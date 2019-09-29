«Не страшен страшный суд. Российский страшен»

29 сентября на проспекте Сахарова в Москве прошел санкционированный митинг «Отпускай» в поддержку политзаключенных. По данным «Белого счетчика» в акции участвовали 25,2 тысячи человек. Участники митинга выступили за прекращение «московского дела», «дела ФБК», и в поддержку «тех, кто подвергается преследованию за свою гражданскую и политическую деятельность».

Участница митинга «Отпускай» на проспекте Сахарова незадолго до начала. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» По данным «Белого счетчика» в митинге приняло участие 25,2 тыс. человек. По их же данным в максимуме (около 16:00) на территории митинга одномоментно находились около 20 тыс. участников. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Участник пикета с плакатом в поддержку Ивана Подкапаева (в центре). Иван был осужден на 3 года реального срока. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Политик Алексей Навальный с бывшим узников «московского дела» Алексеем Миняйло. Миняйло отпустили только 26 сентября. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Первый ряд митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Выступление группы «Хадн дадн». Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Отпущенные фигуранты «московского дела» Даниил Конон, Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Алексей Миняйло. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Выступление Алексея Кортнева. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Журналист «Новой газеты» Илья Азар во время выступления на митинге. Он говорил о том, как важно поддерживать менее медийных политзаключенных. В том числе и осужденного за твит Владислава Синицу. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Участники митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Политик Алексей Навальный призвал не бояться власти и раскритиковал действия силовиков на митингах. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»