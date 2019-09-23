«Вычистить мусор из наших голов!»

Подмосковье, Владимирская область, Белгородская, Свердловская, Челябинская, Архангельская и многие другие. К экологическому протесту присоединилось более десятка регионов. Люди хотят заставить власти прекратить кошмарить природу

В субботу в сонном парке не было ни души. Подходим к «гайд-парку» в Сокольниках — асфальтированному пятачку. Через пятнадцать минут тут состоится согласованный экологический митинг. Перед двумя рамками металлоискателя стоит в кружок группка из восьми человек, внутри круга уверенно вышагивает высокий мужчина в кожанке.

— Стране нужно менять власть, систему организации общества, экономическую политику, сегодня правят несправедливость ложь и обман… Надо ставить перед собой не только экологические задачи, но и экономические, — говорит оратор на камеру парню-блогеру, засунув руки в карман.

Пожилая женщина сует мне черно-белую листовку «Левого фронта». На мой вопрос, как зовут оратора, она таращит на меня глаза и шепотом говорит: «Сергей Удальцов. Давайте свой номер и приходите на наше собрание, мы все вам расскажем». Меня сразу же записывают в активистки и предлагают взять плакат.

За рамками — два полицейских разглядывают маленькую сцену, на которой растянут темно-красный баннер с надписью «Нам здесь жить!» и маленькими буквами: «Всероссийский экопротест». Полицейские не досматривают, как обычно на митингах. Один из них объясняет мне: тема экологии для него важна, и ему интересно послушать.

На сцене врубают музыку из когда-то популярной передачи «В мире животных». Для того чтобы люди знали, куда идти — неприметное место этот гайд-парк, — вокруг сцены резвится пятилетняя девочка в розовой курточке с большим белым флагом. На нем перечеркнута мусорная помойка с надписью: «Антикластер» (про мусорные кластеры сегодня будут много говорить). Мама девочки Анастасия раздает бесплатные наклейки «Я против свалки Шиес» и значки, которые быстро разбирают.

К часу дня, ко времени начала митинга, собирается человек тридцать. Я подхожу к парню в красной вязаной шапке, в руках у него такой же красный флаг Объединенной компартии. Его зовут Дмитрий Зыков, сам он из Архангельской области, но полжизни живет в Москве.

— Это моя родина, север России, поэтому я к этому неравнодушен. У меня мама осталась в Архангельске. Она привезла мне значок этим летом, — я поднимаю глаза на его шапку, на ней висит значок «Поморье не помойка!». — В июле она впервые в своей жизни выходила на митинг против свалки. Я-то много на разные митинги ходил, она к этому снисходительно относилась, но когда у нас решили устроить свалку, она вышла.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Первой выступает доктор физико-математических наук Фионова Людмила Кузьминична — маленькая, живая бабулечка в кепи. Она известный среди активистов человек — ведет в YouTube собственный канал на тему экологического просвещения. Людмила Кузьминична манифестирует: надо вычистить мусор из наших голов и бороться с обществом потребления. Ей аплодируют.

Москвичка Наталья Владимировна — бабушка в брусничной шляпке и с листочком А4 в руках: «Свалка московского мусора в Шиесе — экологическая катастрофа», — удивляется широкой географии мусорных полигонов. Оказывается, эта проблема есть по всему Подмосковью: и в Александрове, и в Сергиевом Посаде, и в Ликино-Дулеве, и в Волоколамске.

Экоактивисты из разных городов выходят на сцену и рассказывают свои истории. Их объединяет не только ужас мусора рядом, но и чувство, что их кинули: мэр родного города, администрация, прокуратура, суд. Истории начинаются одинаково: «Мы проснулись, а в пятистах метрах — свалка».

Говорили не только про проблемы экологии. Жена бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, который сейчас находится в больнице СИЗО «Матросская тишина», зачитала его письмо. Напомню, Шестуна обвиняют в мошенничестве, но его семья и коллеги уверены — преследуют бывшего главу района сугубо по политическим мотивам, в том числе и за его бескомпромиссную борьбу против районной свалки.

— Я много лет потратил на закрытие мусорного полигона в нашем районе и поддерживал экоактивистов из других регионов. За это я поплатился свободой и здоровьем. Но одному мне не справиться с мусорной мафией.

Люди живо хлопают в ответ и выкрикивают: «Молодец!» и «Держитесь!».

— Пока мы едины — мы непобедимы! — выходит белокурая Тоня, активистка из Шиеса. Лозунг с летних протестных акций Москвы подхватывает толпа. Людей из Шиеса встречают здесь как героев.