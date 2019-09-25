«Чевенгур — столица русского рока»

Вадим Курылёв Лидер группы «ЭлектропартиZаны»

— Не Петербург и не Омск, не Череповец и не Москва, а вымышленный Платоновым Чевенгур — настоящая столица русского рока. С его детской жестокостью и такой же детской верой в справедливость и в бессмертие личности. Те, кто уходят отсюда в небытие, остаются навеки в своих песнях, трагичных и радостных, очевидных и недоступных — как небо над Чевенгуром...

Представлю несколько песен из нашего нового альбома, который выходит 27 сентября.

«Небо над Чевенгуром»

Заглавная песня, посвящение героям всех рок-революций, словно персонажам, вышедшим из романа «Чевенгур». Я мало что от себя добавил в эту песню — ощущение, что специально для нас ее написали вместе Высоцкий, Башлачев и Летов. И все они только что прочитали Платонова...

«Аполит»

Аполит — человек, который исключает себя из социальных процессов в обществе. Ему кажется, что он живет вне системы, а на самом деле он как раз и является ее основой, поскольку ей ни в чем не противоречит.

«Черная весна»

Так хочется, чтобы ненависть осталась в страшных снах человечества, а не существовала наяву. Войны закончатся, когда люди перестанут мечтать о том, как убивать друг друга.

«Социальный невроз»

Человечество впало в жесткий невроз, переделывая границы своих территорий, богатств и идеологий. Сегодня тебе сказали - выход здесь, а завтра он уже в другой стороне… Реальные ответы знает только Мать-Природа. Но кто ее слушает? Да и простит ли она теперь?..

«Дети забытых героев»

Поколение, воспитанное на образах героев, оказалось не способно на героическое мировосприятие. Оно не имеет своей памяти, кроме той, что навязана старшими. Человек вырастает с сознанием того, что все великие дела уже сделаны, и его роль в этом мире — лишь потреблять результаты подвигов прошлых лет. Такие поколения обычно называют «пустыми».

«Так далеко, так близко»

Песня закрывает альбом «Небо над Чевенгуром» так же, как одноименный фильм закрывает дилогию Вима Вендерса «Небо над Берлином» — «Так далеко, так близко». Кроме того, песня посвящена умершему в этом году актеру Бруно Хансу, сыгравшему главную роль в этих фильмах.

Фото: Nacalo

Концертная программа «ЭлектропартиZан» с песнями из нового альбома «Небо над Чевенгуром» начнется с премьер в Петербурге и Москве. 5 октября — клуб Zal (СПб), 13 октября — клуб Glastonberry (Москва). Приходите!