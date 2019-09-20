За что Мильграм уволил Егорову
Как в «Театре-театре» понимают этику Станиславского
Дарья Егорова. Фото: kinoteatr.ru
Марина Токареваобозреватель
В Перми скандал. Актриса Дарья Егорова выступила после премьеры с речью в защиту Павла Устинова. Звукооператор включил микрофон, речь раскатилась по всему немалому «Театру-театру». Художественный руководитель и труппа возмутились «неэтичным поведением коллеги».
Мы позвонили Борису Мильграму.
— Вы действительно уволили актрису за выступление со сцены в защиту Павла Устинова?
— Нет, я ее не увольнял, — ответил главный режиссер Пермского «Театра-театра», — она подала заявление сама.
Дальше у нас произошел диалог, в котором мой собеседник акценты расставил, на мой взгляд, очень спорно. Судите сами.
— …Человека, который не виноват, надо защищать! Уже пошли слухи, что Устинову дадут условный срок (на момент интервью решение суда об изменении меры пресечения Павлу Устинову еще не было известно — «Новая»). Главное — следующий шаг. Надо двигаться дальше, не дать получить условный срок. Но спектакль (тут я категоричен) должен оставаться спектаклем. Если мы выходим с такими заявлениями, то отменяем все его ценности! Спектакль создает свой контекст. Публика была в шоке. У нас премьера. Открытие сезона, аплодисменты, цветы.
— Ну, театр же кафедра…
— И что?! Если б вышел Райкин, сказал, у нас такая беда, и все ваши эмоции сейчас направьте в сторону артиста Устинова. А это ее первая роль! На сцене заслуженные артисты, режиссер! В зале министр культуры! И вдруг она останавливает аплодисменты, выходит из-за спин коллег и говорит речь: «У нас праздник, но у нас беда...». Это чистый пиар! Почему ты не спросила у режиссера, у старших коллег?!
— А если б спросила?
— Они бы сказали — давай позовем Мильграма! Или — нет, не делай так! Или — давай вместе!
— Она сказала то, что сказала от собственного лица.
— От собственного лица!? Лица еще нет! Она обрела фамилию, пользуясь Устиновым.
— Только потому, как я понимаю, что реакция на ее выступление внутри театра была абсолютно неадекватной…
— Да на банкете об этом вообще никто не говорил. Всем было стыдно за произошедшее. Режиссер мне сказала: «Она мне испортила премьеру! Получается, я участвую в акции, о которой ничего не знаю!»
— А кто режиссер? И что за спектакль?
— Диана Добрева, прекрасный болгарский режиссер, а спектакль — «Дом Бернарды Альбы».
— Там тоже речь о несвободе вообще-то, Лорка про это хорошо понимал.
— А меня этот факт вверг в коллапс!
Никто не имеет права врываться в спектакль! Хотите называть меня сатрапом — называйте. Но она все похерила и перевернула на себя.
Самые великие дела должны делаться, не разрушая ценностей. Силовики и судьи действуют вне правил. Надо свои правила охранять! Иначе мы просто шуты, если мы начинаем разрушать свои правила.
— Но актриса не про личные проблемы говорила, она сказала о беде общества.
— А я считаю, история паскудная и грязная. Она была никто! А теперь стала кто. Опубликовала для этого огромный пост. Я не собирался ее выгонять. Просто дать выговор.
— За что?
— Потому что спектакль, который создан театром, целостен и неделим. Это Станиславский, его этика! Спектакль не заканчивается, пока на сцене есть артисты.
У нас один актер вышел к памятнику Пушкина с плакатом в одиночный пикет, другой актер написал на своей личной страничке. У меня дочь в Москве ходила к администрации вместе со всеми московскими актерами выразить солидарность. А она [Егорова] хотела, чтобы ее узнали! Принесла на следующий день заявление, и по закону я ее уволю через 15 дней.
— Но одновременно с этой ее речью возникли «сплетни в виде версий» — не такая, дескать, она и хорошая артистка, чтобы заступаться за коллегу, несправедливо осужденного?
— Да, не такая! И она знала, что режиссер хочет ее заменить, что считает — она не тянет…
— Тогда почему она в труппе, зачем играет премьеру?
— Так вышло. У вас одна точка зрения, а я имею право на другую.
P.S.
Режиссер Борис Мильграм тоже выступил в защиту Павла Устинова. Но сказал свою речь на камеру не со сцены, а в своем кабинете, на фоне большого аквариума. Этот кабинет ему сохранила театральная солидарность, он должен хорошо помнить ее силу. Несколько лет назад общественность встала на его защиту. Нет, его не обвиняли, не сажали, всего лишь хотели уволить с поста. Невзлюбил очередной начальник края. Писали, объединялись, говорили. Не дали.
В истории вокруг Устинова во всех слоях — учителей, актеров и режиссеров, священников — демаркация проходит между людьми сути и людьми формы. И этот спектакль точно по Станиславскому.