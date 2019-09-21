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Есть маленькие команды с большим сердцем, а есть большие — с маленьким
Фото: РИА Новости
Владимир Мозговойобозреватель «Новой»
К европодвигам «коней» и «быков», то есть ЦСКА и «Краснодара», вернемся чуть позже, а сейчас про «Дюделанж» из Люксембурга. Он играл на Кипре с АПОЭЛом, матч предлагалось смотреть разве что для смеха, но его аудитория по ходу превзошла игры первого тура из категории топовых.
Да и как было не поддаться соблазну, если скромнейший клуб из городка с населением в 20 тысяч человек в начале второго тайма повел в счете с разницей уже в два мяча?
Надо понимать, что АПОЭЛ в не такие уж давние времена проходил первый раунд плей-офф Лиги чемпионов, три года назад выходил в плей-офф Лиги Европы, тренирует его известный специалист Томас Долль, а состав позволяет надеться не только на выход из группы, но и замахнуться на большее. «Дюделанжу» для попадания в групповой этап второй год подряд пришлось прикладывать героические усилия, в межсезонье он потерял чуть ли не два десятка футболистов, за несколько дней до первого тура еще и главного тренера, а на матч его вывел тренер с опытом работы в юношеской академии клуба из Таиланда. Ну и чего было ждать?
Дождались триллера. Обозленные хозяева за пять минут перевернули игру, забили слишком смелому аутсайдеру три мяча, оставалось додавить «карлика». Но вместо того, чтобы сложить лапки кверху, как и ожидалось, «Дюделанж» попер вперед, сравнял счет, а в концовке и вовсе вырвал победу. Первую в истории люксембургского футбола на стадии группового этапа Лиги Европы.
Победу совершенно невероятную с учетом обстоятельств, удивившую футбольную Европу и всех, кто переключился на матч в Никосии.
Важно, что сказал после исторической для Люксембурга виктории свежий наставник «Дюделанжа» Бернард Трассон: «Мы должны всех уважать, но никого не боимся». Он ничего не говорил про боевой дух, за него все сказала на поле команда. Маленькая команда с большим сердцем.
Теперь к нашим баранам, которые в это самое время опозорились на всю Европу, установив рекорды с другим знаком. Понятно, что ЦСКА и «Краснодар» перехвалили. Хвалить, впрочем, было за что. Молодую команду Виктора Гончаренко — за то, что она, потеряв в прошлом году лидеров и резко омолодившись, сохранила фирменный стиль и высоту задач. «Краснодар» — за грамотную стратегию развития владельца клуба Сергея Галицкого, за стремление играть в атакующий футбол, за подготовку своих звездочек. Симпатия вредит трезвому анализу, и момент, когда что-то в налаженных механизмах сломалось, футбольная общественность упустила.
И вот лидер чемпионата России «Краснодар» на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле пропускает пять безответных мячей. Следом в болгарском городе Разград на стадионе «Лудогорец Арена» всего на очко отстающий от «Краснодара» ЦСКА собирает такую же кошелку мячей, ответив всего одним голом.
Так крупно в Лиге Европы российские клубы не начинали никогда. Так безвольно и безнадежно парой не проигрывали вообще ни разу.
Все разговоры про трансферные ошибки краснодарцев, неопытность де-факто главного тренера Мурада Мусаева и его дисквалификацию, нестабильность игры — это разговоры для бедных. Равно как и оправдательные нотки по отношению к ЦСКА, который захлестнула эпидемия травм. Если тяжелые обстоятельства не мешают им лидировать в российской премьер-лиге, то что помешало им хотя бы достойно проиграть европейским середнякам? Если скромнейший «Дюделанж» не ноет, то отчего должны жаловаться по российским меркам гранды?
Боюсь, что дело не в тренерах, вернее, не только в тренерах. Это, кстати, и «Спартака» касается, который технично слился из Лиги Европы, продолжив валиться и во внутреннем чемпионате. У уважающей себя команды должно быть обостренное чувство самолюбия, которое иногда важнее неверно выбранной тактики или ошибок конкретных футболистов. За тем, как на глазах разваливался ЦСКА, а следом и «Краснодар», больно было смотреть.
Лидеров российского футбола разделывали как любителей не «Барселона» или «Ливерпуль», а вполне обычные по европейским меркам клубы. Это как же надо не уважать себя, чтобы пропустить от них по пять голов?
«Двойной позор» исключает случайный характер происшедшего, но еще не говорит о симптоматике. Если, конечно, элитные по российским меркам клубы не решили забить на Лигу Европы — как на не приносящий особых доходов и только мешающий им турнир. Если это так, то перспективы сохранить за собой 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА равны нулю.
Да, Лигу Европы, как и Лигу чемпионов, «нашим» турниром тоже можно назвать лишь отчасти — особых успехов российские клубы после реформирования Кубка УЕФА и здесь не добивались. Но Лига Европы, особенно групповой ее этап, приносил в рейтинговую российскую копилку наибольшее количество баллов, что и позволяло вполне уверенно чувствовать себя на высоком месте в клубном европейском рейтинге. Если два оставшихся в Лиге Европы российских представителя так или иначе сольют нынешнюю кампанию, то Россия потеряет гораздо больше, чем просто шестую престижную позицию. На солидные очковые приобретения в Лиге чемпионов с учетом силы соперников, даже несмотря на удачный старт «Локомотива» и «Зенита», увы, надежды мало.
Еврокубки — это и дополнительный стимул для команд во внутреннем чемпионате, и зрительский интерес, и объединяющий фактор для болельщиков, потому что вменяемый болельщик никогда не пожелает неудачи на европейской арене «чужому» клубу — здесь каждый участник работает и на себя, и на общее дело. Или не работает, в чем тот же «Краснодар», да и другие наши клубы, раньше нельзя было упрекнуть.
Любопытно, что с переходом на систему «осень-весна», чего добивались прежде всего российские топ-клубы с прицелом именно на участие в еврокубках, дела с рейтингом идут все хуже и хуже. Но опять же это обстоятельство не может оправдать безвольного отношения к тому, за что, собственно говоря, и боролись.
К чему тогда гигантские затраты на приобретения, если позволять себя растаптывать и унижать так безвольно, как это нынче сделали «Краснодар» и ЦСКА?
Эксперты озаботились тем, сумеют ли клубы восстановиться к очной встрече в премьер-лиге, и насколько быстро оправятся от удара. Даже если и сумеют — эти «два по пять» забудутся не скоро. Такое остается в памяти болельщика надолго, как и первая победа маленького клуба из Люксембурга. Хорошо еще, что соавторами главной сенсации первого тура Лиги Европы не стали наши «герои». С них бы сталось.
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