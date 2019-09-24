Лоукост в Европу

Ирландский Ryanair, который до сих пор не работал в России, британский EasyJet, ушедший в начале 2016 года, и венгерский Wizz Air подали заявки на полеты в рамках седьмой ступени «свободы воздуха». Это означает прямые перелеты в третьи страны, без пересадки в той же Ирландии или Венгрии. Переговоры с российским Минтрансом пока продолжаются. «Новая газета» узнала у экспертов, на что рассчитывать российским пассажирам в случае положительного исхода.

О том, что три крупных лоукостера в августе 2019 года подали заявки на полеты из Пулкова, накануне сообщило РБК со ссылкой на заявление гендиректора «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева. По его словам, европейские Ryanair, EasyJet и Wizz Air готовы выполнять рейсы круглогодично, и за их счет к 2025 году туристический поток в Петербург может вырасти на шесть миллионов человек в год.

Как стало известно раньше, правительство введет в Пулкове так называемую седьмую степень «свободы воздуха», что потенциально позволит привлечь в аэропорт европейские лоукостеры и ускорить рост пассажиропотока. Отметим, что седьмая степень «свободы воздуха» дает право иностранным перевозчикам выполнять перелеты в третьи государства без посадки в стране регистрации. По данным самого аэропорта Пулково, за 2018 год за рубеж летали 7 миллионов пассажиров из Петербурга, за первое полугодие 2019 года — 3,2 миллиона человек.

Однако, как отмечает РБК со ссылкой на источник, российские авиакомпании опасаются, что, поскольку Петербург у большинства туристов — сезонное направление, иностранные лоукостеры будут летать в Пулково только летом, забирая основной пассажиропоток, а «зимой отечественные перевозчики уйти не смогут, им придется отрабатывать на этих направлениях, неся убытки».

Отмечается, что введение «открытого неба» позволит не только увеличить приток туристов в Санкт-Петербург, но и развить сегмент низкобюджетных перевозок, в том числе за счет упрощения оформления и снижения стоимости виз. Бонус: все это поможет выполнить указ президента Владимира Путина об увеличении доли перелетов в обход Москвы до 50% от всего рынка. Для решения этой задачи глава государства подписал закон об обнулении НДС на авиаперевозки «не через Москву». Нулевая ставка касается всех внутренних пассажирских авиаперевозок, если пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты расположены за пределами столичного авиаузла.

Ирландский перевозчик Ryanair до сих пор не летал в Россию. Британская авиакомпания EasyJet ушла с российского рынка в конце марта 2016 года. Такое решение было принято в связи с падением спроса на международные рейсы на фоне девальвации рубля. В 2015 году работу в России прекратил немецкий лоукостер AirBerlin из-за снижения спроса на перелеты из России. До этого ушли китайская Cathay Pacific, тайская Thai Airways и немецкая Eurowings. С 2008 года Wizz Air пытался выйти на российский рынок, однако не мог этого сделать из-за требований к перевозчику и к рейсам с российской стороны, однако к лету 2013 года венгры все же выполнили эти требования и официально объявили об открытии первого рейса из московского Внуково в Будапешт. В 2017 году авиакомпания анонсировала запуск аналогичного рейса из Санкт-Петербурга, а в 2019 году — запуск рейса Москва–Лондон с 1 октября 2019 года и Санкт-Петербург–Лондон на день позже.

Ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко уверен, что решение о допуске европейских лоукостеров до полетов из Пулково в первую очередь означает повышение конкуренции на рынке. «На тех направлениях, где начнут работу лоукостеры, пассажиры смогут получить разнообразные предложения, в том числе довольно дешевые», — объясняет он. Эксперт напоминает, что у практически единственного российского лоукостера «Победа» в Санкт-Петербурге были некоторые проблемы: авиакомпания прекратила международные перелеты в январе 2019 года, как сообщали СМИ, из-за систематических задержек рейсов службами аэропорта, которые случались из-за вскрытия заблокированных кухонных отсеков воздушных судов компании (перевозчик не кормит пассажиров, кухни на лайнерах демонтированы). В 2018 году лоукостер перевез в Санкт-Петербург 1,2 миллиона человек, из них 0,2 миллиона — за рубеж. «Учитывая это, может быть, у русских пассажиров, да и европейских тоже, появится альтернатива», — сказал Крамаренко «Новой газете». Что касается стоимости билетов, по его словам, она всегда меняется в зависимости от сезона и от спроса. «Соответственно, летом, когда есть большой спрос на поездки в Санкт-Петербург, то есть в сезон летних отпусков билеты будут дороже», — резюмирует эксперт.

Обозреватель Flight International Владимир Карнозов считает, что (так как расширится предложение по европейским направлениям)

стоит ожидать некоторого временного снижения цены.

«В принципе, сегодня все эти связи обеспечены, но, может быть, будет больше конкуренции по ценовым предложениям», — предполагает авиаэксперт. В разговоре с «Новой газетой» он также отметил, что больше всего рисков для самих лоукостеров. «У нас большинство [людей], летающих за рубеж, — это отдыхающие. На отдых лоукостер не всегда дает лучшее предложение, даже не в цене дело», — считает он, но подчеркивает, что специфической ценовой политики в данном случае для Пулкова ожидать не стоит, хотя первое время возможны скидки.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что если решение о допуске новых лоукостеров будет принято, то «произойдет несколько благоприятных для авиапассажиров событий». «Первое — откроются новые прямые направления и туда, куда раньше пассажирам приходилось следовать с пересадкой. Второй момент связан с тем, что любое увеличение предложения и усиление конкуренции теоретически приводит к снижению цен, и как следствие — для пассажиров будет больше возможностей путешествовать, сэкономив средства для непосредственно отдыха», — заявил он «Новой газете».

Эксперт также отметил, что в значительной степени инициатива, связанная с появлением лоукостеров в Пулкове связана с тем, что ожидается спрос со стороны зарубежных путешественников, которые, столкнувшись с упрощением визового режима, будут чаще посещать Санкт-Петербург с краткосрочными визитами. Основные риски, по мнению Пантелеева, возникают в таком случае у российских авиакомпаний, выполняющих полеты из Санкт-Петербурга в Европу, потому что значительное усиление конкуренции неизбежно приведет к тому, что какое-то время российские авиакомпании будут наблюдать отток пассажиров на рейсы, предлагаемые новичками. «Особенно тяжело будет группе «Аэрофлот», потому что она доминирует на этом рынке, и авиакомпания «Россия», которая выполняет прямые полеты из Санкт-Петербурга в ряд городов», — говорит эксперт.