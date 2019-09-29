Отвечаем по форме

Фото: РИА Новости

МВД предложило ввести штрафы за дискредитацию полицейских в интернете. Ведомство разработало законопроект для «защиты чести и достоинства» своих сотрудников, и хоть проекта документа еще нет, заявка на его обсуждение уже опубликована на интернет-портале правовых актов. В случае вступления в силу нового закона, за «явное неуважение» к полицейским в Сети можно будет получить штраф уже с января 2020 года. «Новая» вспомнила, за что полицейских явно не уважали за последний год.

1.

1 марта в городе Усолье Иркутской области неустановленные сотрудники правоохранительных органов во время обыска избили местного жителя Михаила Загвоздина на глазах у его жены и детей.

Загвоздина госпитализировали с диагнозами «закрытая черепно-мозговая травма» и «многочисленные ушибы внутренних органов».

Машина скорой помощи у здания Следкома в Усолье. Фото: svoboda.org

По словам жены Загвоздина, обыск спровоцировал случай на дороге, произошедший за несколько дней до обыска. Потерпевший чуть не врезался в автомобиль, за рулем которого находился оперативник. Полицейский обвинил Загвоздина в нападении, против него было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). В ведомстве отрицают случай избиения. Как сообщили силовики, Загвоздин оказывал сопротивление при задержании с участием СОБРа.

2.

28 мая неустановленные сотрудники колпинского отдела полиции № 80 (Санкт-Петербург) избили 17-летнего Вадима Коваля при задержании по подозрению в магазинной краже.

Фото: Олеся Коваль

Полицейские около шести раз ударили его резиновой дубинкой по голове и ягодицам, чтобы заставить признаться в преступлении. Мать потерпевшего, Олеся Коваль, говорила, что сотрудники полиции также угрожали ее сыну «изнасилованием дубинкой».

После происшествия Коваль был госпитализирован. Врачи диагностировали подростку сотрясение мозга, ушибы и гематомы лица, спины и ягодиц, травму грудной клетки и живота, отек левого века и осаднение запястий.

В МВД отрицали вину полицейских. Как сообщили «Новой газете» в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, Вадима Коваля избили охранники магазина.

Но 1 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий») в отношении сотрудников отдела. Личности нападавших так и не установлены.

3.

6 июня полицейские подбросили наркотики специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову во время задержания. Кроме того, в отделе полиции его избили, из-за чего он был доставлен в больницу.

Спустя несколько дней уголовное преследование журналиста прекратили в связи с непричастностью к преступлению. Дело сопровождалось беспрецедентной на тот момент акцией солидарности, которая включала в себя массовые одиночные пикеты, а также несанкционированный марш 12 июня в поддержку преследуемых по антинаркотическим статьям.

Иван Голунов после освобождения из-под ареста. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

После прекращения уголовного дела президент России Владимир Путин уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина, а также Андрея Пучкова, главу управления внутренних дел по Западному административному округу, где вели дело Голунова. Также из органов внутренних дел уволили нескольких полицейских из УВД по ЗАО. Кто подбросил наркотики журналисту до сих пор неизвестно.

4.

6 июля полицейский по фамилии Ахметов ударил по голове 32-летнего онкобольного жителя Майкопа Олега Власова после того, как тот отказался показать ему калоприемник на улице.

Как рассказал пострадавший, полицейские остановили его во время велосипедной прогулки и хотели досмотреть, заподозрив, что у него под футболкой «запрещенный предмет или незаконные вещества».

Олег Власов. Фото: личный аккаунт в Instagram

Полицейские доставили его в отдел, где после досмотра хотели снять отпечатки пальцев и сфотографировать. Когда велосипедист попытался узнать, зачем это нужно, один из силовиков ударил его по голове. Из-за действий полицейского Власов был доставлен в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени и сотрясение головного мозга. После осмотра в больнице его вернули в отдел, где на него был составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Через неделю после происшествия Олег Власов подал заявление в Следственный комитет и попросил возбудить против Ахметова уголовное дело, но после проверки, длившейся 2,5 месяца, ему отказали.

5.

27 июля неустановленные полицейские сломали ногу дизайнеру Константину Коновалову за три часа до начала несанкционированной акции в поддержку недопущенных кандидатов в Мосгордуму.

Коновалова задержали на Тверской улице у мэрии Москвы. Как утверждал дизайнер, когда его увидели полицейские, он совершал ежедневную пробежку. По словам потерпевшего, силовики повалили его на асфальт, скрутили руки, потом перетащили в сторону бордюра, где и сломали ногу.

Константин Коновалов подал жалобу на сотрудников правоохранительных органов в Следственный комитет 5 августа. Через неделю в ведомстве ему ответили, что применение физической силы сотрудниками полиции в отношении Коновалова являлось правомерным.

6.

10 августа сотрудник Росгвардии ударил в живот активистку Александру Сосновскую во время задержания после согласованного митинга в Москве.

Как рассказывает Сосновская, ее задержали в районе метро «Китай-город». Девушка выходила из магазина и увидела, как задерживают инвалида. После того, как она крикнула полицейским, чтобы они его отпустили, к ней подбежали сотрудники правоохранительных органов, без объяснения причин заломили руки за спину и повели в автозак.

На следующий день девушка обратилась в больницу, где у нее диагностировали ушиб мягких тканей головы и ушиб грудной клетки. Позже ее госпитализировали.

Найти сотрудника пытались при поддержке СМИ и правозащитников. Так, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил «награду» в 100 тыс. рублей за имя сотрудника Росгвардии, а «Новая газета» опубликовала инструкцию к написанию заявления в Следственный комитет для возможных свидетелей преступления.

12 августа Дарья Сосновская обратилась в следственное управление по ЦАО Москвы с заявлением о превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств (пункты «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). 20 сентября СК перенаправил заявление девушки в Росгвардию. Кто ударил Сосновскую до сих пор неизвестно.

7.

13 августа в поселке Локоть Брасовского района (Брянская область) замначальника местного отдела полиции Денис Терехов в состоянии алкогольного опьянения избил 17-летнего Ивана Вахрушина около кафе. Из-за действий полицейского подросток был госпитализирован в Брянскую областную больницу в тяжелом состоянии, где он впал в кому. 1 сентября родственники Вахрушина сообщили, что он скончался. После инцидента майора Дениса Терехова уволили из полиции. Против него возбуждено уголовное дело, он находится в СИЗО.

Иван Вахрушин. Фото из соцсетей

8.

26 августа два сотрудника патрульно-постовой службы из Анапы под угрозой административного дела принудили 17-летнюю девушку к оральному сексу. Против двоих из них было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК («Понуждение к действиям сексуального характера несовершеннолетнего»). Как писала Baza без указания источников, фигурантами дела стали 26-летний старший сержант Рустам Наниз и 28-летний сержант Леонид Паланчук. Через несколько дней после происшествия городской суд Анапы арестовал их на два месяца. Расследование дела против них еще не окончено.

В конце сентября пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю сообщила ТАСС, что из-за уголовного дела были уволены глава ОМВД по Анапе и его заместитель по охране общественного порядка. Кроме того, «ряд кадровых решений» был принят в отношении 11 полицейских. Четверых сотрудников патрульно-постовой службы уволили «по отрицательным мотивам», а их начальников привлекли к «строгой дисциплинарной ответственности».

Читайте также Шкуру на порох. Бесправие народа перед силовиками достигло максимума

9.

2 сентября во время задержания специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата Ильи Азара из-за действий неустановленных сотрудников полиции, его двухлетняя дочь осталась одна в незапертой квартире. Илья Азара задержали в его доме вечером, когда он курил на балконе лестничной клетки после того, как уложил свою дочь спать. По его словам, полицейские отказались подождать его жену и повели его к машине прямо в тапочках и домашней одежде. Его жена, Екатерина Кузнецова, смогла оказаться дома только через полчаса. Как она сообщила журналистам, когда она вернулась, то «ребенок спал, а дверь в квартиру была открыта». После в квартиру пытались попасть полицейские. Как предполагает Кузнецова, для того, чтобы провести обыск.

6 сентября Илья Азар подал жалобу в Следственный комитет на задержавших его полицейских, обвинив их в оставлении ребенка в опасности (ст. 125 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Но ответа от Следственного комитета пока не было. До этого действия полицейских при задержании Азара потребовал проверить Евгений Бунимович, на тот момент детский омбудсмен Москвы.