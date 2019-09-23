«Балканский поток» российского газа
Болгария начинает строительство газопровода с российским участием
Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах
Об этом на брифинге по итогам переговоров с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. «После провала «Южного потока» Балканам дается новый шанс, чтобы реализовать проект глобального газопровода», — цитирует его портал rus.bg. «90% труб для «Балканского потока» уже доставлено в Болгарию из России, и завтра мы начнем развозить их по трассе», — сказал Борисов. В первые 250 дней должно быть построено 308 километров линейной структуры, что позволит начать поставки газа в Сербию.
«Нам нравится название «Балканский поток», мы приняли все условия, которые болгарское руководство предъявляет к газопроводу», — заявил в свою очередь Денис Мантуров. В тот же день в Софии «Булгартрансгаз» подписал с саудовским консорциумом Arkad договор о строительстве газопровода от границы Болгарии с Турцией до границы с Сербией. Стоимость проекта — свыше 1,1 млрд евро, срок реализации — 615 дней.
Также министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила журналистам, что реализация проекта строительства атомной электростанции «Белене» в Болгарии невозможна без участия госкорпорации «Росатом». О том, что проект будет реализовываться с участием Росатома, Болгария уведомила Еврокомиссию. «Мы информировали ЕК о процедуре выбора стратегического инвестора и о намерении строить станцию с его участием», — отметила Петкова.
Заявки на участие в конкурсной процедуре подавали также Китайская национальная атомная корпорация, Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, франко-германская компания Framatome, американская компания General Electric.
Денис Мантуров является сопредседателем межправительственной российско-болгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заседание которой завершилось вчера в Варне. Как сообщает агентство БГНЕС, коснувшись недавнего шпионского скандала, фигурантом которого является болгарское Национальное движение «Русофилы», Мантуров сказал: «Скандал был в Болгарии, а не в России. Эта ситуация не окажет влияния на наши отношения. Вопрос даже не обсуждался на встрече в тесном кругу». Министр Петкова, по сообщению радио БНР, заявила, что после такого успешного заседания комиссии «не может быть и речи о шпионском скандале с Россией».
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