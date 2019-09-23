Плагиат идет от главы

Вольное сообщество «Диссернет» представило доклад о ректорах российских вузов, которые, по мнению сообщества, нарушали нормы академической этики. Изучив данные 676 университетов, «Диссернет» обнаружил 112 ректоров, у которых было одно или несколько нарушений, а именно: выявлено 64 ректора с плагиатом в собственных диссертационных работах, 32 ректора, несколько раз выступавших оппонентами недоброкачественных диссертаций и допустивших их защиту, и 31 ректор с некорректными научными статьями.

Под плагиатом «Диссернет» понимает некорректные заимствования в диссертации — без ссылки на чужую работу, — в том числе простое копирование данных вместо их реального сбора и измерения. Авторы доклада считают это нарушение худшим из всех, поскольку оно означает, что автор диссертации на самом деле не проводил научного исследования.

Другим признаком для выделения ректора в антирейтинг стало нарушение академической этики: неоднократная публикация одного и того же текста в разных журналах, публикация одного и того же текста в разное время с частично совпадающим составом авторов, издание книг с признаками недостоверности выходных данных, участие в оправдании недоброкачественных диссертаций (в диссертационных советах, экспертных советах ВАК, Президиуме ВАК, а также в публичном пространстве).

В список ректоров-плагиаторов попали 64 человека с плагиатом в собственных диссертационных работах, у девяти из которых, нашли случаи произвольной замены эмпирических данных. Отдельно выделены ректоры с некорректными научными статьями, чье содержание нарушает правила и принципы академической этики, и ректоры-диссероделы — так эксперты называют ректоров, несколько раз выступавших оппонентами недоброкачественных диссертаций.

Во всех трех списках наибольшее число проблемных диссертаций и статей было посвящено экономике.

Большинство учредителей университетов не проявляют обеспокоенности репутацией вузов, возглавляемых лицами с недоброкачественными диссертациями. Авторы доклада утверждают, что жалобы преподавателей и студентов на «плагиат у ректора» ни разу не стали поводом для прекращения трудовых отношений с руководителем образовательной организации.

За основу взято наличие плагиата в диссертации и пять показателей: участие ректора в создании недоброкачественных диссертаций других людей; некорректные публикации ректора (в том числе в соавторстве); число диссертаций с плагиатом сотрудников вуза; некорректные публикации сотрудников вуза, возглавляемого ректором; недоброкачественные диссертации, защищенные в возглавляемом ректором вузе.

Вот кто занял первые пять мест: