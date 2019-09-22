Рок-н-ролл, воин и ирония
Бурятский художник вышел на мировую арену
Фото предоставлены Национальным музеем Бурятии
Живопись Зорикто Доржиева ворвалась в пространство современного искусства подобно степным всадникам, которых он изображает на своих картинах. Или просочилась, как его восточные красавицы прокрадываются к всадникам в сердца. Он выставляется по всему миру; например, в этом году в рамках параллельной программы Венецианской биеннале у него состоялась персональная выставка. В российской художественной среде имя Доржиева постоянно на слуху, отождествляясь с принцессами в замысловатых головных уборах, воинами в ярких одеяниях и доспехах, темноволосыми и круглоголовыми детьми на берегу моря.
Но интересно: как удалось Доржиеву сделать мир его картин и рисунков близким тысячам любителей искусства, когда для большинства из них родная художнику Бурятия — непредставимый край, Улан-Удэ — точка на карте, а кочевники — экзотика? Или «сказки» Доржиева — не совсем о степных людях? Тогда о ком?
Синее небо и песчинка
— Зорикто, я думала, вы живете в Париже, Нью-Йорке или Гонконге, в крайнем случае, в Москве.
— Многие так думают, и я этот миф не спешил развеивать, чтобы лишний раз не тревожили. Москва для меня — место большой суеты, больших сборов, приготовлений к выставкам, и, сделав здесь дела, я спешу домой. Но долгое время знакомые, встретив меня в Улан-Удэ, спрашивали, когда я приехал, а я мог целый год не покидать города. Живу «дом–мастерская», размеренно и крайне неохотно впускаю кого-то в свое пространство. Момент недосягаемости мне даже в кайф: люди знают, что я где-то есть, но где?..
— Вы хорошо знаете жизнь в степи? Или смотрите на нее глазами городского человека?
— В детстве, лет до двенадцати, я проводил лето с бабушкой в бурятской деревне, но там были не юрты, не бесконечные табуны лошадей — нет, обычный колхоз. Наш дом стоял на крайней улице, за которой начинались покосные поля, мы с утра до вечера играли то в поле, то в моем дворе — я собирал вокруг себя ребят, придумывал для них игры. Вдохновлялся фильмами, приключенческой литературой, альбомами по изобразительному искусству, которые собирали мои родители, художники. Отец, Бальжинима Доржиев, учился в Академии художеств у известного живописца и педагога Евсея Моисеенко, поэтому до школы я несколько лет прожил с мамой и папой в Ленинграде. Затем вернулись в Улан-Удэ, где отец продолжал писать картины, работал в театре.
Мировая культура оказывала на меня большее влияние, нежели бурятская. Но через бурятские мотивы и, шире, монгольские мне легче «говорить», потому что я все-таки человек степной.
— Кто такой «человек степной»?
— Этот образ я для себя мифологизировал.
В степи перед твоими глазами горизонт, над тобой — бесконечное небо, взгляду не за что зацепиться. Ты один в безграничном пространстве, вокруг тебя — Вселенная. Невозможно не погрузиться в думы о мироздании, о сущности бытия. Поэтому степной человек в моем представлении — философ.
Степь заставляет ощущать, что ты — песчинка в космосе, недаром у бурят с древности обожествлялось синее небо. Не было антропоморфного божества, было множество духов — и синее небо. Это так красиво, целая философия! Я, во многом неосознанно, нахожусь под ее влиянием.
— У вас в живописи нередко можно встретить персонажа, обращенного к небу или морю лицом, а к зрителю, соответственно, спиной. Или пользующегося гаджетом, особенно наушниками. Но что они у вас слушают с отрешенным видом? Вселенную?
— Иногда не нарочно, а порой умышленно я прячу взгляд изображенного, чтобы не возникло прямого контакта персонажа со зрителем. Как только возникает диалог — через глаза — мы начинаем думать о герое картины как о конкретной личности. Герой тогда требует объяснений, «биографии», и живопись превращается в литературу, что мне не близко. Поэтому мой персонаж — ускользающий. Зрителю, заинтригованному, хочется увидеть его лицо. А я и сам не прочь заглянуть собственному герою в глаза.
Расстояние, которое проходит своим размышлением и чувством смотрящий на картину, погружение в нее и есть наиболее ценное. Иногда на выставке посетитель начинает рассказывать мне новеллу о моем персонаже. И думаешь: вот это да, здорово!
— Традиционное европейское искусство — психологическое, драматическое, концептуальное. А для азиатского важно состояние отрешенности, разреженного существования, отсутствие движения. По вашему ощущению, вы к чему ближе?
— Недавно я получил совет от куратора, помогавшего мне делать экспозицию на Венецианской биеннале: европейскому зрителю нельзя говорить, что ты не знаешь, каков будет результат.
Ставить цель и достигать ее — часть западной ментальности. А восточный художник не думает, чем закончится движение его кисточки.
У меня был проект «Теория хаоса», когда я бросал драпировки на холст, смазанный клеем, чтобы зафиксировать момент спонтанности, когда я не прикасаюсь к каждому сантиметру холста. Чтобы Вселенная привнесла в мою работу свои штрихи. Ткань легла, как хотела, краска полилась, как хотела, — им так было нужно. Я снимал с себя часть ответственности за конечный результат. Но часть.
Мне нравится ответ одного из моих любимых современных художников, Джексона Поллока, на вопрос, насколько элемент случайности довлеет над ним в процессе создания картины. «У меня, — сказал он, — под контролем каждая падающая капля краски». Капли падают, но падают под контролем. Я тоже стремлюсь к тому, чтобы соединить естественность и расчет.
— Вам не кажется, что принцип «мы ставим цели и достигаем их» несколько исчерпал себя, потому что мир становится все более открытым и непредсказуемым? Современный человек живет в потоке, стараясь себя не ограничивать.
— Конечно. Но мир вообще подвижен, в нем все изменяется. Наверное, задача художника — уловить некий момент и донести его до зрителя, показать свое сегодняшнее мироощущение, а завтра оно станет другим.
Рок-геройство и «Монгол»
— Вы родились художником?
— Я не помню того момента, когда начал изображать что-то на бумаге. Рос в творческой атмосфере, к тому же любые папины и мамины материалы находились под рукой, и я мог свободно пользоваться их красками, пастелью, чем угодно. Отец мне, ребенку, часто рисовал, шариковой ручкой или карандашом, рисовал легко, на каких-то тетрадных листочках. Его картинки напоминали комиксы: вот Зорик, в шортиках, в буденновке, с саблей, а перед ним на коне — Чапаев, который дает юному бойцу задание… Творчество я воспринимал как волшебство. Одноклассники на переменах просили что-нибудь нарисовать: самолет, где в иллюминаторах видны их лица, или теплоход, на котором они плывут…
Я вдруг почувствовал, что могу из реальности переносить людей в невозможный, сказочный мир. Даже некоторую власть над другими.
Но я не всегда собирался стать художником. Одно время мне хотелось заниматься рок-музыкой. Я тогда поступил в художественное училище родного города. В свободное время слушал группы «Кино», «Алиса», «Чайф». Ходил с длинными волосами, в рваных джинсах, с гитарой наперевес, сочинял песни. Эстетика рок-геройства была мне очень близка.
А когда окончил училище, встал вопрос, куда идти дальше, но все вышло само собой: поехал в Красноярск и сразу поступил в художественный институт. Музыку не бросал, но пришло осознание того, что в ней я уже «приплыл», а в живописи и графике — все впереди. Учился легко, любимым предметом была «композиция».
— Как Сергей Бодров-старший привлек вас к работе на своей картине «Монгол», где он создал близкий вам мир?
— После института я преподавал там и проходил стажировку от Академии художеств, а потом вернулся в Улан-Удэ. Сделал свою первую выставку, меня тогда накрыло чувство свободы в творчестве, мечтал, что, отдав столько лет классическому образованию, оторвусь по полной!
И тут известный скульптор и график Даши Намдаков, уже работавший на картине с Бодровым, позвал меня к себе помощником. Он узнал обо мне от Константина Ханхалаева, нашего земляка, устраивающего в России и за границей выставки бурятских художников, с его галереей я работаю до сих пор. Я прилетел в Москву, поселился у Намдакова в мастерской и стал рисовать для фильма костюмы, доспехи, оружие монгольских воинов.
В тему Великой степи я к тому времени был просто погружен, поэтому теперь рисовал днями и ночами. Придумал все, что мог, для взрослых персонажей и принялся сочинять детские костюмы, игрушки, предметы домашнего обихода — сам ставил себе задачи, потому что Даши и Константин Казакович куда-то уехали. Когда они вернулись, удивились: «Ничего себе, сколько эскизов!» Так как я был ассистентом художника, мое имя не вошло в титры, но свои вещи я в картине узнаю.
После «Монгола» я еще пару раз «засветился» в кино: для «Дома солнца» Гарика Сукачева сделал несколько набросков хиппи, потом сотрудничал с Алексеем Федорченко, снимавшим картину «Небесные жены луговых мари». Фильм получил награду, но я на вручение не поехал, потому что у меня началась бурная выставочная деятельность.
«Щепотка соли»
— Ваши картины населены в основном воинами и принцессами. Жизнь вы так же воспринимаете?
— Да, и эта простая схема с детских лет и по сей день существует у меня в голове. Человек степи в моем представлении — философ, но философствовать он может, если находится один. Как только на горизонте появляется второй, это всегда потенциальный противник. Выяснив отношения, они могут стать друзьями, но изначально оба — неприятели. В «пространстве степи» кем бы ты ни был, но за спиной носи лук и колчан со стрелами.
— Вы когда-нибудь дрались по-настоящему?
— Только в детстве, а в сознательном возрасте столкновений избегал. Правда, один раз серьезно собрался драться, поскольку была затронута честь моей девушки, подруги по училищу. Неделю готовился, волновался — ничего ведь тяжелее кисточки и гитары мои руки не держали. Но поединок не состоялся: я пришел, а обидчик с компанией — нет.
— Предполагаемая дуэль обернулась разочарованием с флером комического? То-то в ваших работах, даже когда вы изображаете воинов и других мощных персонажей, присутствует ирония.
— Думаю, «виновато» доставшееся мне от папы ощущение, что все в мире относительно. Героизм в некий момент становится абсурдным. И если хочешь передать в картине мужество, не стоит нагнетать пафос — наоборот, нужно добавить капельку чего-то иного. Для меня «щепоткой соли» в живописи, вообще в творческом процессе является ирония.
— Вы — «человек играющий»?
— Своему семилетнему сыну и его друзьям я сделал кучу луков, стрел, автоматов, машинок, кранов, все это может двигаться, все выполнено с интересными придумками. Я быстро принимаю логику детей, легко перехожу на уровень их восприятия: могу, когда они бегают, стреляют, строят себе штаб, присоединиться к ним. У меня старшая дочка росла, как пацанка, сколько мы с ней километров намотали в своих путешествиях по окрестностям! Костры разжигали, шалаши строили, стреляли из луков. Сейчас, когда она уже подросток, у нее девчачьи интересы.
— Откуда вы не хуже кутюрье чувствуете, как одевать принцесс?
— Наряды, драпировки, декоративное начало — может быть, это у меня от папы, который больше двадцати лет работал главным художником драмтеатра? Или от бабушки-швеи? Или из бурятской культуры с ее многоцветными и многослойными одеяниями?.. Помню, перед моей первой большой выставкой, в Москве, в Музее искусства народов Востока, Константин Ханхалаев посоветовал мне устроить целое действо, использовать музыку. И тут меня осенило: костюмы! Принялся рисовать, получилась серия «Наложницы», по ним сделали наряды и одели в них живых девушек, которые продефилировали в музее.
— Почему вы так хорошо знаете женский мир?
— Традиционное восприятие прекрасного в искусстве связано в большой степени с изображением женщины. Но в первую очередь играет роль мой чисто мужской трепет перед женской красотой.
— Скажите, а какое место в мире воинов и принцесс занимает художник?
— Художник для меня — всегда воин. Творчество — это бои местного значения, совершающиеся на холсте. Это сражение с хаосом, когда ты в работе над рисунком или картиной пытаешься хаос упорядочить, чтобы он обрел стройный вид. Но и эта битва — в кайф, потому что творчество красиво и естественно.
А как человек я скорее философ. Если мои приятели начинают спорить, могу улыбнуться и сказать противостоящим сторонам: «Тут вряд ли кто-то прав». Баталии у меня происходят только на холсте или на листе бумаги.
Беседовала
Ирина Кравченко,
для «Новой»
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.