«Не страшен страшный суд. Российский страшен»

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На митинг в поддержку политзаключенных в Москве вышли 25 тысяч человек. Фотографии
Влад Докшинфотокорреспондент
29 сентября на проспекте Сахарова в Москве прошел санкционированный митинг «Отпускай» в поддержку политзаключенных. По данным «Белого счетчика» в акции участвовали 25,2 тысячи человек. Участники митинга выступили за прекращение «московского дела», «дела ФБК», и в поддержку «тех, кто подвергается преследованию за свою гражданскую и политическую деятельность».