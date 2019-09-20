Дерзость города берет

Лучше всего о том, что Лига чемпионов — не для нас, говорит тот факт, что за 27 розыгрышей до четвертьфинала российские клубы доходили всего дважды — «Спартак» 20 с лишним лет назад, и ЦСКА десятилетней давности. После того успеха ЦСКА в плей-офф выходил только «Зенит», на чем его амбиции трижды и заканчивались. Пошуметь на групповой стадии, выдать пару сенсаций — это можем, достаточно вспомнить две прошлогодние победы ЦСКА над «Реалом». Но пределом мечтаний остается выход из группы, для чего должно сойтись слишком много факторов.

Вот и сейчас основные надежды связаны с «Зенитом». Российский чемпион всего лишь 22-й по оценке букмекеров среди 32 участников группового этапа, но у него хотя бы более или менее ровная компания: французский «Лион», португальская «Бенфика», немецкий «РБ Лейпциг» — команды крепкие, но не из элитной категории. «Локомотив» же попал в одну группу с монстрами в лице итальянского «Ювентуса» и испанского «Атлетико», и разве что «Байер» из Леверкузена смотрелся более или менее посильным конкурентом.

Оба российских клуба стартовали на полях соперников — в Лионе и Леверкузене. «Зенит» обошелся без кадровых проблем, хотя на поле в его составе и вышли два дебютанта. «Локомотив» потерял из-за травм главную креативную силу — братьев Миранчуков, и было вообще непонятно, кем ему брать Леверкузен. Тем удивительнее, что питерский клуб сыграл пусть солидно, но с большой долей осторожности, а «железнодорожники» — не по ожиданиям смело и дерзко.

Про ничейный матч на «ОЛ Стадиум» точнее всего сказал Артем Дзюба: «Могли сыграть и понаглее». Чувствовалось, что игра «Зениту» дается, что он не тушуется и даже может диктовать свои условия. Но ввязываться в открытый бой с командой, впереди у которой феерят Мемфис Депай и Мусса Дембеле, Сергей Семак не захотел. Выбранный главным тренером исключительно прагматичный тактический вариант принес свои плоды: инициативой владел «Лион», а первым забил «Зенит» благодаря изящному зрячему пасу пяткой Артема Дзюбы на Сердара Азмуна. Иранец сделал свой голевой рывок минуту спустя после полученной травмы, что Дзюба со свойственной ему иронией прокомментировал так: «Уползает «при смерти», потом вылетает, забивает и снова уползает». Азмуна все-таки заменил в начале второго тайма Магомед Оздоев, тут же сфолив в своей штрафной на Депае, и если бы не этот пенальти, «Зенит», быть может, и удержал бы минимальный перевес. Но после пришлось удерживать ничью, а выход из окопов на последних минутах успеха гостям не принес.

От «Локомотива» эксперты ждали «автобуса», но действующий патриарх Юрий Семин в очередной раз удивил. Гости и не собирались отсиживаться в засаде — нет, они вышли играть с «Байером», которого и «Бавария» побаивается, на равных, да еще быстро включив прессинг. Это было очень смело и очень рискованно, но это было красиво. Палычу и его команде можно было аплодировать по ходу всего матча, который смотрелся на одном дыхании, и не отпускал ни на минуту.

Кто дерзает, тот не всегда добивается успеха, но зато и упрека не заслуживает. А «Локомотив» дерзал еще и умно: когда надо — терпел, когда надо — взрывался и наказывал соперника. «Байер» же растерялся не оттого, что пропустил быстрый породистый гол от Гжегожа Крыховяка — через десять минут хозяева с помощью рикошета от Бенедикта Хеведеса уравняли шансы, и игра по всему должна была войти в привычное для команды Петера Боша русло. Но нет — «Локомотив» не дал, он и после того, как Дмитрий Баринов классно подловил на чудовищной ошибке вратаря «Байера», не вцепился в нужный счет мертвой хваткой, а продолжал держать хозяев в напряжении, причем до самого финального свистка. По игре скорее «Локомотив» мог увеличить разницу, чем «Байер» отыграться. Юрий Семин по окончании вполне мог повторить свой упрек в адрес тех, кто заранее отвел его команде роль безнадежных аутсайдеров. И правильно сделал, потому что никого еще «Локомотив» не посрамил, а пока только еще удивил и порадовал.

Так бодро, да еще на чужих полях, российские клубы в Лиге чемпионов давно не стартовали. Обольщаться, однако, не стоит, хотя, надеюсь, свой лимит удачи «Локомотив», проваливший прошлогодний лигочемпионский сезон, еще не исчерпал. А «Зениту» со второго тура нужно включать полные обороты — на ничьих в еврокубковую весну не выедешь.