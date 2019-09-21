«Большое приключение» в «Сокольниках»

22 сентября Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий» во главе с Матвеем Шпаро организует для детей и их родителей увлекательный туристический квест.

На один день территория парка превратится в настоящий остров сокровищ, а юные пираты, вооруженные картами, компасами и собственными знаниями, будут бороться за награды. Перед началом всех ждет инструктаж — мастер-классы от опытных путешественников, которые помогут грамотно рассчитать необходимый запас воды для прохождения маршрута и правильно выстроить путь на масштабе карты при помощи двухметрового циркуля.

А дальше — 30 контрольных пунктов, каждый — с заданием определенной тематики: на знание физики, математики, географии, биологии, даже психологии и литературы.

Некоторые рассчитаны на смекалку, физическую силу или интуицию — не каждый клад лежит на самом видном месте. Несмотря на серьезность борьбы за сокровища, памятные призы и подарки получат все участники испытания. И самый главный из них — возможность провести выходной с родителями, у которых не так часто есть свободное время, или познать ценность дружбы и товарищества, а для тех, кто летом побывал в «Большом приключении» — встретиться со знакомыми ребятами, инструкторами и вожатыми, обновить свои теплые воспоминания.

К участию допускаются все, но ради соблюдения безопасности самых ценных участников детям до 14 лет нужно взять с собой мам, пап, бабушек или дедушек. Регистрация еще доступна на сайте http://pro-camp.ru/bp-sokolniki/ и будет открыта завтра непосредственно в парке «Сокольники». Отличное настроение включено в программу.