Записки охотника

Издание было запланировано на прошлый год, но отложено, чтобы не воспринималось как вмешательство «водителя с заднего сиденья» в сложное положение тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй. Теперь, накануне ключевых событий по Брекситу, деликатность отодвинута в сторону, а автор мемуаров прямо предполагает, что для выхода из тупика стране, возможно, потребуется проведение нового референдума.

Книга еще не поступила в продажу, но скандал уже начался.

Кэмерон — премьер-министр с 2010 по 2016 год — три года избегал публичности после мгновенной отставки буквально через несколько часов после оглашения результатов референдума. Он, похоже, быстро понял, в какую опасную затею втянул страну, и спрятался. На днях выдержки из мемуаров опубликовала «Санди Таймс», автор дал обширные интервью Ай-ти-ви и «Таймс», его процитировали все ведущие газеты страны; Би-би-си в день выхода книги представляет двухсерийный документальный фильм.

В мемуарах и интервью когда-то баловень судьбы, выпускник Итонского колледжа и Оксфорда, один из самых молодых премьеров, ныне политик с рекордным отрицательным рейтингом (минус 45) не устает признавать, что совершил множество ошибок и оказался в «глубокой депрессии», что думает об ошибках «каждый божий день». Собственно, референдум он по-прежнему считает «необходимым» и «неизбежным», хотя трагически просчитался, полагая, что победы сторонников выхода из ЕС не будет. Дэвид Кэмерон пишет, что «очень сожалеет» по поводу итогов голосования.

«Я не в полной мере предвидел силу чувства, которое проявится как во время референдума, так и после него, и мне действительно жаль, что в последующие годы страна, которую я так сильно люблю, испытала неуверенность и раскол… Но что касается центрального вопроса о том, правильно ли было пересматривать отношения Великобритании с ЕС и давать людям возможность высказать свое мнение по этому вопросу, то я по-прежнему считаю, что это был правильный подход».

Почему же все-таки, вопреки надеждам и расчетам Кэмерона, британцы проголосовали за Брексит? Объяснение бывшего премьера неоригинально. Причина, по его мнению, — безграничная ложь и карьеризм его коллег по партии. Они, пишет Кэмерон, превратились в вестников «невежественной и лживой эпохи популизма», «постправды». Речь, к примеру, идет о знаменитой рекламе на красных лондонских даблдеккерах «Страна еженедельно посылает в Брюссель 350 млн фунтов стерлингов, которые можно тратить на здравоохранение!».

Министерство статистики немедленно официально заявило, что это не соответствует действительности. Но куда там — вранье из рекламы, конечно, не убрали.

В том же духе брекситерами была придумана история, как миллионы мусульман едут в Британию из Турции, вступающей якобы в ЕС. «Они оставили правду дома», — сокрушается Кэмерон о прежних соратниках.

Фото: РИА Новости

Кэмерон утверждает, что нынешний премьер-министр Борис Джонсон «не верил в Брексит» и поддержал кампанию за выход из ЕС, исключительно «чтобы помочь своей политической карьере», считая, что это повысит его популярность среди партийных активистов. Джонсон был готов горячо поддержать любой исход референдума. Известно, что у него даже были подготовлены две противоположные публикации «за» и «против» выхода. Борис хотел «стать любимчиком партии» и «не хотел рисковать, позволяя выиграть эту корону кому-то еще», пишет Кэмерон.

Досталось и нынешнему министру без портфеля, отвечающему за подготовку к бездоговорному Брекситу, бывшему ближайшему другу Майклу Гоуву. Среди прочего Кэмерон сообщил городу и миру, что отличительной чертой Гоува является «вероломство».

Предельно резкие, необычные для политкорректной Британии характеристики, данные Кэмероном его прежним коллегам, а главное — ведущим политикам нынешнего кабинета начиная с премьера Бориса Джонсона, детали их «ужасающего» поведении перед референдумом о выходе страны из Евросоюза в 2016 году, определяют успех издания.

Британская пресса, пользуясь случаем, не отказывает себе в удовольствии самым жестким образом критиковать и самого Кэмерона, показывая его неприглядную роль — резкое и жесткое урезание расходов бюджета на социальные программы в контексте ужесточения иммиграционной политики. Кэмерон был «восторженным участником доктрины враждебной среды, которая привела к скандалам в связи с высылкой потомков иммигрантов, прибывших в Британию после Второй мировой войны, неприкрытое потакание английскому национализму — вот что в немалой степени повлияло на расклад сил на референдуме», пишет «Гардиан» в статье под заголовком «Скорбь Дэвида Кэмерона не оправдывает его трусости». Газета подчеркивает, что в 2013 году, когда судьбоносное решение о проведении референдума было принято, требование пересмотра отношений с ЕС вовсе не было массовым настроением, а лишь управленческой проблемой и политической темой в правящей партии консерваторов. «Мистер Кэмерон просто не понимал и не понимает свою страну», — констатирует газета.

«Таймс» также обратила внимание на глубокое непонимание Кэмероном и его преемниками на посту премьера сути отношений всех стран-участниц к важности правил ЕС, единых для всех, и готовности государств играть исключительно по ним.

Разбор «по косточкам» начался… И это только начало: пресса, которая неустанно критиковала весь политический класс Великобритании и злосчастный референдум, теперь, имея еще один повод в виде книги Кэмерона, без сомнения, не лишит себя возможности устроить настоящее аутодафе.

В теплых чувствах, которые, правда, выглядят как издевка, признался пока лишь Борис Джонсон, сказав, что ничто в книге не может повлиять на его «любовь и уважение» к Кэмерону.

«Телеграф» пишет, что именно Кэмерон вытащил Майкла Гоува, ключевого министра Джонсона, из журналистики в политику. Дружили семьями, дети росли вместе, вместе проводили праздники, а «соломенные вдовы» — политические уик-энды. Теперь, добавляет «Таймс», Кэмерон охотится, а убитых оленей и фазанов называет Майклами и Борисами…

Три года назад издательство заплатило бывшему премьеру 800 000 фунтов стерлингов за права издания мемуаров.

Предпродажи идут хорошо, приближаясь к популярности воспоминаний Мишель Обамы, а это дорогого стоит. Правда, по сообщениям журнала «Букселлер», некоторые магазины бойкотируют мемуары или заказывают лишь несколько копий, а один магазин в Хокни (северо-восток Лондона), как сообщил «Телеграф», книги не заказал — «боится поджогов». Газета надеется, что это шутка.