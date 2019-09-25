«Это просто опасно»

— Американский телеканал CNBC недавно сообщил, что испытание ракеты «Буревестник» под Архангельском было по счету пятым, и все пять — неудачные. Это приемлемое количество неудач для нового проекта?

— Нет. Считается, что норма — это один неудачный запуск из трех. Если пять запустили — и все провальные, то это уже ЧП. Это показывает, что разработка системы оказалась провальной. Она настолько сырая, что выпускать ее на испытания было рано. Нужно было серьезно дорабатывать, испытывать на стендах, а не направлять сразу на пуск.

— Исходя из того, что при последних испытаниях погибли пятеро разработчиков двигателя и двое военных, что выброс радиации был небольшим, можно ли предположить, на каком этапе произошла авария?

— Сложно сказать. Скорее всего, взрыв произошел не в самом ядерном реакторе, а где-то в системах его обеспечения. Мог быть взрыв и рядом с ракетой. Дальше был поврежден реактор. То есть ядерного взрыва не было, но было повреждение реактора, отсюда и утечка радиации. Чернобыля там, конечно, не было.

Если бы вышла из строя система управления ядерным реактором, то мог быть и Чернобыль, только, конечно, в гораздо меньшем масштабе.

справка «новой» «Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. 8 августа 2019 года на военном полигоне вблизи села Ненокса (Архангельская область) произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек. По утверждению Минобороны и корпорации «Росатом», на полигоне взорвался жидкостный реактивный двигатель, в котором использовался радиоизотопный источник питания. В свою очередь, эксперты по ядерному оружию из американского Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис и Энн Пеллегрино на основе спутниковых фотографий и косвенных данных высказали мнение, что несчастный случай произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник».

— Значит, ракета с ядерным двигателем у России действительно уже есть, она собрана, осталось только добиться удачного полета?

— Как я понимаю, отдельные испытания уже проведены, отдельно испытали двигатель, отдельно — системы управления ракетой и так далее. И по отдельности системы работали. А когда вывели на испытания все вместе, начались проблемы, ракета не полетела.

— А она точно полетит когда-нибудь? Насколько это вообще жизнеспособная идея — ракета с ядерным двигателем?

— Это продолжение старой советской разработки. В Советском Союзе в разных головах сверкало много подобных идей, и никто не исследовал, насколько они будут эффективны, зачем это надо. Главное — сделать то, чего нет у супостата. В частности, появилась идея поставить на крылатую ракету ядерный двигатель, чтобы добиться колоссальной дальности. Но у нас ведь есть баллистические ракеты, которые с большим успехом способны поразить цели на территории противника.

Смысл крылатых ракет в том, что они дешевле баллистических, но у нас и так есть стратегические крылатые ракеты, например, Х-101, которая имеет дальность 5000 километров. Только запускаются они с бомбардировщика, который для удара по Штатам должен подлететь куда-нибудь к северной границе Канады. Не входя в ее воздушное пространство, иначе гарантированно собьют.

— Так смысл «Буревестника» как раз в том, чтобы крылатая ракета стартовала с нашей территории, а по американцам точно попала. Гостелевидение объясняет, что это наше оружие возмездия, наше средство сдерживания Америки.

— Такое объяснение — это просто… Это для внутреннего потребления. Чтобы рассказать, какие мы великие. Потому что и обычная крылатая ракета с обычным двигателем нас полностью устраивает. Ее недостаток в том, что системы ПВО ждут ее со стороны Канады, она может подлететь к США только с севера. А ракета с ядерным двигателем должна лететь, допустим, 12 часов, долететь до Южной Америки, развернуться…

— И подкрасться к США с юга?

— Получается так, что президенту сказали: эта ракета настолько неожиданно подлетит к США, что прорвет любую ПРО.

— Зачем, если «Буревестник» представляют как оружие возмездия, а не нападения?

— Затем, что они на нас напали — а мы в ответ запускаем такую ракету. Они ждут нашего ответа со стороны Канады, а ответ прилетит со стороны Мексики.

— Так это полезная вещь.

— Очень. Но продолжаем изучать дальше. Что вообще такое крылатая ракета? Это, грубо говоря, маленький самолетик. Она дозвуковая, то есть летит с той же скоростью, что обычный самолет, километров 900 в час. Гиперзвуковой она быть не может, потому что летит на очень маленькой высоте, чтобы ее не видели локаторы противника. В плотных слоях атмосферы, где сопротивление воздуха очень сильное, на гиперзвуковой скорости она бы просто расплавилась при трении о воздух. Таким образом, до южной границы США ракета будет лететь, допустим, часов двенадцать.

— За такое время ее не застукают какие-нибудь спутники или еще кто-то?

— Вот! Летя над Атлантикой, ракета встретит десятки кораблей. А на кораблях тоже стоят локаторы. И они тоже могут ее обнаружить. Ее может обнаружить даже какой-нибудь небольшой пограничный катер. По всей береговой границе у американцев стоят аэростаты, а на них — локаторы, расположенные на высоте трех километров и способные «видеть» на дальности до 200 километров. Есть еще знаменитые американские АВАКСы, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. На авианосцах стоят самолеты «Хокай». Короче говоря, за те часы, что ракета летит, ее, скорее всего, кто-то обнаружит и подаст соответствующий сигнал. Дальше система ПВО ее уничтожает.

Для истребителя это отличная цель: летчику потренироваться. Ее собьют без проблем.

— Вы назвали «Буревестник» продолжением старой советской идеи, а президент Путин говорит, что это совершенно новая прорывная разработка последних десятилетий.

— Разработка действительно новая, а старая идея: создать малогабаритный ядерный двигатель для крылатой ракеты.

— Еще в СССР смогли создать образец ядерного двигателя весом 2 тонны. Потом испытывали самолеты с ядерным двигателем, сделанные на базе Ту-95 и Ан-22 «Антей».

— Самолет весит двести тонн, а крылатая ракета — две тонны, максимум три. Двухтонный двигатель она просто не потянет, он должен весить килограммов пятьсот. Но в 500 килограммов никак не уложить ядерный реактор с защитой, он не может быть настолько малогабаритным. То есть нельзя сделать его для ракеты как маленькую копию реактора для атомной электростанции.

— Почему?

— На АЭС реактор имеет сложную и очень тяжелую, многотонную систему защиты от радиации. Масса ядерных реакторов доходит до сотен тонн. Для ракеты сам реактор может быть и попроще, потому что мощность гораздо меньше. Но все равно невозможно сделать хорошее экранирование от радиации. Иначе масса будет для ракеты слишком большая.

Если сэкономить массу за счет упрощения защиты, такая ракета будет оставлять за собой радиоактивный след. Возможно, из-за упрощения системы и случился взрыв под Архангельском.

— Я не помню, чтобы кто-то говорил об упрощении систем. Наоборот, — новейшие прорывные технологии.

— Конечно, за прошедшие годы технологии изменились. Может быть, удалось создать гораздо более легкий ядерный двигатель. Но крылатые ракеты в принципе имеют смысл только тогда, когда они намного дешевле баллистических, которые с нашей территории спокойненько долетят до Америки, там взорвутся и все покрошат. И которых у нас по договору об СНВ-2 и так есть 650 штук. Достаточно, чтобы уничтожить Америку много раз. Так что ценность крылатой ракеты, повторяю, в ее дешевизне. А уж эта новая ракета нужна только в том случае, если мы с Америкой выйдем из всех договоров о вооружении и будем друг друга лупить ракетами до посинения. С военной точки зрения такая ракета — вещь бессмысленная.

— А с какой точки зрения она имеет смысл?

— С точки зрения пиара, например: рассказать, какие мы крутые и как нас все боятся. С точки зрения финансирования разработчиков.

— При ее испытаниях погибли семь человек.

— Так ведь надо изобрести что-нибудь сногсшибательное, поэтому реанимировали старую советскую идею. К тому же «Буревестник» — это просто опасно. Это маленький Чернобыль. Представьте, что ракета все-таки запущена — и взорвалась на нашей же территории. Ну а то, что она еще и неэффективна, станет ясно только через 10–15 лет.

— «Буревестник» обещают закончить к 2025 году.

— Потом отложат — так, как это было с фрегатом «Адмирал Горшков», который строили 12 лет вместо четырех.

— Для этого необязательно было ее реально испытывать, в результате чего погибли семь человек. Можно было просто рассказать, что она у нас есть.

— Думаю, президент сам верит, что это великое оружие. Ему так говорят генералы.