Чепа без границ

На США обиделись несколько россиян, которым отказали в выдаче виз. И это были не простые россияне, а члены делегации, сформированной для участия в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом нельзя не обратить внимание на то, что документы на визы были поданы чуть ли не в самый последний момент — за неделю до мероприятия, и при этом в состав делегации вошли персоны, которых США уже давно включили в свои санкционные списки. Возможно, расчет был на то, что впопыхах американцы забудут заглянуть в список персон нон-грата. Не забыли.

Алексей Чепа. Фото: РИА Новости

Высокопоставленные россияне, естественно, возмутились. Даже повели разговоры о необходимости перенести штаб-квартиру ООН в другую страну. Всех переплюнул депутат Госдумы Алексей Чепа, предложивший запретить розыгрыш американских грин-карт среди россиян.

Мало того, что сама по себе подобная «ответная мера» выглядит неадекватной.

Американцы не пустили в страну несколько «народных избранников», а мы в ответ сами накажем россиян.

Но куда большее недоумение вызывает фигура депутата, предложившего запрет.

В Камбодже, близ города Сиануквиль, мне показали остров Кох Пу, рассказали, что этот остров так и остался бы необитаемым, если бы не Чепа. Мои собеседники явно гордились россиянином, который не пожалел 31 миллион долларов на строительство моста. В 2011 году на церемонию открытия построенного китайцами сооружения приехал даже премьер-министр Камбоджи Хун Сен. После возведения моста остров буквально расцвел, там началось активное строительство. Как тут не гордиться россиянином, без инвестиций которого Кох Пу, возможно, так и прозябал бы?

Мост на остров Кох Пу за 31 млн долларов в проекте

А в Лондоне мне показали популярный среди местных россиян ресторан Novikov, открытый ресторатором Аркадием Новиковым совместно с Алексеем Чепой (ему принадлежало 45% акций). Причем Чепа был одним из собственников ресторана, даже работая в Госдуме. Правда, в 2013 году переписал акции на живущего в Лондоне 16-летнего сына.

Интерьер лондонского ресторана «Новиков», совладельцем которого является Алексей Чепа. В 2013-м году он оформил собственность на своего 16-летнего сына

В американском Майами тоже гордятся Чепой. Незадолго до избрания депутатом Госдумы он купил в этом городе за 2,5 миллиона долларов квартиру в престижном месте с видом на океан. Но, видимо, из скромности Чепа забыл указать майамскую квартиру в кандидатской декларации. Позже переписал роскошную недвижимость на племянницу.

Вид из окна дома в Майами, квартиру в котором имеет Алексей Чепа. Сейчас она переписана на его племянницу

Поэтому-то и удивительно, что запрет на участие россиян в розыгрыше американских грин-карт предложил человек, уже давно живущий без границ.