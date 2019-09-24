В отличие от ММКЯ, где самые большие торговые площади традиционно были отданы крупным издательствам, на «Ревизии» собрались библиотеки, городские, виртуальные и публичные проекты, независимые книжные магазины и издательства интеллектуальной и детской литературы. Здесь можно найти редкие книги, выпущенные, к примеру, феминистским издательством No kidding press, «Барбарис», «БуксМАРт», «Коло» или издательством Ивана Лимбаха, старые номера журнала «Сеанс» и даже некоторые книги, выпущенные в самиздате.

В прошлом году, когда запускалась «Ревизия», было решено, что фестиваль станет ежегодным и тематическим. Первой темой стал лозунг «Искусство сомневаться», и в фокусе фестиваля был «процесс формирования сообществ, групп или множеств» по определению ключевого гостя «Ревизии» философа Паоло Вирно. Тогда же организаторы фестиваля выпустили одноименный альманах с исследованием скрытых процессов в культурной жизни Петербурга. В этом году тему обозначили более широко и философски — «Реальность вне себя», а центральным гостем «Ревизии» стал французский социолог Люк Болтански. По словам организаторов, целью этого года было посмотреть на колебания интеллектуальной жизни в стране и мире.

«Мы увидели, что в совершенно разных сферах — от философии и кинематографа до политики — существование реальности, которую можно назвать документальной, все чаще ставится под сомнение. Видимая ее часть все меньше нас устраивает. Мы решили объединить в одной программе разные явления, так или иначе связанные с этими процессами, нас интересовали швы, в которых сквозь реальность проступает метафизическое измерение, мы задавались вопросом, почему именно сегодня мы видим реактуализацию в интеллектуальном поле магического и мистического сознания», — рассказал «Новой газете» куратор фестиваля Константин Шавловский.

В рамках фестиваля прошла презентация книги художника и поэта Павла Арсеньева «Литература факта высказывания. Очерки по прагматике и материальной истории литературы». Арсеньев вместе с историком Андреем Фоменко поговорили о том, не является ли сегодня литература убежищем для фактов, и обсудили советскую фактографию, метафизику и философию обыденного языка.

Павел Арсеньев (справа). Фото предоставлено пресс-службой проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация»

Еще одна важная книжная презентация, состоявшаяся на «Ревизии», — писатель Юрий Слезкин вместе с модератором, владельцем книжного магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым говорили об одной из главных книг сезона, «Доме правительства».

В ней Слезкин, опираясь на историю Дома на набережной и его жителей, фактически выстроил собственную космогонию советской истории, сильно отличающуюся от канонической.

А на центральной лекции фестиваля — социолога Люка Болтански — был переаншлаг. Тема лекции «Реальность против реальности (исследование политической метафизики XX века)» на деле оказалась серьезным разбором таких литературных жанров, как криминальный и шпионский роман. Болтански представил книгу «Тайны и заговоры» о рождении конспирологического мышления в XIX веке и проанализировал репрезентацию реальности в популярной литературе.

Про формирование новой реальности и поиск актуального художественного языка, в частности поэтического, говорили и на другом мероприятии фестиваля — круглом столе «Современная поэзия и философия: не-место не-встречи». Спикеры пытались объяснить, почему новейшая поэзия не отвечает школьным стандартам и представлениям о стихосложении, а также рассказывали о том, как происходит синтез поэтической и философской речи, и какие изменения претерпевает поэзия сегодня.

Юрий Слезкин (слева) и Борис Куприянов (справа). Фото предоставлено пресс-службой проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация»

В первый день на дискуссии «Может ли книгоиздание быть феминистским?» был особый, незапланированный перформанс. Рассказ спикеров, редактора фем-серии издательства Сommon place Марии Нестеренко и философини Аллы Митрофановой, к финалу стал сопровождаться озлобленными комментариями мужчин, как бы случайно попавших на мероприятие.

Довольно стандартная история — упрекать женщин в бессмысленности женского протестного движения и оскорблять за то, что они сражаются за свои права во всех сферах деятельности.

Но центральным событием фестиваля, конечно, стал показ документального фильма «Сорокин-трип». Картину представили ее создатели, журналисты Юрий Сапрыкин и Антон Желнов.

Если говорить о самой картине, «Сорокин-трип» — это грандиозная видеоинсталляция, которая деконструирует миф о Сорокине как «авторе порнографической прозы». Кажется, это ответ всем тем, кто «не читал, но осуждает», слышал, но не знает, — на экране предстает человек деликатный, полный спокойствия и достоинства, смотрящий на акции против его книг, кажется, с некоторой ироничной усмешкой и пониманием. В нем нет китча и провокативности, которые все ждут после прочтения его книг.

«В литературе можно все, — говорит Сорокин. — Сдерживать себя надо в жизни».

Вместе с авторами картины и оператором Михаилом Кричманом зрители наблюдают за тем, как главный современный русский писатель проводит свои будни. Как перемещается будто вне реальности, разрушая географию и логику — то ходит по пустынным берлинским улицам, то оказывается в занесенной снегом России. Рисует Достоевского, нежно именуя его Федя (и тут же исправляясь: «Федор Михайлович»), выгуливает двух поджарых собак. Обнимает деревья, как-то по-детски загадывая желание, чтобы роман удался; обезоруживающе улыбается, бродит среди снежной пелены и морока, философствует, иронизирует. Все про всех понимает.

На дискуссии после показа фильма авторы рассказали, как им удалось снять это безоговорочно эстетское и очень поэтическое кино.

В последний день фестиваля Юрий Сапрыкин про «Новую чувствительность: что скрывается за разговорами об эмпатии и обесценивании, и как выжить в мире оскорбленных чувств». Сапрыкин рассуждал об этике поведения в соцсетях, о том, где пролегают границы между оценочными суждениями и травлей, и том, как это влияет на формирование реальности вокруг нас. В свою очередь лингвист Максим Кронгауз в лекции «Сначала было слово» пояснил, какие изменения претерпевает язык сегодня и как он стал полем битвы идеологий.