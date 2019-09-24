Плечевой момент
Есть сомнения в том, что «пострадавший» росгвардеец вообще участвовал в захвате Павла Устинова
Ирек Муртазинспецкор
История с актером Павлом Устиновым, которого Тверской районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы, получилась совсем скверной. Десятки тысяч людей требуют отменить судебное решение. И среди возмущенных несправедливостью и необоснованностью судебного решения — даже персоны, которые раньше горячо поддерживали самые абсурдные приговоры. Почему они прозрели?
Думаю, что дело тут не только в том, что на видеозаписях захвата Устинова видно, что парень просто стоял у станции метро, не выкрикивал лозунгов, не держал плаката, не бузил.
Посмотрите это видео, которое отказался смотреть судья Алексей Криворучко. Это видео — доказательство того, что Павел Устинов 3 августа просто оказался не в том месте не в то время. За это 16 сентября его могут посадить на 6 лет. pic.twitter.com/HiEFW7Wy40— Новая Газета (@novaya_gazeta) September 14, 2019
Эти же видеозаписи высветили еще один очень серьезный момент, который дает мне основания для предположения, что
пострадавший росгвардеец Александр Лягин, якобы получивший в этот день, 3 августа, травму плеча, в задержании Устинова вообще не участвовал.
12 сентября во время судебного заседания на это обратил внимание и сам Павел Устинов, но суд проигнорировал слова подсудимого, который заявил:
— Первый сотрудник, который на меня напал, отличается от пропорций Лягина. У меня есть сомнения, что это был он (подробнее в репортаже «Новой»).
Не исключено, что именно с подобными сомнениями связан перенос судьей Александром Криворучко на понедельник, 16 сентября, оглашения приговора, первоначально ожидавшегося уже в пятницу, 13 сентября. Вполне допускаю, что все выходные шло согласование, что же делать с приговором в отношении Устинова.
И у судьи, и у других участников процесса просто не могли не возникнуть сомнения, когда травмированный появился в зале судебного заседания и дал показания. Все, кто был в этот день на процессе, с удивлением смотрели на двухметрового потерпевшего и мысленно прокручивали видеозапись, которую в суде смотреть отказались, но на которой
отчетливо видно, что 3 августа у дома № 18 по Тверской на Устинова ринулись четверо служивых примерно одного с ним роста — то есть среднего, около 175–180 сантиметров.
Мощная пропагандистская подготовка, предшествовавшая судебному процессу, рухнула. А надо сказать, что работа была проделана колоссальная.
Уже 4 августа в «Российской газете» появилась публикация о событиях 3 августа, в которой были и такие строки: «Одному из бойцов Росгвардии во время сопротивления при задержании так повредили руку, что он до сих пор находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского».
12 августа та же «Российская газета» опубликовала репортаж из Главного клинического госпиталя Росгвардии в Балашихе, где в то время проходил курс лечения Александр Лягин. В публикации были обнародованы подробности «буйства» подсудимого Павла Устинова. Дословно: «Напомним, старший сержант Росгвардии Александр в составе тактической группы ОМОНа задерживал на Тверской улице в районе дома 18 так называемого бригадира — профессионального провокатора, подстрекавшего толпу, в основном молодежь, на уличные беспорядки. Крепкий парень кричал зажигательные лозунги и речовки и призывал окружающих к активному сопротивлению. Да и сам в момент задержания так сопротивлялся, что у двухметрового Александра оказалось опасно повреждено плечо».
Когда выяснилось, что Устинов — абсолютно аполитичный актер, отслуживший срочную в Росгвардии, никогда не участвовавший в акциях протеста, а в его изъятом телефоне и на его страничке в инстаграме не было обнаружено ничего предосудительного, тянувшего хотя бы на административку, а не то что на статью УК. Тогда фейк-ньюс о том, что Устинов — бригадир-провокатор, по всей видимости, решили не поддерживать.
Но надо было что-то делать с вывихнутым плечом Лягина. Потому что уже была проделана огромная работа в соцсетях и СМИ, чтобы ни у кого не осталось сомнений: бывший росгвардеец Устинов травмировал действующего росгвардейца Лягина, оказав сопротивление при задержании. И если бы не гренадерский рост Александра Лягина, думаю, что все прошло бы по накатанной.
Наспех состряпанное дело — утверждение прокуратурой — стремительное рассмотрение дела в суде — приговор. Но Лягин «подкачал» ростом.
Инициаторы уголовного преследования Павла Устинова не могут не понимать, что любой обвинительный приговор будет обжалован в ЕСПЧ, где делу, несомненно, присвоят статус приоритетного и быстро рассмотрят. И не инициаторов уголовного дела, а Россию обвинят и в традиционной политизированности уголовного преследования, как уже было не раз с делами, возбужденными после акций протеста, и в откровенной фабрикации не только доказательств, но и самой фабулы уголовного дела. Потому что судьи ЕСПЧ, в отличие от судьи Криворучко, видеозапись смотреть будут.
Думаю, что именно перспективы подобного сценария развития событий стали дополнительной причиной прозрения персон, которые никогда ранее не критиковали абсурдные решения российских судов, но в этот раз активно подключились к массовой поддержке Павла Устинова.
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