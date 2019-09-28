Пискарев уполномочен заявить

Депутат Василий Пискарев — бывший зам главы СК — предложил

На фоне летних митингов в Москве депутаты Госдумы экстренно создали комиссию по вопросу иностранного вмешательства в российские дела. Эта комиссия — близнец структуры Совфеда, занятой «защитой суверенитета», и депутатов легко понять:

им тоже хочется что-нибудь посильно защитить от внешних врагов (не о правах же граждан заботиться).

Председателю депутатской комиссии Василию Пискареву, как и любому бюрократу, нужно теперь отчитываться о проделанной работе. Для расследований у Пискарева, кстати, есть компетенции: он работал первым замом Бастрыкина до тех пор, пока у Следственного комитета не случился конфликт с Генпрокуратурой по делу «банды GTA». Теперь генерал юстиции почетно депутатствует и выводит на чистую воду иностранцев: здесь шанс перейти дорогу влиятельному клану намного ниже.

Одним из первых итогов деятельности комиссии Пискарева стала атака на немецкое издание Deutsche Welle, которую депутаты-следопыты обвинили в цитате лозунга «Москва, выходи!» во время митинга 27 июля. Их журналисты приезжают к нам из Европы и давай цитировать лозунги, о которых государственным информагентствам и федеральным каналам приказано помалкивать. Налицо явный подрыв государственных устоев или, говоря языком думского следствия, «признаки оправдания экстремизма».

Вообще под подозрением Пискарева длинный список других СМИ, работающих на русском языке из-за рубежа: это, в частности, «Би-би-си», радио «Свобода», «Голос Америки», а также «Медуза». Deutsche Welle теперь грозит отзыв аккредитации на работу в России: крупнейшее международное издание, вещающее на немецком языке, будет поставлено вне закона.

В этой истории важны две вещи.

Во-первых, депутаты цинично издеваются не над иностранными журналистами, но над собственным народом.

Сначала российские СМИ, от телевидения до сайтов в интернете, были почти полностью зачищены, что привело к тому, что там появляется только «патриотическая информация» в духе позднего СССР: про урожай, американскую военщину и официальные встречи первых лиц. О проблемах собственной страны гражданам России знать не положено, считают власти. В нишу СМИ, дающих информацию без цензуры, как было в XX веке, снова приходят иностранные издания. Их русскоязычные редакции счастливы, они получают новую аудиторию. И вот к 2019 году люди снова слушают «голоса», хотя узнавать местные новости из американского радио в нормальной ситуации в голову бы никому не пришло. По крайней мере, чтобы узнать в выборах в своем штате, американцу точно не нужно включать «Маяк». Коллективу «Медузы» (экс-Ленты.ру), одного их крупнейших цифровых медиа в стране, вообще придется перенести редакцию за рубеж.

В общем, убив собственную журналистику, российские власти вручают карт-бланш иностранной. Следующий шаг зачистки, догадываются в этот момент депутаты, заключается в том, чтобы начать глушить голоса.

Во-вторых, аудитория Deutsche Welle в России относительно невелика, а подлинная цель кампании Пискарева вообще состоит не в том, чтобы отомстить немцам за неправильные цитаты. Давление на иностранные медиа усиливается в тестовых целях накануне вступления в силу закона о «суверенном интернете», когда можно будет попробовать запретить что-нибудь по-настоящему крупное, вроде Facebook.

Пискарев и его коллеги трудятся, чтобы превратить нас в информационных бюджетников. В голове которых нет ничего, кроме Киселева с Соловьевым.