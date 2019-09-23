«Вычистить мусор из наших голов!»
В Москве начался всероссийский экопротест
Фото: Светлана Виданова / «Новая»
Дарья Зеленая«Новая газета»
Подмосковье, Владимирская область, Белгородская, Свердловская, Челябинская, Архангельская и многие другие. К экологическому протесту присоединилось более десятка регионов. Люди хотят заставить власти прекратить кошмарить природу
В субботу в сонном парке не было ни души. Подходим к «гайд-парку» в Сокольниках — асфальтированному пятачку. Через пятнадцать минут тут состоится согласованный экологический митинг. Перед двумя рамками металлоискателя стоит в кружок группка из восьми человек, внутри круга уверенно вышагивает высокий мужчина в кожанке.
— Стране нужно менять власть, систему организации общества, экономическую политику, сегодня правят несправедливость ложь и обман… Надо ставить перед собой не только экологические задачи, но и экономические, — говорит оратор на камеру парню-блогеру, засунув руки в карман.
Пожилая женщина сует мне черно-белую листовку «Левого фронта». На мой вопрос, как зовут оратора, она таращит на меня глаза и шепотом говорит: «Сергей Удальцов. Давайте свой номер и приходите на наше собрание, мы все вам расскажем». Меня сразу же записывают в активистки и предлагают взять плакат.
За рамками — два полицейских разглядывают маленькую сцену, на которой растянут темно-красный баннер с надписью «Нам здесь жить!» и маленькими буквами: «Всероссийский экопротест». Полицейские не досматривают, как обычно на митингах. Один из них объясняет мне: тема экологии для него важна, и ему интересно послушать.
На сцене врубают музыку из когда-то популярной передачи «В мире животных». Для того чтобы люди знали, куда идти — неприметное место этот гайд-парк, — вокруг сцены резвится пятилетняя девочка в розовой курточке с большим белым флагом. На нем перечеркнута мусорная помойка с надписью: «Антикластер» (про мусорные кластеры сегодня будут много говорить). Мама девочки Анастасия раздает бесплатные наклейки «Я против свалки Шиес» и значки, которые быстро разбирают.
К часу дня, ко времени начала митинга, собирается человек тридцать. Я подхожу к парню в красной вязаной шапке, в руках у него такой же красный флаг Объединенной компартии. Его зовут Дмитрий Зыков, сам он из Архангельской области, но полжизни живет в Москве.
— Это моя родина, север России, поэтому я к этому неравнодушен. У меня мама осталась в Архангельске. Она привезла мне значок этим летом, — я поднимаю глаза на его шапку, на ней висит значок «Поморье не помойка!». — В июле она впервые в своей жизни выходила на митинг против свалки. Я-то много на разные митинги ходил, она к этому снисходительно относилась, но когда у нас решили устроить свалку, она вышла.
Первой выступает доктор физико-математических наук Фионова Людмила Кузьминична — маленькая, живая бабулечка в кепи. Она известный среди активистов человек — ведет в YouTube собственный канал на тему экологического просвещения. Людмила Кузьминична манифестирует: надо вычистить мусор из наших голов и бороться с обществом потребления. Ей аплодируют.
Москвичка Наталья Владимировна — бабушка в брусничной шляпке и с листочком А4 в руках: «Свалка московского мусора в Шиесе — экологическая катастрофа», — удивляется широкой географии мусорных полигонов. Оказывается, эта проблема есть по всему Подмосковью: и в Александрове, и в Сергиевом Посаде, и в Ликино-Дулеве, и в Волоколамске.
Экоактивисты из разных городов выходят на сцену и рассказывают свои истории. Их объединяет не только ужас мусора рядом, но и чувство, что их кинули: мэр родного города, администрация, прокуратура, суд. Истории начинаются одинаково: «Мы проснулись, а в пятистах метрах — свалка».
Говорили не только про проблемы экологии. Жена бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, который сейчас находится в больнице СИЗО «Матросская тишина», зачитала его письмо. Напомню, Шестуна обвиняют в мошенничестве, но его семья и коллеги уверены — преследуют бывшего главу района сугубо по политическим мотивам, в том числе и за его бескомпромиссную борьбу против районной свалки.
— Я много лет потратил на закрытие мусорного полигона в нашем районе и поддерживал экоактивистов из других регионов. За это я поплатился свободой и здоровьем. Но одному мне не справиться с мусорной мафией.
Люди живо хлопают в ответ и выкрикивают: «Молодец!» и «Держитесь!».
— Пока мы едины — мы непобедимы! — выходит белокурая Тоня, активистка из Шиеса. Лозунг с летних протестных акций Москвы подхватывает толпа. Людей из Шиеса встречают здесь как героев.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.