Свет и цвет Армении

У наших друзей, «Галереи Икс», знаменательное событие — на втором этаже одного из исторических зданий постройки 1815 года в Нижнем Сусальном переулке открылся выставочный зал, где планируется проводить множество интересных мероприятий, связанных с миром живописи и искусства, и где мы с радостью ждем всех творческих людей и поклонников арта.

Анна Сарьян. «Осенний натюрморт»

Открытие нового выставочного пространства ознаменовалось персональной выставкой художника Анны Сарьян, которая продлится до 7 ноября 2019 года. Анна представила как свои уже знакомые поклонникам живописи работы, так и новые произведения, написанные в недавней поездке в Армению.

Фото предоставлено «Галереей Икс»

Ряд картин принадлежит частным коллекционерам, и мы приглашаем вас посетить выставку и воспользоваться возможностью увидеть блистательные образцы живописи. По этому же адресу (Нижний Сусальный переулок, дом 4, строение 3) по соседству с выставочным залом находится и мастерская художника. Ждем всех по будням с 11.00 до 17.00 или в любое время по предварительной договоренности. https://nashagalereya.ru