Плагиат идет от главы
Сообщество «Диссернет» составило антирейтинг российских ректоров
Игорь Максимцев. Фото: РИА Новости
Екатерина МартыноваСпециально для «Новой»
Вольное сообщество «Диссернет» представило доклад о ректорах российских вузов, которые, по мнению сообщества, нарушали нормы академической этики. Изучив данные 676 университетов, «Диссернет» обнаружил 112 ректоров, у которых было одно или несколько нарушений, а именно: выявлено 64 ректора с плагиатом в собственных диссертационных работах, 32 ректора, несколько раз выступавших оппонентами недоброкачественных диссертаций и допустивших их защиту, и 31 ректор с некорректными научными статьями.
Под плагиатом «Диссернет» понимает некорректные заимствования в диссертации — без ссылки на чужую работу, — в том числе простое копирование данных вместо их реального сбора и измерения. Авторы доклада считают это нарушение худшим из всех, поскольку оно означает, что автор диссертации на самом деле не проводил научного исследования.
Другим признаком для выделения ректора в антирейтинг стало нарушение академической этики: неоднократная публикация одного и того же текста в разных журналах, публикация одного и того же текста в разное время с частично совпадающим составом авторов, издание книг с признаками недостоверности выходных данных, участие в оправдании недоброкачественных диссертаций (в диссертационных советах, экспертных советах ВАК, Президиуме ВАК, а также в публичном пространстве).
В список ректоров-плагиаторов попали 64 человека с плагиатом в собственных диссертационных работах, у девяти из которых, нашли случаи произвольной замены эмпирических данных. Отдельно выделены ректоры с некорректными научными статьями, чье содержание нарушает правила и принципы академической этики, и ректоры-диссероделы — так эксперты называют ректоров, несколько раз выступавших оппонентами недоброкачественных диссертаций.
Во всех трех списках наибольшее число проблемных диссертаций и статей было посвящено экономике.
Большинство учредителей университетов не проявляют обеспокоенности репутацией вузов, возглавляемых лицами с недоброкачественными диссертациями. Авторы доклада утверждают, что жалобы преподавателей и студентов на «плагиат у ректора» ни разу не стали поводом для прекращения трудовых отношений с руководителем образовательной организации.
За основу взято наличие плагиата в диссертации и пять показателей: участие ректора в создании недоброкачественных диссертаций других людей; некорректные публикации ректора (в том числе в соавторстве); число диссертаций с плагиатом сотрудников вуза; некорректные публикации сотрудников вуза, возглавляемого ректором; недоброкачественные диссертации, защищенные в возглавляемом ректором вузе.
Вот кто занял первые пять мест:
- Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета, член Высшей аттестационной комиссии Игорь Максимцев. За 13 лет его руководства в вузе защитили 1052 «диссертации-фантома». В диссертации самого Максимцева есть некорректные заимствования из более чем сотни источников, включая небольшие фрагменты из различных газет и журналов, — это те источники, которые не видит система «Антиплагиат».
- Ректор Тамбовского государственного университета имени Державина Владимир Стромов. На счету у Стромова 14 некорректных публикаций в научных журналах, а в одном из журнальных кейсов Диссеропедии видно, как один текст был переиспользован шесть (!) раз с различной комбинацией соавторов. Университет Стромова входит в пятерку вузов по числу недобросовестных диссертаций сотрудников, по оценкам Диссернета.
- Ректор Орловского государственного университета имени Тургенева Ольга Пилипенко. Является автором девяти некорректных научных публикаций и диссертации с заимствованиями. Руководит вузом, который входит в составленную Диссернетом десятку лидеров по числу случаев защиты недобросовестных диссертаций сотрудниками. Сама Пилипенко имеет отношение к трем подобным защитам.
- Ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Юлия Антохина. В диссертации Антохиной выявлены некорректные заимствования и замена данных. Так, ткацкая фабрика с 10 станками и 10 рабочими, упомянутая в одном из учебных пособий, в диссертации Анохиной превратилась в лабораторию микроэлектроники с 10 стендами и 10 операторами. Результаты моделирования работы фабрики и лаборатории полностью совпали.
- Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок (Грибкова). Ее докторская диссертация содержит массовые заимствования и путаницу в статистических данных. Починок перепутала расходы консолидированного бюджета США с доходами.
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