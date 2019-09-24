Екатерина ПисареваСпециально для «Новой»
В отличие от ММКЯ, где самые большие торговые площади традиционно были отданы крупным издательствам, на «Ревизии» собрались библиотеки, городские, виртуальные и публичные проекты, независимые книжные магазины и издательства интеллектуальной и детской литературы. Здесь можно найти редкие книги, выпущенные, к примеру, феминистским издательством No kidding press, «Барбарис», «БуксМАРт», «Коло» или издательством Ивана Лимбаха, старые номера журнала «Сеанс» и даже некоторые книги, выпущенные в самиздате.
В прошлом году, когда запускалась «Ревизия», было решено, что фестиваль станет ежегодным и тематическим. Первой темой стал лозунг «Искусство сомневаться», и в фокусе фестиваля был «процесс формирования сообществ, групп или множеств» по определению ключевого гостя «Ревизии» философа Паоло Вирно. Тогда же организаторы фестиваля выпустили одноименный альманах с исследованием скрытых процессов в культурной жизни Петербурга. В этом году тему обозначили более широко и философски — «Реальность вне себя», а центральным гостем «Ревизии» стал французский социолог Люк Болтански. По словам организаторов, целью этого года было посмотреть на колебания интеллектуальной жизни в стране и мире.
«Мы увидели, что в совершенно разных сферах — от философии и кинематографа до политики — существование реальности, которую можно назвать документальной, все чаще ставится под сомнение. Видимая ее часть все меньше нас устраивает. Мы решили объединить в одной программе разные явления, так или иначе связанные с этими процессами, нас интересовали швы, в которых сквозь реальность проступает метафизическое измерение, мы задавались вопросом, почему именно сегодня мы видим реактуализацию в интеллектуальном поле магического и мистического сознания», — рассказал «Новой газете» куратор фестиваля Константин Шавловский.
В рамках фестиваля прошла презентация книги художника и поэта Павла Арсеньева «Литература факта высказывания. Очерки по прагматике и материальной истории литературы». Арсеньев вместе с историком Андреем Фоменко поговорили о том, не является ли сегодня литература убежищем для фактов, и обсудили советскую фактографию, метафизику и философию обыденного языка.
Еще одна важная книжная презентация, состоявшаяся на «Ревизии», — писатель Юрий Слезкин вместе с модератором, владельцем книжного магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым говорили об одной из главных книг сезона, «Доме правительства».
В ней Слезкин, опираясь на историю Дома на набережной и его жителей, фактически выстроил собственную космогонию советской истории, сильно отличающуюся от канонической.
А на центральной лекции фестиваля — социолога Люка Болтански — был переаншлаг. Тема лекции «Реальность против реальности (исследование политической метафизики XX века)» на деле оказалась серьезным разбором таких литературных жанров, как криминальный и шпионский роман. Болтански представил книгу «Тайны и заговоры» о рождении конспирологического мышления в XIX веке и проанализировал репрезентацию реальности в популярной литературе.
Про формирование новой реальности и поиск актуального художественного языка, в частности поэтического, говорили и на другом мероприятии фестиваля — круглом столе «Современная поэзия и философия: не-место не-встречи». Спикеры пытались объяснить, почему новейшая поэзия не отвечает школьным стандартам и представлениям о стихосложении, а также рассказывали о том, как происходит синтез поэтической и философской речи, и какие изменения претерпевает поэзия сегодня.
В первый день на дискуссии «Может ли книгоиздание быть феминистским?» был особый, незапланированный перформанс. Рассказ спикеров, редактора фем-серии издательства Сommon place Марии Нестеренко и философини Аллы Митрофановой, к финалу стал сопровождаться озлобленными комментариями мужчин, как бы случайно попавших на мероприятие.
Довольно стандартная история — упрекать женщин в бессмысленности женского протестного движения и оскорблять за то, что они сражаются за свои права во всех сферах деятельности.
Но центральным событием фестиваля, конечно, стал показ документального фильма «Сорокин-трип». Картину представили ее создатели, журналисты Юрий Сапрыкин и Антон Желнов.
Если говорить о самой картине, «Сорокин-трип» — это грандиозная видеоинсталляция, которая деконструирует миф о Сорокине как «авторе порнографической прозы». Кажется, это ответ всем тем, кто «не читал, но осуждает», слышал, но не знает, — на экране предстает человек деликатный, полный спокойствия и достоинства, смотрящий на акции против его книг, кажется, с некоторой ироничной усмешкой и пониманием. В нем нет китча и провокативности, которые все ждут после прочтения его книг.
«В литературе можно все, — говорит Сорокин. — Сдерживать себя надо в жизни».
Вместе с авторами картины и оператором Михаилом Кричманом зрители наблюдают за тем, как главный современный русский писатель проводит свои будни. Как перемещается будто вне реальности, разрушая географию и логику — то ходит по пустынным берлинским улицам, то оказывается в занесенной снегом России. Рисует Достоевского, нежно именуя его Федя (и тут же исправляясь: «Федор Михайлович»), выгуливает двух поджарых собак. Обнимает деревья, как-то по-детски загадывая желание, чтобы роман удался; обезоруживающе улыбается, бродит среди снежной пелены и морока, философствует, иронизирует. Все про всех понимает.
На дискуссии после показа фильма авторы рассказали, как им удалось снять это безоговорочно эстетское и очень поэтическое кино.
В последний день фестиваля Юрий Сапрыкин про «Новую чувствительность: что скрывается за разговорами об эмпатии и обесценивании, и как выжить в мире оскорбленных чувств». Сапрыкин рассуждал об этике поведения в соцсетях, о том, где пролегают границы между оценочными суждениями и травлей, и том, как это влияет на формирование реальности вокруг нас. В свою очередь лингвист Максим Кронгауз в лекции «Сначала было слово» пояснил, какие изменения претерпевает язык сегодня и как он стал полем битвы идеологий.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.