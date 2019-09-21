Высокомерие

Петр Саруханов/«Новая газета»

В отечестве фашизма победившего,

Европу хорошо разбередившего,

Сверхчеловеку грабки развязавшего

И как он есть наглядно показавшего,

Пивозачатого, пеннорожденного,

Из адовых глубин освобожденного,

В конце концов упорно осажденного

И побежденного, —

В отечестве раскаянных, стенающих,

Самих себя усердно приминающих,

Евреев и кавказцев принимающих,

Не понимающих,

Как это так — из Вагнера, из Фауста,

В столице европейского артхауса,

Ну ладно Гинденбург, ну ладно хаос-то,

Но вот, пожалуйста,

Где на любом плацу, в любом собрании

Любой кирпич таит напоминание

Об этой мании, царившей ранее,

О той Германии,

Которая с азов переменяется,

На предков зов уже не отзывается,

Которая так только называется,

Все извиняется.

История не мелочна, не мстительна,

Не упростительна,

Но просто есть и то, что непростительно.

И ведь действительно.

В такой стране, не более не менее,

Испытываешь род высокомерия

От имени врага, ее разбившего,

От имени страны, где так и ждем его —

Фашизма, никогда не победившего,

А значит, никогда не побежденного,

Где все вожди с их будками и буркалами

Уже давно глядятся Гинденбургами

И с точки зрения хрониста сведущего

Любой рулящий — Гинденбург для следующего;

От имени пространства нелюдимого,

Пестро-единого, непобедимого,

Где так бессмертны скука и бескормица,

Что дьявол не родится, не оформится,

От имени земли, где Бога не было,

Где не родятся Юнгер или Эвола,

От ада вящего, живородящего,

Бессмертно длящего,

В крови бродящего.