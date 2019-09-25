Науки офисы питают

Когда в 2013 году была внезапно разгромлена Российская академия наук, а ее активы переданы в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), типичным прикрытием той «конфискационной» реформы были разговоры о том, что академики-де никакими науками не занимаются, а только торгуют недвижимостью.

Многочисленные пропагандисты и пиарщики бросились искать махинации с недвижимостью у академиков. Сотрудники организации Рен-ТВ в фильме «Диагностика РАН» обвинили академика Юрия Осипова в том, что он живет в элитном доме на «золотой миле» столицы, и нашли коммерческую ночлежку в общежитии РАН на юго-западе Москвы. Критику гражданки Ольги Скабеевой, чьим именем подписан текст на сайте государственного телеканала, вызвало строительство элитного дома на академическом участке на улице Фотиевой близ Ленинского проспекта в Москве.

Пафос всех подобных сообщений был один: отдайте все активы академии государству (в лице Минобрнауки или его агентств), оно прекратит коррупцию и обеспечит эффективное целевое использование активов академии.

Вот оно и обеспечило.

В августе нынешнего года «КоммерсантЪ» написал, что более десятка министерств и ведомств переедут в Москва-Сити. Утверждается, что Минэкономики, Минпромторга, Минкомсвязи, Росстандарт, Росимущество и Ростуризм уже переехали туда весной нынешнего года. Как сообщается в заметке, агентом сделки станет АО «Дом.рф» (оно же — Агентство ипотечного жилищного кредитования, находится в государственной собственности). «Дом.рф» уже приобрел 75 тысяч кв. м для переезда чиновников, и ему должны быть компенсированы (в виде земли и зданий) примерно 35 млрд рублей.

Такую сумму, согласно сообщению издания, вынужден был занять «Дом.рф» на покупку площадей в Сити, стоимость же сделки «КоммерсантЪ» в 2017 году оценивал в 26–40 млрд руб. Это же АО выступит агентом по продаже старой министерской недвижимости (которая пойдет на компенсацию расходов «Дом.рф».

В органах корпоративного управления АО «Дом.рф» много чиновников категории А: первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Сергей Приходько, вице-премьер Константин Чуйченко, министр строительства Владимир Якушев, другие крупные чиновники и представители госкомпаний.

Итого правительством получено (или будет получено) в рамках этой сделки 75 тысяч кв. м офисной площади в Москва-Сити в обмен на 180 тысяч кв. м старых офисных помещений. Стоимость министерской недвижимости была оценена «Коммерсантом» в 15–19 млрд руб. В письме АО «Дом.рф» в Минобрнауки подчеркивается, что данная сделка проходит без привлечения бюджетных средств, то есть правительство возмещает расходы «Дом.рф» «в натуре» — зданиями и землей. И почему-то исключительно за счет ученых!

О торгах по старым министерским зданиям в соответствующем разделе сайта «Дом.рф» информации нет. Среди государственных закупок мы не нашли закупку правительством площадей сравнимой величины у «Дом.рф». Вместо этого имеется контракт на аренду за 3,5 млрд руб. по адресу: Пресненская набережная, д. 10, строение 2 (Башня 2), без указания срока аренды и метража арендуемых помещений.

Какой бы ни была стоимость расплаты правительства с «Домом.рф» за новые тесные офисы в находящемся на отшибе Москва-Сити, расплатиться почему-то решили за счет ученых.

По сообщению «Ведомостей», за ФАНО «к сентябрю 2017 г. числилось 2 млн га земельных участков и 30 777 объектов капитального строения общей площадью 32,4 млн кв. м». В настоящее время ФАНО ушло в прошлое и институты РАН напрямую подчиняются Минобрнауки.

В сентябре этого года несколько десятков учреждений Минобрнауки получили «письма счастья» от Департамента корпоративного управления, подписанные его директором г-жой Ириной Храбровой. Суть их была проста: у вас, господа ученые, будут отобраны земельные участки и здания в уплату фирме «Дом.рф» за переезд других федеральных министерств и ведомств в Москва-Сити. На земельных участках начнется строительство. Поэтому потрудитесь прислать нам справки о состоянии всех этих участков и их использовании. В основном конфискацию предполагалось проводить в отношении институтов РАН, в списке изымаемых объектов были также и объекты, принадлежащие университетам в подчинении Минобрнауки.

Аналогичные решения об изъятии академических земель в пользу «Дом.рф» уже вызвали гнев ученых. Так, доктор биологических наук профессор Алексей Семенов по поводу изъятия участка у Института химической физики (ИХФ РАН) заявил в газете «Троицкий вариант — наука»: «ИХФ лишается центрального теплового пункта, обеспечивающего лабораторные здания ИХФ и окрестные дома горячей и холодной водой, а также единственной дороги для проезда к зданиям ИХФ. (...) ИХФ не только потеряет возможность развития, но фактически перестанет нормально функционировать».

Так что не верьте тем, кто скажет, что «Дом.рф» изымает исключительно ненужные и неважные для жизни ученых объекты.

И свежие «письма счастья» от 13 сентября этого года подняли волну возмущения в академическом сообществе. Например, влиятельный «Клуб 1 июля» обратился к Владимиру Путину в связи с тем, что до 15 января 2020 года сохраняет свое действие мораторий на отчуждение недвижимости институтов РАН, который в свое время — когда было объявлено о реформе — стал некоторой психологической и моральной «компенсацией» разозленному научному сообществу.

Среди пострадавших — Институт географии РАН. Ему угрожает не изъятие какого-то участка, а полное выселение в неизвестном направлении.

На официальном сайте института вывешено воззвание: «Наш дом в Старомонетном переулке — объект культурного наследия (городская усадьба XVIII в.), в котором располагаются наши лаборатории, конференц-зал, библиотека и музей, — планируется передать АО «ДОМ.РФ»: предполагается, что он будет более эффективно использовать этот земельный участок федеральной собственности (вероятно, под жилую застройку)».

Институт географии РАН. Фото: Wikipedia

«Новая газета» обратилась к директору департамента корпоративного управления Минобрнауки Ирине Храбровой и заместителю министра науки и высшего образования Григорию Трубникову со следующими вопросами:

Полагаете ли вы нормальным, что земля и сооружения научных учреждений Минобрнауки будут переданы «в уплату долга» правительства частной компании в обмен на помещения для иных министерств и ведомств? Делало ли министерство попытки отказаться «расплачиваться» землей и сооружениями научных институтов за переезд не относящихся к министерству структур? Имеется ли в распоряжении министерства хотя бы приблизительная оценка рыночной стоимости рассматриваемых к изъятию участков и сооружений? Кто (ФИО, должность) и на каких основаниях включил именно данные земельные участки в этот список? Имеется ли в распоряжении министерства приблизительная оценка прямого и косвенного ущерба, который понесут научные учреждения в ходе демонтажа уникального оборудования? Имеется ли оценка ущерба, который понесут институты РАН за счет реализации девелоперских проектов непосредственно рядом с ними? Почему министерство не предложило в «уплату» за этот переезд собственные офисные здания (Тверская, 11, Люсиновская, 51), расположенные в центре Москвы и обладающие поэтому высокой рыночной стоимостью? Будет ли министерство давать публичный комментарий в связи с обращением «Клуба 1 июля» от 17.09.2019?

Г-жа Храброва отказалась отвечать на запрос (кстати, в нарушение закона), от Г.В. Трубникова мы не получили никакого ответа вообще (в нарушение нескольких законов). Поэтому мы решили сами сделать грубую оценку формального «бухгалтерского» ущерба, который может понести российская наука от этого квартирно-офисного «обмена». Вне пределов нашего анализа остался ущерб более серьезный: от демонтажа уникального оборудования, от нарушения привычного уклада жизни ученых (если новое помещение вашего института будет в Южном Бутове, то проще уволиться, чем ездить на работу), от разрыва сложившихся научных связей (из МГУ на семинар в институты, расположенные на Ленинском проспекте, можно дойти пешком — а если их передислоцируют в Новую Москву?).

Для возмещения затрат по проекту «Переезд» АО «Дом.рф» рассматривает 34 объекта недвижимости, указанных в перечне, разосланном по институтам. Внимание в нашем исследовании было сосредоточено на московских объектах, очевидно, обладающих наибольшей стоимостью. Всего было проанализировано 16 земельных участков, расположенных в разных районах Москвы и ближнего Подмосковья. Общая площадь сформированных участков составляет на данный момент 48 га.

На семи из них также расположены объекты капитального строительства площадью 26 571 кв. м. Помимо этого, учтены еще три объекта Краснодарского края, наиболее внушительной площади — 216,2 га.

В первую очередь для каждого объекта недвижимости была найдена кадастровая стоимость. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, общая кадастровая стоимость составляет 10,6 млрд руб. для земельных участков и 2 млрд руб. для зданий. Но кадастровая стоимость довольно часто может отличаться от рыночной в разы.

Мы оценили приблизительную рыночную стоимость, опираясь на объявления, размещенные на сервисах по продаже недвижимости в категориях «Коммерческие участки» и «Офисные помещения». Рассматривалась средняя стоимость объектов, схожих по параметрам и расположенных в максимально похожих по своей типологии районах Москвы по отношению к институтским земельным участкам и зданиям.

Сложность в данном случае представляло то, что в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) удалось найти лишь несколько объявлений о продаже земельных участков, на основе которых рыночная цена в рамках грубой оценки — 3 млрд за га в пределах Садового кольца и 1 млрд за га в пределах ТТК. Для других районов Москвы цены на землю были установлены в пределах от 50 млн до 1 млрд руб. за га. Цена за единицу площади зданий была принята нами в зависимости от района в пределах от 75 до 250 тыс. руб. за кв. м.

Иллюстрация: Артем Щенников, Кристина Прудникова/«Новая газета»

В итоге предположительная оценка рыночной стоимости «научной» земли в одной только Москве и Московской области такова: около 22,4 млрд руб., зданий — 4,4 млрд. Обширные территории, расположенные в Краснодарском крае, оценены нами в 7 млрд руб. при ценах от 30 до 60 млн руб. за га (была выбрана наиболее скромная оценка, в рассматриваемых районах имелись и гораздо более дорогостоящие предложения).

В результате наша общая оценка стоимости объектов недвижимости из «научного» перечня — 33,8 млрд. руб.

Много это или мало?

Бюджет всех исследовательских институтов ФАНО в 2018 году составил около 100 млрд руб. Таким образом, изымаемые активы составят треть бюджета российской академической науки.

Бюджет Российского научного фонда — крупнейшего грантодателя — составил в 2018 году 21 млрд руб. Получается, что у институтов РАН изымут активов на сумму в полтора раза больше, чем вся наука получает в год в виде грантов РНФ.

Если верить оценкам стоимости сделки, приведенным «Коммерсантом» (около 35 млрд руб.), то уже одной лишь академической недвижимости хватит, чтобы закрыть сделку с «Домом.рф», не добавляя к ней министерскую недвижимость.

Но это явно не сходится с данными о том, что «Дому.рф» в компенсацию будут переданы освободившиеся здания министерств и ведомств (это помимо отобранного у ученых). Даже если предположить, что наша оценка завышена вдвое, получится, что для закрытия сделки с «Домом.рф» правительство половину активов найдет у себя, а другую половину отберет у академии.

В целом происходящее выглядит ровно так, как пугали во времена реформы 2013 года. Независимо от того, было или нет в РАН нецелевое использование недвижимости, ее отчуждение, происходящее в 2019 году, является логичным последствием той реформы: за отъемом полномочий и бюджета последовала конфискация имущества. И ниоткуда не следует, что «Дом.рф» остановится на первой порции отнятых объектов.