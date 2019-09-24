Почему налет беспилотников на Саудовскую Аравию обернулся провалом

Дональд Трамп на днях заявил, что ему должны были давно дать Нобелевскую премию мира, «если бы они (Норвежский парламентский нобелевский комитет) выдавали ее честно», и что премию он заслужил больше, чем его предшественник Барак Обама в 2009 году.

Трамп вызывает сильное раздражение у многих европейцев и, наверное, в том числе у членов норвежского нобелевского комитета. Но правда также в том, что, несмотря на частые воинственные заявления и резкое увеличение бюджета Пентагона после многолетнего обамовского секвестра, воевать Трамп явно ни с кем не хочет — ни с КНДР, ни с Венесуэлой, ни с Ираном, ни уж тем более с Россией или Китаем. Дальние военные экспедиции в Афганистан и в Ирак стоили дорого, длились долго и настроили американское общество, в том числе националистов (сторонников Трампа), против всяких дальнейших войн, особенно на Ближнем Востоке.

Потому Трамп упорно отказывается отвечать на последовательные провокации, организованные иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В мае и июне были подрывы танкеров в Персидском заливе, а 20 июня командование КСИР похвасталось, что сбило дорогущий американских высотный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Пентагон, где, кстати, не испытывают особого желания втягиваться в прямой конфликт с Ираном, подготовил удар возмездия, но Трамп его отменил и немедленно похвастался своим миролюбием в твиттере.

Однако премии от норвежцев так и не дождался.

14 сентября «стая» из нескольких десятков ударных беспилотников и крылатых ракет фабричного иранского производства нанесла серьезный ущерб саудовской нефтяной инфраструктуре в Абкайке и Хурайсе (вблизи северо-западного побережья Залива), заставив саудовскую нефтяную монополию Saudi Aramco сократить более чем в два раза общую добычу. На мировом рынке нефти началась паника, но недолгая, поскольку у Aramco серьезные резервы подготовленной для вывоза нефти (до 180 млн баррелей), так что физического дефицита нефти пока не наблюдается. Полный ремонт поврежденной инфраструктуры займет немало времени, но, возможно, специалисты сервисных компаний смогут найти промежуточные технические решения, которые позволят Aramco вскоре начать постепенно наращивать добычу и подготовку товарной нефти.

Обломки ракеты, которая участвовала в авиаударе беспилотников по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Фото: Reuters

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские боевики-шииты (хуситы) из «Ансар Аллах», что давно ведут войну с Саудовской Аравией, которая их бомбит и поддерживает противные им группировки в многолетней йеменской гражданской войне. Арабские источники сообщают, что верховный иранский лидер (рахбар) Али Хоменеи дал добро на массированный удар беспилотниками по саудовской нефтяной инфраструктуре при условии, что причастность Ирана и КСИР можно будет отрицать. Но отмазка вышла так себе.

Хуситы уже не раз использовали иранские ударные беспилотники и оперативно-тактические ракеты для ударов по Саудовской Аравии и по противникам внутри Йемена. Но от их позиций на юге до Абкайка слишком далеко — больше тысячи километров. Кроме того, беря на себя ответственность,

представители хуситов путались в технических подробностях (например, уменьшили до десяти число дронов и забыли указать крылатые ракеты).

Вообще объективные данные указывают, что налет был с северной стороны, а не с юга из Йемена. Ударная «стая» дронов взлетела с иранской базы, перелетела Залив, обходя с севера основную базу 5-го флота США в Манаме (Бахрейн), развернулась уже над саудовской территорией и легла на боевой курс.

Американский госсекретарь Марк Помпео сразу обвинил иранцев в вероломном нападении и в «акте войны». Трамп в твиттере написал, что «мы готовы» (нанести удар), но вновь проявил завидное миролюбие. Были объявлены дополнительные санкции, в том числе против иранского Центробанка. Кроме того, в Саудовскую Аравию и в ОАЭ по просьбе местных правителей были отправлены дополнительные американские силы, а также «средства ПРО и ПВО». По словам шефа Пентагона Марка Эспера, это несколько сотен специалистов, которые помогут местным арабам укрепить оборону, обслуживая переброшенные по воздуху дополнительные средства ПРО и ПВО, а также, наверное, средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Эсминец USS Nitze («Нитце»), оснащенный боевой информационно-управляющей системой (БИУС) Aegis («Иджис») выдвинулся в северную часть Залива, куда американцы в последнее время нечасто заглядывают. Два других эсминца с БИУС Aegis заняли позиции: один в южной части Залива, другой — в центре, прикрыв таким образом арабские нефтяные монархии от возможного иранского нападения. Согласно хуситским источникам, Иран может и вправду готовить новый удар, а от «Ансар Аллах» снова потребуется брать на себя ответственность, но подставляться под возможный ответный американский высокоточный удар хуситам очень не хочется.

Налет иранских дронов 14 сентября был блестящим тактическим успехом, но в то же время — стратегическим провалом.

Американцы не только не уходят из Залива, а усиливают позиции. Арабские нефтяные монархии перепугались, но бросились не в Тегеран на поклон за гарантиями безопасности, а к США за защитой и стали массово записываться в придуманную американцами после нападений на танкеры коалицию по защите судоходства в Заливе, куда раньше вступать не решались, чтобы не злить аятолл. Кроме того, Франция, Британия и Германия официально признали Иран виновным в нападении 14 сентября.

Американские санкции душат иранский режим.

В мае 2018 года Трамп в одностороннем порядке вывел США из иранской «ядерной сделки» (Совместный всеобъемлющий план действий, или СВПД). Остальные участники СВПД — Россия, Британия, Германия, Китай, Франция и Иран — осудили Трампа, но сделать ничего всерьез не смогли. Вашингтон начал наращивать односторонние санкции, а также наказывать нарушителей из третьих стран. В результате иранский нефтяной экспорт (основной источник валюты) сократился раз в пять (где-то до 400 тысяч баррелей в день) и продолжает снижаться. Кроме того, финансовые санкции очень затрудняют репатриацию и использование нефтяной выручки, а теперь с объявленными Вашингтоном дополнительными санкциями будет только хуже. Становится все труднее оплачивать жизненно необходимый импорт, а ведь Иран себя даже основным продовольствием (рисом) не обеспечивает. Много валюты нужно на содержание разных проиранских ополчений в Ираке, в Сирии и ливанской «Хезболлы».

Без иранской финансовой подпитки режим Башара Асада просто останется без денег, и завоеванные с такими усилиями и такой кровью позиции в Сирии могут быть потеряны.

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Очевидно, прорывать американскую нефтяную и финансовую блокаду в Тегеране решили привычным силовым путем, запугивая мировое сообщество, ЕС и Китай (основной потребитель и саудовской, и иранской нефти) угрозой масштабного нефтяного кризиса, раз уж угроза окончательного краха СВПД их пугает недостаточно. Потому КСИР продолжит провоцировать конфликт в Заливе, хотя, наверное, иранцы постараются, чтобы мировая общественность винила во всем Трампа, что нетрудно с его-то репутацией.

Трамп уже понял, что, ввязавшись в конфликт, он потеряет сторонников перед выборами. Но все еще может измениться. Фото: Reuters

Для Трампа же все решения сегодня подчинены одной утилитарной цели: пережить за счет голосов республиканцев в Сенате все более возможный импичмент, одолеть демократов и переизбраться в ноябре 2020 года. Пока его политическое чутье подсказывает: давить санкциями Иран (а также КНДР, Венесуэлу и КНР), но не ввязываться в конфликты, хотя Помпео, недавно уволенный Джон Болтон и некоторые сенаторы-республиканцы требовали ударить по КСИР.

Ситуация, впрочем, может поменяться ближе к выборам. Если Трамп решит, что военно-патриотическая национальная мобилизация — единственный оставшийся путь к переизбранию, а репутация миротворца выставляет его слабаком, то может легко «поддаться» на первую попавшуюся провокацию КСИР и начать конфликт, окончательно позабыв о неблагодарных норвежцах.