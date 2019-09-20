История закрывается, далее — забвение
Суд подтвердил, что архив УФСБ по Петербургу и Ленобласти имеет право не выдавать копии дел реабилитированных жертв политических репрессий
Наталья ШкуренокНовая газета
В среду на первом же судебном заседании судья Татьяна Матусяк отказала сотрудникам петербургского «Мемориала» и правозащитникам, подавшим иск к УФСБ РФ по СПб и ЛО о предоставлении копий архивных документов. Истцы считают, что их права на получение информации грубо нарушены, и намерены обжаловать это решение в судах следующих инстанций.
— На это беспрецедентное решение (обжаловать в суде отказ сотрудников архива УФСБ выдать официальные архивные справки и копии документов) мы решились после многих месяцев переписки с этим государственным учреждением, — рассказала «Новой» юрист «Гражданского контроля» Ольга Старцева. — За последние полтора-два года ситуация все усугублялась, ни историки-исследователи, ни правозащитники не могут полноценно работать с архивными документами, поскольку архив ФСБ категорически отказывается выдавать нам копии для дальнейшей работы и запрещает самим копировать эти документы. И хотя именно такой порядок работы с архивными документами предусмотрен Законом об архивном деле (№ 125-ФЗ. — Ред.), УФСБ с ним не считается.
По словам Евгении Кулаковой, сотрудника петербургского «Мемориала», историка-исследователя и активиста фонда «Последний адрес», практика отказов сложилась не в этом году, в последние полтора-два года все труднее стало получить на руки официальные копии документов из дел реабилитированных жертв репрессий.
— Да, мы можем прийти в архив и прочитать дела, но получить для дальнейшей работы копии — практически нет, — говорит Кулакова. — Дело нам дают читать, но мы не можем вынести оттуда материал, подтверждающий наши исследования: ни справку, ни копию, ни фотографию.
По словам Евгении Кулаковой, какое-то время назад ФСБ заявила, что у них нет технической возможности представлять такие справки и что историки должны сами приходить и выбирать нужные сведения, то есть переписывать от руки. Если учесть, что режим работы архива очень ограничен, то история с получением даже минимальной информации затягивается на месяцы.
Как рассказала ее коллега Елена Кондрахина, такая практика существует и в Центральном архиве ФСБ в Москве, там тоже уже не первый год не выдают официальные копии из следственных дел реабилитированных людей.
Особое возмущение исследователей и правозащитников вызывает то, что архив ФСБ откровенно игнорирует все остальные федеральные и международные законы: закон об архивном деле, о доступе и получении информации, ст. 29 Конституции, ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой, в частности, сказано, что «каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ».
— И вообще — где тут логика? — возмущается Елена Кондрахина. –Еще пять лет назад можно было спокойно фотографировать и не отнимать время у сотрудников архива. Сейчас, если спрашиваешь архивистку, почему нельзя фотографировать, то она просто заявляет, что на объекте фотографирование запрещено!
Во время судебного разбирательства в среду в Дзержинском районном суде представитель УФСБ по Петербургу и Ленобласти Роман Райков особенно акцентировал внимание судьи на ст. 11 Закона о реабилитации жертв политических репрессий (№ 1761-I-ФЗ).
— Мы убеждены, что позиция истцов связана с произвольно расширенным толкованием п. 3 ст. 11 Закона о реабилитации, — заявил господин Райков. — Это норма публичного права, и она не предусматривает никакого другого толкования. Там указаны иные лица, которые имеют право на ознакомление. И мы это право им предоставляем. К тому же такие копии могут интерпретироваться как оригиналы. И мы не можем произвольно дать иным лицам копировать на неизвестную технику наши материалы, эти документы имеют особый статус, они не смогут заверить их. И это ограничит права третьих лиц, которые не смогут проверить — это оригиналы или копии.
На вопрос Евгении Кулаковой, почему же третьи лица не смогут проверить эти документы в установленном законом порядке, представитель УФСБ не ответил.
А когда истцы обратили внимание судьи и ответчика на полный текст п. 3 ст. 11 Закона о реабилитации, где сказано, что «Ознакомление других лиц с указанными материалами производится в порядке, установленном для ознакомления с материалами государственных архивов», представитель заявил, что закон об архиве — общая норма, закон о реабилитации — специальная, и руководствоваться нужно ею. Проигнорировав тот факт, что «ознакомление» для историка означает в том числе и работу с копиями, которые нужны для научных публикаций.
По мнению Ирины Флиге, руководителя Научно-информационного центра «Мемориал», уже много лет, а в последнее время по нарастающей возникает проблема с работой в этих архивах.
— Все это является умышленной политикой, осмысленным препятствием к получению информации, свидетельствующей о государственных преступлениях, совершенных властью во время арестов, осуждений, приговоров, — считает Флиге. — Это системная позиция архивов ФСБ, наследников и продолжателей дела тех, кто в годы политических репрессий арестовывал, приговаривал и расстреливал людей. И сегодняшняя их позиция — закрывать материалы, чтобы наши потомки не смогли ничего узнать о сегодняшних преступлениях ФСБ.
Истцы продолжат обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.