«Это абсурд, цирк и беспредел»

Глеб ЛиманскийСтарший редактор видеоотдела
Бывший фигурант «московского дела» Сергей Абаничев и Айдар Губайдулин, которого недавно освободили из-под стражи, а его дело вернули в прокуратуру, рассказали о том, как они живут после выхода из-под ареста, и что думают о «московском деле».
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:«московское дело», москва
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