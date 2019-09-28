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Утопия против архаики 2.0
На родине Канта прошел очередной «Форум Кафки и Оруэлла»
Гости «Форума Кафки и Оруэлла»
Леонид Никитинскийобозреватель, член СПЧ
Придумавший этот калининградский форум 7 лет назад Илья Шуманов назвал его еще и «постинтеллектуальным». В этом было некое кокетство, а со временем стало понятней, что там, за разумом (и не важно, верите ли вы в Бога), больше уже ничего нет.
Назвать ли разумом то, что подталкивает нас время от времени собираться вместе и думать об общем будущем? В таком случае разум брезжит здесь, в Светлогорске, где прошел форум «про будущее», но его не заметно в условном «руководстве страны». Там общее будущее обсуждается отдельно от общества. Но так это уже не работает…
Модель «вождь и племя» сохраняется на уровне национального сознания, потому что из нее не умеют выскочить и либералы, также ориентирующиеся на «вождя».
Это всегда случайная фигура, и «колеи» нет, а есть всегда коридор возможностей, но он же «рукав»: если вы однажды ушли в правый, то вряд ли вернетесь в левый. Об этом говорил Сергей Цыпляев — физик, а ныне декан юридического факультета в Санкт-Петербурге.
Эту мысль выводом с обратной стороны закольцевал предприниматель и радиоведущий Дмитрий Потапенко: поскольку власть не сможет назначить себе преемника, нас «ненадолго ждет хунта». Но современное сетевое общество может просто проигнорировать вопрос о «преемнике», и его легитимность будет нечем обосновать.
Все сходятся на том, что формально отстроенная вертикаль власти с единым центром уже и сейчас — «технократическая утопия». Уровень разнообразия управляющей системы здесь катастрофически ниже, чем у управляемой: у центра из ответов на разнообразные вызовы осталось только принуждение, и тогда единственный мирный сценарий развития для страны — это передача власти на уровень регионов и местного самоуправления.
Но что там, «внизу», осталось от человеческого капитала?
Невесело шутит на эту тему Виктор Шендерович: за последние годы аудитория его зарубежных гастролей выросла в десятки раз.
Тревожно выглядят и выводы Светланы Маковецкой — эксперта по «третьему сектору»: НКО предоставляют гражданам возможности «от гражданских развлечений до гражданских подвигов», но в основном это «архаика 2.0». Активисты окукливаются, всяк говорит на своем языке, непонятном соседу. Мимикрия под грантовые стандарты на рынке, где монополию принудительно захватило государство, уничтожает разнообразие и ведет к созданию витрин, за которыми ничего нет.
«Вариативность будущего — это вопрос выбора коллективной памяти», — говорит издатель Ирина Прохорова. Но порой это снова выбор между исторической правдой и грантом. Так деньги могут не только оживлять, но и убивать гражданское общество. «Но! — доказывает экономист Михаил Дмитриев. — Нас ожидает будущее, в котором из-за роста в любом продукте интеллектуальной составляющей деньги будут играть существенно меньшую роль, чем сегодня». Пока государство носилось с бюджетом как с универсальной удавкой мягкого насилия, такое будущее, похоже, уже наступило.
Плохое предсказать нетрудно: если делать то же самое, то же и будет получаться. Хорошее предсказать невозможно: если вдруг мы с какого-то бодуна начнем делать не то, что прежде, точек бифуркации окажется так много, что траекторию заранее просчитать нельзя. Хорошее будущее надо просто делать — исходя из того, что какие-то хорошо знакомые вещи делать больше не стоит.
Все выступления можно посмотреть на YouTube по ссылкам на сайте «Форума Кафки и Оруэлла». Форум поддержали постоянный спонсор, калининградский предприниматель Игорь Плешков и группа компаний «Томас Бетон». Приезд части экспертов оплатил Комитет гражданских инициатив, но слушатели — около 100 человек из разных регионов России — заплатили за дорогу и еду из своего кармана. На этот раз обошлось без налета ряженых казаков (2015 год) или обыска полиции (2018 год). Не то в самом деле разум возобладал, не то все силы государство потратило на разгон московских акций и обыски у сторонников Навального.
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