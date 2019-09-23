Попробуй докажи!
К началу осеннего призыва — 1 октября — правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» запускает онлайн-квест «Побег из военкомата». Такой полезной и человечной инициативы в топорном деле призыва срочников еще не было
Дарья Зеленая«Новая газета»
Игра будет запущена уже сегодня, найти ее можно на сайте «Солдатских матерей Санкт-Петербурга». Создатели квеста предлагают побывать в шкуре призывника, который пытается осуществить свое конституционное право — пройти альтернативную гражданскую службу (АГС). Сначала игроку в виде теста предлагают подать заявление на АГС: выбрать причину, по которой он отказываетесь служить в армии, выбрать документы, которые необходимо приложить к заявлению на АГС. Затем все бумаги необходимо занести в указанные кабинеты. А дальше — бюрократический ад: призывник бегает по разветвленным коридорам военкомата, в кабинетах он пытается доказать военным чиновникам и врачам свои убеждения, опять же ответив на вопросы теста. Получится ли у вас?
В конце игры можно распечатать заявление на АГС.
Согласно Конституции России, гражданин может выбрать АГС в случаях, если военная служба противоречит его убеждениям и вероисповеданию. А не только если он «относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами».
Юристы из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» отмечают, что часто призывники даже не подозревают о существовании такого права.
— Большинство ребят либо очень слабо осведомлены, либо вообще ничего не слышали и уже у нас получают сведения. Потому что за все время существования Российской Федерации не было ни одной государственной программы поддержки или социальной рекламы АГС, в отличие от военной службы, которая широко рекламируется, — говорит Александр Горбачев, юрист организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга».
Попробовать убедить военных чиновников, что вероисповедание или убеждения несовместимы с военной службой — цель игры. Ни то, ни другое невозможно подкрепить официальной справкой — таких справок просто не существует, поэтому призывнику придется поработать над аргументами, чтобы призывная комиссия поверила.
Часто военный комиссариат путает желание пройти АГС с отказом от службы вообще (УК РФ, статья 328 «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»).
— «Призывник не представил доказательств своих убеждений» — это дежурная отписка призывной комиссии. Суды, как правило, никак не критикуют решение призывной комиссии, которое зачастую является немотивированным, — говорит Александр Передрук, юрист «Солдатские матери Санкт-Петербурга» и сценарист игры «Побег из военкомата».
Вокруг альтернативной гражданской службы бытует много недостоверной информации и стереотипов, из-за которых призывники вопреки своим принципам делают выбор в пользу военной службы.
Так, например, миф о том, что на АГС идут исключительно представители сексуальных меньшинств, сектанты, «маменькины сынки».
— Еще один стереотип: АГС — это выносить утки за пожилыми людьми, что, конечно, тоже не всегда правда, — добавляет Александр Горбачев.
В действительности же при распределении учитывается уровень образования, опыт работы, медицинские противопоказания и семейное положение, а перечень должностей широк: от санитара в кардиологическом отделении до программиста на «Почте России».
Большинство альтернативно служащих заняты в таких сферах, которые считаются непопулярными на рынке труда, что, по мнению Александра Горбачева, при грамотном подходе может обеспечить, например, социальную сферу работниками.
— Был случай, когда отделения почты просто дрались между собой за то, чтобы получить ребят, особенно в отдаленных регионах, где вообще некому работать. Многие отделения закрываются или работники вынуждены брать несколько участков, поэтому ребята, проходящие альтернативную гражданскую службу, для социальной сферы очень важны и нужны. К сожалению, у нас есть такой в госорганах миф, что все должны идти в армию, а социальная сфера — по остаточному принципу. В Германии, когда воинская повинность была обязательной (с 2011 года обязательный воинский призыв в армию Германии прекращен. — Д. З.), многие ребята прошли альтернативную службу в социальной сфере, и власти Германии боялись, что с отменой призыва социальная сфера значительно просядет. Например, во время последнего призыва в Германии где-то 70% ребят шли на гражданскую службу. В России это пока невозможно даже представить.
Согласно сайту agsinfo.ru, в России ежегодно 700–1000 человек выбирают альтернативную службу. Для сравнения: 128 000 человек — столько ушло служить весной 2018 года.
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