Нулевой цикл

Муниципальная кампания в Петербурге (голосование проходило 8 сентября, одновременно с выборами губернатора) привлекла меньше внимания, чем выборы в Мосгордуму — но число вопиющих нарушений и масштабы фальсификаций оказались больше, чем в столице. И куда больше, чем на муниципальных выборах в Москве в 2017 году — когда в городе появилось около 200 оппозиционных депутатов, что не только изменило политическую ситуацию в столице, но и существенно сказалось на выборах в Мосгордуму. В питерской кампании власть, безусловно, учла московские уроки — и приняла превентивные меры.

По уже подведенным итогам, на муниципальных выборах в Петербурге «Яблоко» получило 95 депутатских мандатов (большинство в двух городских муниципалитетах — Владимирский и Литейный округа, и в пограничном Мурино, самые большие фракции — в Смольнинском и Малой Охте). 108 мандатов у «Справедливой России», 73 — у КПРФ, 41 — у Партии Роста.

В семи муниципалитетах из 109, где проходили выборы, итоги до сих пор не подведены.

И в двух десятках эти итоги оспариваются в связи с серьезными подозрениями в массовых фальсификациях — отнявших мандаты у оппозиционеров.

В том числе, у «Яблока» украли, как минимум, 24 мандата.

Занесение в протоколы голосования и в систему ГАС «Выборы» не тех данных, которые оглашались на избирательных участках, «пересчеты голосов», неизменно прибавляющие голоса единороссам, подделка протоколов голосования, бегство избирательных комиссий с бюллетенями и протоколами, затягивание утверждения результатов (чтобы выиграть время для их подделки) — вот лишь краткий перечень «приемов фальсификации». Все они служили единой цели: пересмотреть волю избирателей, проявленную на выборах, и сохранить власть за теми, кто по 10—15 лет сидит в муниципальных советах, послушно выполняя указания начальства. Отстоять эту волю удалось лишь отчаянными усилиями оппозиционных кандидатов и членов избиркомов.

Раннее утро 9 сентября началось для меня со срочного сообщения от наших кандидатов, которые всю ночь сидели в администрации Центрального района — туда на период голосования и подсчета переехали все ИКМО, избирательные комиссии муниципальных образований.

Кандидаты били тревогу: готовится массовая фальсификация, данные протоколов с участков будут вносить в ГАС «Выборы» только после 16 часов, за это время могут подменить бюллетени (хранящиеся в том же здании в недоступном для наблюдателей месте) и подделать итоги голосования.

Именно в Центральном районе находятся и Владимирский, и Литейный округа, и Смольнинское, и везде у «Яблока» были самые высокие результаты.

К ночи 9 сентября данные участковых протоколов все-таки ввели в ГАС «Выборы» — но это было еще не все: надо было добиться, чтобы ИКМО утвердила итоги выборов. «Фишка» в том, что после утверждения в ИКМО итоги выборов можно изменить только через суд, а до утверждения сама комиссия может их «скорректировать», назначив пересчет, или просто подделав участковые протоколы. И мы стали требовать скорейшего утверждения.

11 сентября, придя в ИКМО Владимирского округа, член комиссии от «Яблока» Леокадия Френкель обнаружила там заявление одного из кандидатов-единороссов о пересчете голосов. Ему, видите ли, показалось, что в таблицу голосования заносили не те фамилии кандидатов, за которые были поставлены «галочки» в бюллетенях. Заявление мы тут же выложили в Сеть, а наши кандидаты от Владимирского округа взяли в осаду муниципалитет, требуя утверждения итогов выборов. И утром 12 сентября итоги выборов по всему району были утверждены без всяких пересчетов.

Почему мы опасались пересчетов? Да потому, что после них почему-то результаты меняются исключительно в пользу единороссов — как будто в участковых избиркомах, где считают голоса, сидят не подконтрольные власти люди (большей частью, «бюджетники), а ярые враги единороссов, занижающие их результат.

Так, в муниципалитете «Московская застава» команду «Яблока» зарегистрировали лишь по решению суда, и только за два дня (!) до выборов, а до того им отказывали в регистрации. Они все равно выиграли — после чего была организована фальсификация.

На одном участке голоса «пересчитывали» трижды — пока не добились вытеснения «яблочников» на непроходные места.

Еще на четырех участках председатели участковых комиссий сбежали вместе с бюллетенями, не завершив подсчет — а когда вернулись и «пересчитали», результаты кардинально изменились (иначе, как подменой бюллетеней, это не объяснить). В итоге из 10 мандатов у «Яблока» остался только один.

То же самое — подмена бюллетеней и «пересчеты» голосов на участках без полагающихся для этого решений ИКМО, — происходило в округе Екатерингофский, после чего мандатов лишилась вся команда «Яблока» и штаба Навального.

В округе Шувалово-Озерки после пересчета на одном участке чудесным образом добавилось 350 (!) голосов кандидату-единороссу.

Сбежала с протоколом и бюллетенями председатель одной из участковых комиссий в округе Новоизмайловское — после чего результаты голосования изменились в пользу провластных кандидатов, а кандидат от «Яблока» лишился сотни голосов. Очень похоже все было в округах Адмиралтейский и Семеновский (где после подмены бюллетеней вместо большинства у «Яблока» оно оказалось у единороссов), в Купчино и Коломне (там после ночного вывоза бюллетеней мандата лишился один из «яблочников», которого «сменила» мать вице-спикера ЗАКСа).

В муниципалитете Волковское подделали протоколы голосования по двум участкам — на тех протоколах, с которых вводили данные в ГАС «Выборы», стоят, по мнению оппозиционеров, фальшивые подписи членов участковой комиссии. Результат — минус два мандата у «Яблока».

В муниципалитете Озеро Долгое кандидатам сообщили, что на трех участках якобы провели пересчет — правда, на этот пересчет, вопреки закону, не позвали оппозиционных кандидатов, в том числе «яблочника» Вячеслава Тутушкина. Кандидаты обоснованно полагают, что никакого пересчета не было вообще, и вторую неделю дежурят у ИКМО, чтобы не вывезли и не подменили бюллетени. Скандал докатился до ЦИКа, куда обратились руководители питерских отделений «Яблока», «эсеров», КПРФ и ЛДПР, в Петербург был срочно направлен член ЦИК Александр Кинев, которого в муниципалитет просто не пустили.

И наконец, вишенка на торте: оказывается, единороссов при подсчете на участках «обижают» и КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней!

Это прямо следует из результатов ручного пересчета голосов в двух муниципалитетах Васильевского острова — Остров Декабристов и округ № 7.

В Острове Декабристов КОИБы только на одном участке якобы «не заметили» ШЕСТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ «галочки», поставленные за единороссов. В итоге вместо двух «яблочников» и двух самовыдвиженцев в муниципальный совет прошли четыре единоросса. В округе № 7 после ручного пересчета «яблочник» уступил место единороссу, у которого КОИБ якобы «не заметил» около 70 голосов.

Гипотез случившегося — только две.

Первая: КОИБы надо выкидывать на свалку. Если они способны так «ошибиться». Но, поскольку КОИБы стояли на четверти избирательных участков города, и считали голоса как на муниципальных, так и на губернаторских выборах, утрата доверия к ним автоматически означает отмену итогов выборов губернатора.

Но есть и вторая гипотеза, на мой взгляд — более вероятная:

бюллетени перед пересчетом подделали. Как и во всех других случаях чудесного увеличения единороссовских результатов.

Почему все это случилось — объяснить нетрудно.

Во-первых, через два года — выборы в ЗАКС и Госдуму, где власть видит муниципалитеты (ранее тотально контролировавшиеся единороссами) «группой поддержки» своих кандидатов в депутаты.

А во-вторых, муниципальные выборы — это «нулевой цикл» выборов губернатора: если не отменят «муниципальный фильтр», голоса муниципальных депутатов решают, кто будет участниками губернаторской гонки.

Замечу: есть мнение, что следующие выборы губернатора Петербурга могут пройти куда раньше, чем через пять лет.