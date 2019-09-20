Такая, как была
20 сентября — 20 лет со дня смерти Раисы Горбачевой, жены первого и единственного президента СССР
Фото из архива
Она была больна и была легкой, как девочка. Но это не имело значения, сколько бы она ни весила, это была его ноша. Он на руках в больнице переносил ее из палаты в палату, вовсе не оттого, что не доверял медсестрам и врачам. Он хотел, чтобы она чувствовала его руки, а сам он запомнил, какой объем воздуха и счастья она вытеснила в их жизни.
Ему было уже к семидесяти, но он по-прежнему был влюблен в Раису Титаренко, и никогда не скрывал этой любви. И она была достойна чувства и судьбы этого гарного в недавнем прошлом тракториста с честным университетским образованием, которому на роду было написано попытаться изменить страну и мир к лучшему, к доброму.
Раиса была русской провинциальной интеллигенткой. Ну так вся Россия, за вычетом пары городов, провинция. Значит, пишем просто: русской интеллигенткой. И другом Горбачеву. А еще она была его любимой женщиной. И в этом он оказался первым счастливцем среди всех наших лидеров.
Раиса Максимовна разделила с Михаилом Сергеевичем и небывалый мировой успех, и горестные минуты, и всегда была надежна и верна своей жизненной привязанности.
Я не занимаюсь конспирологией, но иногда мне кажется, что главным замыслом путчистов было разрушение Любви. Не получилось. Они разрушили только страну.
За двадцать лет, что Раисы Максимовны нет с нами, многое изменилось, люди стали другими, отношения… А она осталась такой же, как была.
Ведь правда, Михаил Сергеевич?
Друзья!
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