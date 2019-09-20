Амир аль Муарри: «Хочу, чтобы в России меня услышали»
Премьера песни сирийского рэпера и клипа «По всем фронтам» — специально для читателей «Новой»
Ян Шенкманспецкор
«Это полигон для российского лидера, где ты должен выбирать между режимом и Аль-Каидой… Суди сам, насколько разговоры на сочинском саммите смогли это остановить». Так начинается трек Амира, рэпера из Идлиба, записанный под бомбежками авиации, в том числе и российской.
По официальной версии, бомбят террористов, но в результате гибнут мирные жители, под ударом оказываются госпитали, лагеря беженцев, рынки, мечети, школы и другие гражданские объекты.
Идлиб — маленькая, но густонаселенная территория, сейчас там находится более трех миллионов только мирных жителей: те, кто раньше там жил, и те, кто бежал из других районов. Они зажаты между сирийской и российской армиями, которые их бомбят с воздуха, террористическими группировками и другими сторонами конфликта (время от времени их бомбит США, воюют курды, воюют группы, которые представляют оппозиционные силы).
Молодые люди, такие, как Амир, живут на войне практически 8 лет. Они уже не помнят «не войну». Это и хочет показать Амир в своем клипе. Специально для «Новой» он рассказал о себе и том, что происходит в его стране:
— Мне двадцать лет, я живу в Маарат ан-Нуман, провинция Идлиб, это на севере Сирии. Изучал журналистику и медиа-технологии в университете, а теперь работаю в магазинчике у отца, потому что университет был закрыт террористической группировкой Хаят Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ. — Ред.).
Днем работаю, а вечером записываю песни, занимаюсь графическим дизайном и анимацией. Пишу треки обычно после полуночи, но приходится делать много дублей, потому что на записи остается гул российских и сирийских самолетов, которые прилетают бомбить нас, а иногда и звуки бомбардировки.
Пока я не подвергался прямому преследованию за свои треки, но после песни «Настроение», где говорится о торговцах кровью и бандитах, которые продают оружие гражданским лицам, мне все чаще поступают угрозы. Реакция на мои песни зависит от того, где находится человек, который их слушает. Беженцы в Европе, пережившие обстрелы и бомбардировки, их понимают, а те, кто живет в районах, подконтрольных режиму, считают мои слова пропагандой. Они просто не понимают, о чем идет речь, у них нет этого страшного опыта.
С точки зрения официальных сирийских медиа, все мы, жители Идлиба, террористы. Нельзя верить ни одному нашему слову.
Но я знаю, что меня слушает сирийская молодежь, которая интересуется рэпом, слушают журналисты, интересующиеся политической ситуацией в Сирии, режиссеры, художники, музыканты, и это здорово, это дает мне вдохновение.
Моя новая работа, песня «По всем фронтам» — о странах, которые способствуют убийствам и бегству мирных жителей. И об организациях, которые занимаются тем же самым, об Аль-Каиде (запрещена в РФ. — Ред.), Национальной коалиции, правительстве Спасения и их отвратительных действиях, конфискации денег и оборудования у школ и университетов, избиениях и арестах.
Я очень хотел бы, чтобы люди в России меня услышали. Россия — первая в списке стран, о которых я спел в этой песне. Она поддерживает сирийский режим, из-за преступлений которого тысячи людей были убиты, а еще больше потеряли крышу над головой. У сирийцев нет единого мнения в отношении России. В подконтрольных районах люди видят в России союзника, помогающего в ликвидации терроризма, им нравится, что россияне находятся в их стране. Сирийцы, находящиеся в освобожденных районах, считают Россию врагом, даже больше чем режим Асада.
Я слышал русские рэп-песни, слышал Нойза и Хаски и других рэперов, которые говорят о подавлении свободы слова в вашей стране. Мне это созвучно, это похоже на то, что происходит у нас. Я слышал о протестах по поводу ареста музыкантов и активистов. Слышал о том, что российские власти пытаются взять рэп под свой контроль, а неугодных рэперов запретить. Это уже слишком, конечно.
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