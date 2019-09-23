Север. Далее везде

22 сентября в России вновь состоялся единый день экопротеста: жители городов и поселков вышли на митинги и пикеты в защиту Шиеса — еще год назад никому не известного заброшенного поселка на севере, который сейчас стал самой горячей точкой на карте социальных протестов страны.

Архангельск, Сыктывкар, Мурманск, Коряжма, Котлас, Каргополь, Коноша, Онега, Урдома, Северодвинск, Белгород, Вологда, Александров, Киров, Печора, Усинск, Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Челябинск, Петербург — это неполный список городов с карты воскресного протеста. Накануне, в субботу, экологические митинги прошли в Москве и Подмосковье.

Акция в Котласе. Фото: Анна Шулятьева / специально для «Новой»

Протесты в защиту Шиеса совпали в календаре с выступлениями экоактивистов по всему миру — в воскресенье люди протестовали против глобального изменения климата. Ситуация в Шиесе имеет к нему прямое отношение: захоронение отходов вместо переработки, загрязнение чистой природы севера отходами из митрополии, колониальная политика мегаполисов — все это вопросы антимусорной повестки всего мира. И защищая свои болота, люди, создавшие в Шиесе коммуну и стойко держащие оборону от титушек в форме частных охранников, нанятых строителями свалки, и от полиции, прикрывающей этих титушек, защищают, в сущности, всю планету.

Потому что загрязнение шиесских болот в скором времени приведет к загрязнению северных рек, а затем и Баренцева и Белого морей.

Равно как и случайное возгорание спрессованного и укутанного в пластик мусора, который из Москвы должны везти сюда, может вызвать техногенную катастрофу — с учетом залегания торфяников и наличия в нескольких сотнях метров от полигона газопровода. Напомню, свалка на Шиесе, которая создается без общественных слушаний и разрешающих документов, должна стать самой большой на континенте.

За год, что длится противостояние, власти сделали все, чтобы из экологического протест стал политическим. Назвавший экозащитников шелупонью архангельский губернатор Орлов совершил политическое самоубийство и дольше, чем до весны, в своем кресле вряд ли протянет: осенью в регионе выборы, и кандидата с отрицательным рейтингом вряд ли кто-то поведет на них. Впрочем, Шиес стоил позиций не только региональной власти, но и федеральной. Оставшиеся без содержательных ответов многочисленные обращения протестующих к Кремлю дали предсказуемый результат: ядерный электорат партии власти усомнился в ее легитимности — и в воскресенье на архангельском митинге впервые прозвучало требование отставки президента.

Шиес, ставший антропологическим феноменом, показавшим, что «глубинный народ» способен объединяться, строить горизонтальные связи и самоорганизовываться, — это история не только про экологию. Это — о том, что ни холодильник, ни телевизор не побеждают в итоге. Побеждает человеческое достоинство, самоуважение и любовь к своей земле — то бишь патриотизм.

Митинг в Соломбале, на окраине Архангельска, начался с государственного гимна. «Родиной не торгуем» — плакат в руках у женщины самодельный, как и все здесь. «Север не колония» — слова на соседнем плакате. «Вставай, страна огромная!» — от руки написано на листе бумаги в руках у бабушки, стоящей на митинге в Котласе. «Время выбрало нас. Отстоим Шиес — отстоим Россию!» — написано на баннере, прикрепленном на трибуну митинга в Коряжме. «Полиция, будь с народом!» — держит табличку девушка на пикете в Сыктывкаре. Кстати, митинг в Сыктывкаре провести не разрешили, организаторам в мэрии отказали под предлогом наличия на площади детских аттракционов. Правда, никаких аттракционов там люди не увидели.

Всероссийская акция протеста в Архангельске. Фото предоставлено движением «Поморье — не помойка»

В поселке Урдома Архангельской области придумали свой «аттракцион»: во главе экологического шествия двигался вездеход с флагом поселка на борту.

В Северодвинске около тысячи человек пришли на митинг не только ради поддержки Шиеса. Главный вопрос повестки — недавний взрыв в Неноксе, в 30 км от города. Люди требуют от власти отчета о реальных рисках для их здоровья.

В Яренске учитель Ирина Неронова с трибуны рассказывает, что ремонты в школах района, которые проводит инвестор свалки, чтобы задобрить жителей, незаконны, контракты заключены без конкурса. «Это бусы, за которые хотят купить население района, — говорит Неронова.

— Глава района продает нас, но мы Родиной не торгуем».

Ремонты в школах и садиках Ленского района уже становились причиной скандала. О них рассказали накануне учебного года: дескать, неудобства, связанные с размещением рядом с населенными пунктами московской свалки, ООО «Технопарк» компенсирует социальными проектами, восстановив из руин депрессивный район. Дети будут ходить в обновленные и безопасные школы. Правда, уже 2 сентября оказалось, что ни в одном из учреждений образования «московский ремонт» не доделан. Где-то нет света в школьных кабинетах, где-то мебель гниет на улице под дождем, где-то вскрыта крыша, где-то нет воды, где-то не работает система отопления, а в поселке Очея вода в новом водопроводе в школе и садике оказалась опасной, непригодной для питья, воспитатели и учителя носят воду из ближайшего колодца. Так что «бусы» оказались так себе.

«Полигон закрыть, губернатора уволить» — написано на плакате в руках архангелогородца. Две тысячи человек, собравшихся в Соломбале, — и много и мало. На прошлом, несогласованном митинге, который состоялся 7 апреля в центре города, насчитали 10 тысяч участников. Правоохранительная система ответила им жестко: задержания и суды продолжаются до сих пор. Прямо на воскресном митинге полиция задержала трех девушек — за участие в апрельском мероприятии. Елену Фокину, Юлию Чапулину и Елизавету Хатанзейскую увели в полицейскую «газель» под конвоем взвода экипированных в шлемы и бронежилеты бойцов. В тот же вечер состоялся суд, каждую оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Репрессивная машина вовсю работает против защитников Шиеса. Общая сумма выписанных им штрафов приближается к двум миллионам, многие прошли через административные аресты, возбуждено три уголовных дела, фигурант одного из которых — неоднократно избитый полицией акционист Андрей Христофоров (Древарх Просветленный) — вынужден был эмигрировать на Украину. Символ Архангельска, всегда ходивший с ангельскими крыльями, покинул город.

«Служить и защищать Родину — это честь, а прислуживать — предательство самих себя!» — обращается к полицейским мужчина со сцены на митинге в Коряжме. Полицейские, которые задерживают активистов, как правило, местные, в частных разговорах они охотно высказываются в поддержку защитников Шиеса. Но на службе продолжают закрывать глаза на нарушения закона строителями и охранниками полигона, бить и арестовывать активистов.

«У нас кредиты, семьи», — виновато разводит иногда руками кто-то из стражей порядка. Жалко и совсем не по-офицерски это звучит, а впрочем, что толку ждать офицерской чести от того, кто избивает инвалида или обвиняет хрупкую женщину в нападении на трех здоровых мужиков. Вот и сейчас они уводят трех девушек в «газель» под крики «Позор!» — и кажется, никому из них не стыдно.

— Нам надо выстоять! — кричит со сцены архангельский активист Юрий Чесноков. — 65 тысяч голосов подано против полигона на Шиесе, вы слышали, что наше мнение учтено?

— Нет! — отвечает ему толпа. Речь о 65 тысячах подписей против создания в Шиесе свалки, поданных в администрацию президента. Ответа по существу эти люди так и не дождались. Юрий требует прямых выборов всех органов власти. Толпа одобрительно хлопает.

«Игорь, мы не шелупонь» — написано на маленьком плакатике, закрепленном на спине у девушки.

— Если власть нас не услышит, это наш последний митинг в рамках закона!

— восклицает со сцены Александр Песков, недавно задержанный в Шиесе только за то, что снимал на камеру действия полиции и ЧОП. Толпа аплодирует.

До сих пор люди принципиально старались соблюдать все, даже самые экзотические формальные требования чиновников. Согласовывали митинги, ходили в суды, платили штрафы. Ответного соблюдения закона они не добились.

На фоне чудовищного неприятия населением действий областного правительства в Шиесе вместо мусорной реформы оно внесло новое предложение. Построить еще одну свалку — в Приморском районе, в поселении Катунино. На днях местный народный сход сказал жесткое «нет» этим планам. Но строительство свалки никто не отменяет.

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А в селе Матигоры Холмогорского района Архангельской области на днях же появился баннер «Шиес наш, Русский Север не помойка для Москвы». Этот баннер весной висел в Архангельске на Троицком проспекте — аккурат напротив здания областного УФСБ. Провисел он там всего сутки и был снят без объяснения причин. А теперь нашелся. Хозяин забора, на котором красуется плакат, заявляет, что это частная собственность, будет висеть сколько надо — попробуй отними!

Что до самого Архангельска, тут осенью появились новые мемы и новые символы. Недавно скандал вызвало появление на одной из окраин фигуры смерти с косой, предупреждающей об опасности превышения скорости. Православные активисты оскорбились, смерть похитили — но костлявая нашлась и снова красуется на улицах, напоминая не только о ПДД, но и о Шиесе, который грозит смертью всему живому в регионе. Художники предложили новый эскиз герба областного центра — с фигурой смерти с косой, снабженной крыльями, как у Древарха. Ведь он хоть и улетел, но обещал вернуться.