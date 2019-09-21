Гражданин, где ваш VPN?

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В Тюмени спецслужбы тестируют новые механизмы блокировки интернета, которые должны положить конец ненавистному, запрещенному на территории России Telegram. Пока вокруг мессенджера, объявленного весной 2018 года вне закона, сложилась фантасмагорическая ситуация. Это одно из самых популярных приложений по числу скачиваний в России, чуть ли не главное медиа в Москве; бизнес, например, общение с клиентами в крупных городах ведется в основном тут же (наряду с разрешенным WhatsApp). Чиновники демонстративно не пользуются «запрещенкой», но как только уходят с госслужбы, их аккаунт в мессенджере снова онлайн.

Но вот когда после митингов в Telegram были слиты личные данные москвичей, предположительно участников протеста, первая реакция Роскомнадзора, формально стоящего на защите наших цифровых прав, состояла в том, что в ведомстве ничего не могут с этим сделать: ведь Telegram им недоступен, т.к. запрещен. Лучшей рекламы площадке для общения в России и не придумать.

Неудивительно, что власти вновь пытаются покончить со всем этим балаганом, странно лишь, что бомбить на этот раз решили Тюмень.

Историческое лето 2019 года, в ходе которого насилие и произвол силовых структур общество разменяло на солидарность и правозащиту, затмило собой ожидания зимы. А еще в начале года переживания по этому поводу были чуть ли не главной политической темой, ведь с 1 ноября в силу вступает закон о суверенном интернете. Напомню, в соответствии с ним государство берет Рунет под ручное управление, навязывает провайдерам связи дополнительное цензурное оборудование, а в конечном счете — позволяет начать выстраивать вокруг Рунета цифровой занавес.

Новый виток цензуры не случайно совпадал с политическим кризисом в ходе выборов в Мосгордуму. Государство чувствует, что пропагандисты теряют монополию на информирование российского общества и что, например, Владимир Соловьев с телеканала «Россия» начинает проигрывать Юрию Дудю с YouTube даже по количеству аудитории, не говоря уже о ее качестве вроде уровня образования и навыков критического мышления. Так что на интернет нужно прыгать прямо сейчас, пока на его фоне весь «медиаресурс» Кремля не стал стенгазетой ветеранов пропагандистского труда.

Фронтальное наступление на Рунет началось после протестов на Болотной, а сейчас в логике обеспокоенного начальства нас с необходимостью ждет второй раунд. Темы цензуры и протестов уже обсуждаются через запятую под названием «вмешательства американских компаний в российские выборы». Главный борец за суверенную сеть в Совфеде сенатор Андрей Климов после выборов 8 сентября провел большое совещание с представителями МИДа и Роскомнадзора, на котором наметил дорожную карту по принуждению иностранных компаний к выполнению российского законодательства. Facebook и Google, которому принадлежит YouTube, обвиняются, в частности, в нарушении российского законодательства о выборах.

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И это выглядит не как техническая претензия, но как начало большой кампании по шантажу иностранных IT-гигантов, направленной на выдавливание их с российского рынка. Главными архитекторами и бенефициарами этого процесса станут российские конкуренты Facebook и Googlе.

В ближайшие месяцы кто-то из них должен заявить об амбициозном плане по развитию собственного видеохостинга, который, в отличие от YouTube, будет полностью подконтролен российским властям.

В общем, к зиме примерно те же люди, которые летом отдавали приказ избивать нас дубинками на улицах, переоденутся экспертами по кибербезопасности и снова попытаются сломать нам Сеть. У большевиков в 1919-м был лозунг «Пролетарий, на коня!», а нам сейчас нужно спрашивать с плаката: «Гражданин, где ваш VPN?»