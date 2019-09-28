Человек с клеймом «плохиш»

Эдуард Малышевский — строитель, ему 47 лет, он самый непопулярный фигурант «московского дела». Первым подробно о его случае написал политик Дмитрий Гудков — они с Эдуардом попали в один ОВД после митинга 27 июля: «Совсем неизвестных людей, наподобие Эдуарда, вытаскивать некому. Посмотрите, сколько именно за него было пикетов, писем — ноль. Еще бы! Бывший уголовник из Удмуртии, в столице никого, даже паспорт получил только год назад — кому он нужен?». Малышевского обвиняют по части 1 статьи 318 УК РФ — «применение насилия, не опасного для здоровья, к представителю власти». По его словам, он уже сидел в автозаке, когда увидел, что на улице замахиваются дубинками на женщин — и выбил ногой стекло автобуса. Стекло выпало целиком — его подхватили стоящие рядом люди. Позже выяснилось, что оно задело одного из полицейских, тот почувствовал боль от удара.

Дорога в Удмуртию

— Внешне он выглядит совсем не таким, каким я его знаю внутри. Внешне он грубоват. А на самом деле это человек, способный очень тонко чувствовать, — рассказывает об Эдуарде Альфия, его гражданская жена. Она почти шепотом вспоминает хорошие моменты их жизни: — Мы с ним умиляемся одним фильмам, любим читать вместе, потом это цитировать. В последний его срок я высылала ему много книг и убедилась, что ни одной книжки не осталось не прочитанной. Он для себя отмечал карандашом что-то, запоминал.

Эдуард родился в селе Евгеньевка в Алма-Атинской области Казахстана. Его воспитанием занимался отец. «Насколько я знаю из рассказов Эдика, отец замечал его только в такие моменты, когда он что-то натворит, — рассказывает Альфия. — Он уже с подросткового возраста был с клеймом «плохиш». Что-то плохое сделает — только тогда на него обратят внимание, пусть хотя бы в виде ремня».

Образованием Эдуарда занималась бабушка. Она и привила ему безумную любовь к книгам. Он окончил восемь классов школы и поступил в кулинарный техникум — там получил специализацию повара.

За первую кражу Эдуарда задержали в 18 лет — он угнал мотоцикл. Альфия рассказывает — все, что произошло дальше, это последствия его попадания в криминальную среду: «Первых друзей он приобрел именно на зоне». После того как Эдуард признал вину, его отпустили под подписку о невыезде. Отец посоветовал сыну ехать к своему знакомому в Удмуртию — туда мужчина добрался автостопом. Все свои следующие сроки он отбывал в этом регионе.

Эдуард Малышевский. Фото из семейного архива

Отец Абсолют

В общей сложности у Малышевского было четыре судимости, он сидел около 10 лет и всегда по одним и тем же статьям Уголовного кодекса: 158-я («кража») и 162-я («разбой»).

— Как он объяснял мне: «Я был Робин Гудом, я никогда не трогал честных тружеников, это всегда были (на его жаргоне) «коммерсы». Понятно, я не разделяю его взгляды по отношению к людям, которые занимаются коммерцией. Если бы моя жизнь сложилась по-другому, я бы сама стала ей заниматься, — рассказывает Альфия. Жизнь сложилась так, что некоторое время она проработала тюремным врачом. И встретила Эдуарда в тот момент, когда он отбывал свой последний срок.

Альфия рассказывает, когда впервые увидела его в черной тюремной робе, первой мыслью было: «Какой светлый». Женщина вспоминает, что Малышевский очень выделялся среди всех заключенных в колонии: «На зоне он мне как-то наизусть прочитал стихотворение «Заповедь» Киплинга. Когда мне удалось пообщаться с ним (его госпитализировали в тюремный стационар с головной болью), я увидела, что несмотря на темное прошлое этот человек остается большим ребенком».

В 2010 году Эдуард вышел из колонии и переехал в Ижевск к своей будущей гражданской жене.

— Для меня важно, как человек относится к бездомным животным, он специально покупал им корм, никогда не проходил просто так. Мог сосредоточиться и целенаправленно от души посвятить себя какому-то делу. Наш кухонный гарнитур — его работа. Он вставал среди ночи, составлял чертежи, сделал шкаф-купе в гостиную. Мои подруги видели эту мебель, говорят «видно, что человек с руками».

Альфия несколько раз особенно отмечает главное, что помогло ее мужу изменить свою жизнь, — в 2013 году Эдуард внезапно почувствовал сильную связь с Богом, он Его называл «Отцом Абсолютом»: «С этого момента все повернулось на 180 градусов», — отмечает женщина. Она рассказывает, что окружение Эдуарда резко поменялось, он познакомился с членами движения «Откровение», которые называют себя «сотворцами» и «посылают любовь в пространство» [последователи движения называли «Абсолютом» также и Леонида Маслова, чья книга «Откровения людям нового века» была внесена в список экстремистских материалов].

На одном из предыдущих мест работы — на частном предприятии по изготовлению теплиц — коллеги прозвали Эдуарда «святой» за постоянные разговоры о Боге.

«Не осталось места для чего бы то ни было нечестного. Я была уверена, что уже ничего не может случиться, чтобы он оказался за решеткой», — вспоминает Альфия.

Эдуард с дочкой, 2000-е. Фото из семейного архива

Дети гражданской жены Эдуарда с его подарком — перчатками. Фото из семейного архива

У Эдуарда есть 16-летняя дочь Катя, которую до своего задержания на митинге в Москве он полностью обеспечивал. «Я заметила это еще на зоне — он поддерживал связь с бабушкой девочки, любой свой заработок, который у него получался, он обязательно всегда перечислял дочери», — рассказывает Альфия. К ее детям Эдуард относится как к родным, у женщины двое сыновей — 9 и 10 лет. «Когда жил с нами, занимался с мальчиками спортом. Из Москвы послал для них посылку с боксерскими перчатками». В Москву Эдуард впервые приехал в 2017 году, работал на строительстве стадиона. В столице снимал жилье, позже стал заниматься отделкой квартир.

Это было 27 июля, несанкционированная акция в центре города за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Альфия не сразу поняла, что происходит: «Я ему написала, что волнуюсь». Он перезвонил, когда им стали разрешать звонить родственникам, сообщил, где он. Я думала, что все, как он говорит, он сказал «меня задержали за «хулиганку», отпустят 9 августа, не волнуйся».

Эдуард Малышевский послал жене это селфи из автозака

Поскольку он звонил каждый день, я действительно не волновалась и была уверена, что этим все и закончится». Эдуард отсидел 13 суток административного ареста, как и многие другие задержанные 27 июля в Москве. Однако 30 августа его снова задержали — уже по уголовному делу, за «применение насилия по отношению к представителю власти».

Согласно материалам дела, «Эдуард Малышевский, находясь в автобусе полиции (…), имея умысел на применение насилия в отношении представителя власти (…), намереваясь причинить боль сотруднику полиции, стоящему на улице (…)»

«...выбил ногой стекло автобуса, которое при падении упало на находящегося в близости командира».

— Полицейские, которые отвечали за его задержание, заявили, что он был в первом ряду политических активистов, — рассказывает «Новой» адвокат «Агоры» Александр Альдаев, представляющий интересы Малышевского. — Якобы он кричал, вел себя шумно и всячески выражал свою политическую позицию — им это не понравилось.

Альдаев рассказывает, что, по словам Малышевского, он не видел сотрудника под окном, «потому что уровень обзора не позволял увидеть, что там кто-то находится»: «Стекло упало на сотрудника, и сотрудник утверждает, что оно зацепило его плечо и голову. Хотя он был полностью экипирован, на голове был шлем, а сам он — в костюме «космонавта». Оно выпало целым и так же его поставили обратно. Вот и все преступление, в котором виноват Эдуард».



Видео, на котором запечатлено и само задержание Эдуарда, уже появилось в Сети. Оно начинается с момента задержания — мужчину под руки ведут двое полицейских. Проходит около двух минут — все это время протестующие на Тверской и полицейские теснят друг друга, между ними заграждения. Вдруг из автозака, припаркованного у тротуара, вылетает окно. Видно, что его выбили ногой. При этом окно падает точно в руки протестующих, находящихся в первом ряду ограждения, которые ловят его. Полицейские вставляют окно обратно.

Альфия говорит, что никогда не обсуждала с мужем политические темы: «Я придерживаюсь позиции, что мир надо менять с себя, единственные, кого мы можем изменить — это самих себя. Он мне сказал: «Я попробую донести до людей, что как раз есть другой способ менять мир — мирный протест».

На спортивной площадке в Москве. Фото из семейного архива

На условия содержания в СИЗО (Басманный суд арестовал его 2 сентября на два месяца) Эдуард не жалуется. Волонтеры принесли ему теплую одежду, обувь и тетради для записей, которые он особенно просил. Правда, тетради и теплая обувь до него почему-то так и не дошли. Альфия переживает за здоровье мужа — во время последнего заключения у него появились серьезные проблемы с легкими.

«Такой ворох испытаний может выпасть на долю главного героя только в чьем-то сюжете, но перед нами настоящая жизнь. Сейчас я понимаю, каким поверхностным было мое первое впечатление в ОВД, — говорит Дмитрий Гудков. — На самом деле, перед нами человек, который пытается спастись, выйти на торную дорогу, а судьба и государство слепо и безжалостно сталкивают его оттуда».

Член СПЧ Екатерина Шульман пишла в ОВД «Тверской», где содержались Дмитрий Гудков и Эдуард Малышевский, задержанные после митинга 27 июля. Фото: телеграм-канал Дмитрия Гудкова

Альфия сокрушается, что в отличие от многих других фигурантов «московского дела» у Малышевского нет смягчающих обстоятельств для срока приговора — нет своих маленьких детей, также он уже ранее привлекался к уголовной ответственности.

— Он никогда не примерял на себя позицию жертвы — продолжает Альфия — Всегда понимал, что любой его косяк или, точнее, проступок будет иметь свои последствия. Даже когда недобросовестные работодатели рассчитывались с ним, нарушая первоначальный договор или значительно задерживали оплату его труда, он мог смотреть на ситуацию как бы сверху и объяснял это тем, что сейчас расплачивается по своим предыдущим долгам.

На днях по делу Эдуарда Малышевского завершились следственные действия. На следующей неделе дело поступит в прокуратуру, а еще через неделю, если прокуратура утвердит обвинительное заключение, Малышевскому вынесут приговор.