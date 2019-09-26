Съели «Кука»

И все потому, что старейшая британская туристическая группа «Томас Кук» в начале недели объявила о банкротстве. Турфирма, будучи одной из самых крупных, продавала до 11 миллионов путевок в год, обслуживая 16 миллионов клиентов. Она была основана в 1841 году баптистским проповедником из Средней Англии Томасом Куком для организации железнодорожных экскурсий.

Фирма придумала и запустила много туристических новинок. Например, в 1851 году она впервые предложила «пакетные» путешествия, в 1855 году стала пионером в организации поездок за границу. В 1873 году туристы, воспользовавшиеся сервисом «Томаса Кука», первыми в мире совершили кругосветное путешествие.

В первой четверти ХХ века турфирма процветала, превратившись в вертикально интегрированную компанию по организации отдыха, которая предлагала бронирование, перелеты собственной авиацией и размещение через собственные агентства. Но времена изменились, и многое пошло не так.

Масштаб возникшей проблемы грандиозен. Достаточно сказать, что Управление гражданской авиации Великобритании уже приступило к репатриации примерно 150 тысяч подданных ее величества.

Правительство предупредило, что туристы должны вернуться в страну до 6 октября, иначе им придется самим покупать обратные билеты. Запланировано свыше тысячи рейсов, но доступны они только тем, кто вылетел из Великобритании до момента банкротства фирмы.

По данным управления, 24 сентября было организовано более 70 рейсов и вывезено около 14 тысяч, 25-го — 16 500.

Всего же в сложном положении оказалось около 600 тысяч отдыхающих по всему миру, которые воспользовались услугами «Томаса Кука».

Как такое могло произойти? Британская пресса на редкость единодушна в оценке причин банкротства. В 2007 году «Томас Кук» поглотил своего главного конкурента MyTravel Group с огромным долгом — 1,1 млрд фунтов стерлингов. Долг непрерывно нарастал и в конце концов стал неотвратимо тянуть компанию на дно. Как сообщает агентство «Рейтер», компания согласовала с банками и крупнейшим акционером (китайской компанией Fosun) «пакет спасения» на 900 миллионов фунтов стерлингов, но кредиторы потребовали еще 200 миллионов для поддержания деятельности в зимний период. Этой суммы собрать уже не удалось. Правительство тоже отказалось спасать компанию, посчитав, что «это далеко не лучшие долгосрочные инвестиции», пишет агентство.

Фото: EPA

Второй причиной краха пресса называет проигрыш в конкурентной борьбе. С распространением интернета и взрывного роста онлайн-продаж любой человек без труда может превратиться в турагента. По данным Ассоциации туристических агентств Великобритании,

только один из семи туристов обращается в турагентство за помощью, и в основном это люди старше 65 лет или т.н. «бюджетные» туристы, которые тратят на отпуск мало денег.

Однако никаких серьезных шагов по реструктуризации бизнеса «Томас Кук» не сделал. За последние 3 года компания закрыла несколько сотен своих агентств, розничная сеть сократилась до 550 офисов (многие, кстати говоря, до последнего времени арендовали самую дорогую недвижимость в столицах по всему миру). Продать авиапарк, который вне туристических сезонов простаивает, чтобы заплатить долги, не удалось. Но «вместо того, чтобы противостоять реальности и справляться со спадом, руководители туристических компаний просто продолжали получать бонусы», — обвиняет «Гардиан».

«Боль от ликвидации не так сильно почувствуют на себе те руководители «Томаса Кука», — иронизирует «Гардиан», — которые за последние несколько лет неплохо заработали. Почти 20 миллионов фунтов стерлингов было выплачено в виде бонусов. Генеральному директору Питеру Фанхаузеру за последние пять лет было выплачено более 8 млн фунтов стерлингов». За последнее десятилетие, уточняет «Таймс», ведущие сотрудники фирмы получили 43 млн фунтов стерлингов.

Обсуждая причины банкротства турагентства, британцы указывают и на совпадение случайных факторов. Они «кивают» на Брексит и созданную им неопределенность, падение фунта стерлинга и, следовательно, подорожание туров за границу.

После банкротства свыше 21 тысячи человек (из них около 9 тысяч — в Великобритании) потеряет работу.

Компания, которая, подобно английскому красному даблдеккеру, является визитной карточкой Великобритании, которая показала мир сотням миллионов туристов, будет продана полностью или частично.

Но дело «Томаса Кука» будет жить, считает «Файненшл таймс»: «пакетный отдых» остается привлекательным предложением. Это удобно и часто недорого. Крупные туроператоры могут предложить владельцам гостиниц то, чего те ждут: гарантированное многолетнее бронирование без необходимости самостоятельно осуществлять продажи. «Бренд «Томас Кук» может и не сохранится, но «отпускной» пакет будет жить», — пишет газета.