы были вежливы, что действовали безупречно грамотно. От имени многих миллионов граждан я хочу вам сказать: спасибо! Вы защищаете страну, вы защищаете государство».

Впрочем, слова благодарности силовикам Соловьев обратно не взял, и в своем телеэфире за жертву их безупречной вежливости и грамотности не вступился. Ограничился твиттером. Но будьте уверены, непременно отметит свои заслуги, как только приговор Устинову будет пересмотрен или вовсе отменен.

Так уже было, когда журналистское сообщество буквально отбило своего коллегу Ивана Голунова. Федеральное ТВ несколько дней хранило гордое молчание, в лучшем случае не сообщая о задержании журналиста вообще ничего, а в худшем, как канал «Россия 24», кропая подлые сюжеты об обнаружении в доме Голунова лаборатории по производству наркотиков. А потом ветер переменился, и ТВ проснулось, встрепенулось и закричало голосами Скабеевой/Попова, Шейнина/Кузичева/Стриженовой/ и Андреевой о торжестве справедливости, в которое они с самого начала верили.

На сей раз флешмоб, организованный артистами театра и кино в поддержку Устинова, так же как пикеты у администрации президента, главные телеканалы солидарно проигнорировали.

Но случились и неожиданности. Например, Ольга Скабеева в «60 минутах» вдруг поддержала слова «яблочника» Николая Рыбакова в защиту Павла Устинова, заявив, что «справедливости ради, на тех видео, которые выкладываются в соцсетях, действительно складывается полное впечатление, с какой бы стороны ты ни смотрел, что человек просто стоял. Поэтому действительно надо в законных рамках двигаться». Чудо!

Андрей Норкин в ток-шоу «Место встречи» упомянул о флешмобе и пикетах и строго предупредил тех, кто ходит на несанкционированные митинги: «Помните. Будет наказание. Помните также, что силовики охраняют нас с вами, у меня к Росгвардии вопросов нет вообще. Кроме одного — надо физическую подготовку подтянуть (это ирония, если кто не понял. — И. П.)… Да дайте им провести этот чертов митинг. Нет, зачем-то надо делать из них борцов за свободу и политических узников… На пустом месте репутационные потери для государства». В конце он призвал «впрягаться за всех — в том числе, «за тех же бойцов Росгвардии, чьих детей призывают убивать».

Иван Ургант в ночь со вторника на среду в свойственной ему манере поглумился над российским правосудием и судьей с говорящей фамилией Криворучко (что по нынешним временам уже воспринимается как высшая гражданская смелость): «Павла осудили за сопротивление правоохранительным органам, в результате которого (сопротивления) один из сотрудников получил вывих плеча. И это он еще легко отделался. Как он живой ушел оттуда? (Закадровый смех.) Это взвешенное и, на мой взгляд, очевидное решение Тверского суда города Москвы по какой-то непонятной причине всколыхнуло общественность. И мало того что общественность — коллег Павла по цеху. Так на чьей стороне правда? Могут ли актеры таким вот образом привлекать внимание к себе в поисках дешевой популярности? Или работающая, как часы, вот уже лет 100 московская судебная система могла дать свой первый сбой? (Закадровый хохот.) Знаете что. Давайте не будем забывать: есть Московский городской суд… Есть Верховный суд, который может изменить решение… В конце концов, не будем забывать, что есть еще и Страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко». (Закадровый смех.)

После этой реплики Урганта многие в соцсетях возликовали: ну уж если и Первый канал такое себе (Ивану) позволил, значит, и впрямь лед тронулся, господа присяжные заседатели (замечу, что больше никому Первый канал подобного не позволил).

А недавняя новобрачная Ксения Собчак остудила горячие либеральные головы: «Я одной из самых первых рассказала о несправедливости с Павлом Устиновым. И занимаюсь этим делом делая вся возможное донося до больших начальников этот произвол. Павлу отменят приговор по аппеляции» (орфография и пунктуация авторские. — И. П.). Короче, не обольщайтесь, артисты, журналисты, книжники, священники, учителя, врачи и программисты. Ваша солидарность — пошлость и хайп. Серьезные люди без вас разберутся.