9 мая 2020 года к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке «Патриот» будет торжественно открыт главный храм Вооруженных сил РФ или, как его еще называют, храм Победы. Он станет третьим по высоте из всех православных храмов мира — вместе с крестом достигнет 95 метров, выше только храм Христа Спасителя и Исаакиевский собор. С момента закладки первого камня в сентябре 2018 года прошел ровно год. За это время стройка обросла странными подробностями, на нее пожертвовано почти три миллиарда рублей, а сама идея наличия у ВС РФ подобного культового объекта получила как активных сторонников, так и не менее активных противников. Спецкор «Новой газеты» съездила в парк «Патриот» посмотреть, как идет строительство, поговорила с замминистра обороны Тимуром Ивановым и выяснила, сколько в итоге будет стоить торжество военного православия.



Начиная с КПП в пролеске на Минском шоссе транспорт утопает в грунтовой дороге, потом перебирается на бетонные плиты, снова появляется грунтовка, затем опять плиты. Машина проезжает через лес, вернее, через то, что от него здесь осталось, и оказывается перед парком площадью 26,5 гектара, в самом центре которого уже высится храм Победы. Издалека он кажется даже маленьким, но потом взгляд падает на временные постройки, строительный мусор, грузовики, людей, и становится понятно, что здание просто огромное.

— Мне снаружи он кажется не таким большим, а вот когда стоишь внутри, даже несмотря на то, что все лесами закрыто, понимаешь этот масштаб, — говорит, мечтательно глядя на бетонные стены храма и копошащихся вокруг рабочих, заместитель начальника дирекции по строительству Евгений Григорькин. Он провел «Новой газете» подробную экскурсию по всей территории музейно-храмового комплекса.

Православная стройка века

Здание храма просто огромное. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

19 сентября 2018 года президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в церемонии освящения закладного камня храма ВС РФ в парке «Патриот», недалеко от подмосковной Кубинки. Котлован под фундамент общей площадью почти 7,5 тысячи квадратных метров военные строители подготовили за 25 дней. После работы над фундаментом на площадке установили четыре больших башенных крана (их в безвозмездное пользование Минобороны предоставила компания, пожелавшая остаться неизвестной для широкой публики). Каждый из огромных кранов теперь отвечает за свой сектор, с их помощью монтируют монолитные конструкции. В сентябре 2019 года на территории трудится тысяча рабочих и задействовано более сотни единиц техники: краны, бетононасосы, погрузчики, средства малой механизации и компрессоры… «Здесь каждый отвечает за все и еще за несколько участков», — говорят строители.

В храме условно два этажа: первый — цокольный (так называемый «нижний храм»), а второй — до 70 метров высотой. В качестве примера подобного архитектурного решения строители приводят Владимирский собор в Севастополе (усыпальница адмиралов), он построен по аналогичному принципу.

Принцип строительства Владимирского собора в Севастополе был взят за образец при строительстве храма Минобороны. Фото: «Симферопольское благочиние»

Прошедшей зимой специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны завершили возведение цокольного этажа. Здесь в будущем, кроме залов, разместят порядка 80 различных помещений от хозяйственно-бытовых до купели для обряда крещения — большую трапезную, подсобные, технические помещения, комнаты-покои церковных служителей, приемную. Правда, пока здесь только бетонные стены и рабочие, укладывающие коммуникации.

Часть инженерных коммуникаций — электрокабели, тепло- и водопроводные трубы — скрывают в широких коробах пенобетонного пола. Как утверждают строители, которые крайне гордятся этим решением, такой способ можно назвать инновационным, так как он позволит в будущем иметь меньше проблем при ремонте. Для отопления предусмотрено три системы: проложат трубы под чугунный теплый пол, на всех входах смонтируют камеры для создания тепловых завес, в помещениях и залах установят батареи. По утверждению строителей, в будущем это позволит экономить на коммунальных услугах. «Запредельных сумм точно не будет», — утверждают они в разговоре с корреспондентом «Новой».

В феврале военные строители приступили к кирпичной кладке.

Кирпичи (1.100.000 штук) в качестве добровольного пожертвования предоставил концерн «Калашников».

Пожертвования на храм можно внести шестью разными способами. Один из них — помощь строительной техникой и материалами. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По заверению военных строителей, концерн активно помогает в строительстве, но предоставляет именно материалы, а не денежные средства. Жертвовать действительно можно не только деньгами. На сайте фонда «Воскресение» указано, что все желающие, будь то физические или юридические лица, могут внести пожертвование шестью разными способами, среди которых есть и пункт «строительная техника и материалы». Многие компании предпочитают делать именно так. На сайте можно найти ограниченный список компаний, которым открыто выражается благодарность, например, РУСАЛ, «МиГ», Комета, ЦКБ «Рубин», «Сухой», «ИСС», «Урал», «Невская Оптика», Рособоронэкспорт, Газпромбанк, «Лукойл», «Металлоинвест», «Норникель», ВТБ и другие. Известно, что всего компаний-жертвователей несколько десятков. По заверению строителей, например, на облицовку купели материалы предоставили крупные металлургические компании, какие, правда, уточнять не стали.

Основная задача специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны состоит в том, чтобы закончить в летний сезон монолитные работы. После возведения теплового контура, когда на кровлю установят главный «барабан» (монолитная плита под центральный купол весом в 65 тонн), закроют оконные и дверные проемы, внутри храма создадут определенную влажность и температуру для внутренних работ. С начала сентября на площадке рядом с храмом идет монтаж шести куполов, а кресты будут ставить еще позже.

На колокольне храма. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Летом военные строители приступили к благоустройству территорий рядом с собором, прокладке наружных инженерных сетей, возведению двух зданий: многофункционального учебного центра и круговой мемориальной галереи «Дорога памяти» — предмет особой гордости военных строителей. Протяженность ее составит около 1,5 километра, основная территория музея размечена на 1418 шагов — по числу дней и ночей войны. Это музей, в котором будут храниться фотографии более 30 миллионов участников Великой Отечественной войны, данные о них, их личные вещи и фронтовые письма.

Уже началась укладка асфальта на автомобильной стоянке на 1980 машино-мест, рядом будет расположена вертолетная площадка. Евгений Григорькин рассказал «Новой газете», что Росавтодор построит большую развязку на Минском шоссе, которая позволит легко подъезжать к храму.

Страшные деньги

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На сайте фонда «Воскресение», который был создан 15 августа 2018 года специально для сбора пожертвований на храм ВС РФ, указано, что на данный момент деньги на строительство предоставили 58 тысяч человек. «Да, действительно, пожертвования от частных лиц и организаций приближаются к цифре, равной 3 млрд рублей, если быть точным, то собрана сумма 2 992 051 908 рублей 54 копейки», — рассказал «Новой газете» замминистра обороны РФ Тимур Иванов. «И людей, наблюдающих за этим процессом (за ходом строительства. — Ред.) очень и очень много, только за период проведения форума «Армия-2019» парк посетило более миллиона человек, большинство из них не только сами решили пожертвовать, но и рассказали об увиденном своим родственникам, знакомым», — добавляет Иванов. По его словам, «реальный, осязаемый результат» и дает ту самую возможность «поддерживать интерес», чтобы пожертвования продолжались. Замминистра также подчеркивает, что большую роль в поддержании интереса к храму ВС РФ играет «продуманная и активная информационная работа», проводимая ведомством вместе с фондом «Воскресение».

Некоторые собеседники «Новой газеты» обратили внимание на то, как быстро шел сбор средств в первые месяцы. Если еще в начале ноября 2018 года сумма пожертвований составляла 1,26 млрд рублей, то уже 16 декабря 2018 года Тимур Иванов заявлял, что на храм собрали больше 2 млрд.

Тогда же, в начале сбора, на военных форумах стали появляться посты военнослужащих, жалующихся на то, что их принудительно заставляют сдавать деньги на строительство храма ВС РФ. Такие сообщения поступали, в частности, из Хабаровского края. Первое время Минобороны и фонд «Воскресение» отрицали наличие проблемы, однако в большом интервью «пригожинскому» РИА ФАН в сентябре 2019 года глава фонда Александр Каньшин признал, что такое и правда было:

«Возможно, на первом этапе, когда информация только обрушилась на армию, вполне допускаю, что где-то на местах отдельные командиры взводов могли «перебдеть».

Но это точно не было массово, плюс руководство Минобороны довольно оперативно все скорректировало так, чтобы сбор был не принудительный, а только добровольный. Представители нашего фонда работают сейчас во всех видах и родах войск ВС». Информацию о нецелевых тратах фонд также неоднократно отвергал.

Евгений Григорькин, замначальника дирекции по строительству, провел экскурсию по стройке. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В Минобороны уточняют, что система финансового контроля строительства в ведомстве выстроена еще в 2015 году. «Здесь нет никаких нововведений, с помощью специальных банковских счетов контролируется вся технологическая цепочка, вся кооперация — от заказчика до последнего гвоздя», — говорит Тимур Иванов. Что касается расходов на убранство храма, то при фонде создан художественный совет, в который̆ вошли деятели РПЦ, культуры, Минобороны. Именно этот орган отвечает за внутренний контроль расходования средств. «Система Минобороны по контролю расходования финсредств отлажена и работает четко. Особенность в том, что применительно к строительству храма, контроль осуществляется ежедневно совместно финансовыми структурами министерства и фонда. За более чем год работы сбоев не было», — заявил Тимур Иванов «Новой газете».

Оценивать даже приблизительно, сколько еще необходимо денег для того, чтобы достроить храм, Иванов не стал. Так же, как и уточнять, на какую сумму различные компании пожертвовали материалов. «Каждый храм — это произведение. По моему мнению, оценить стоимость любого произведения смогут только потомки. Мы, безусловно, понимаем, сколько будет стоить строительная часть, и эти деньги мы уже собрали, но есть и вторая, не менее, а скорее даже более важная, видимая часть — благоукрашение храма. Поэтому могу повторить свои слова относительно окончательной стоимости храма —

«сколько пожертвуют, столько в итоге он и будет стоить», — сказал Тимур Иванов.

Прообразом для центрального купола стал шлем Александра Невского. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Затраты на оформление храма неизвестны. Как рассказали военные строители «Новой газете», за год смету по этой части удалось сократить на несколько миллиардов рублей, так как изначально художники предлагали иной проект — в бронзе, но от него решили отказаться. По данным «Новой», в храме ВС РФ также будут мраморные полы с инкрустацией латунью, какому подрядчику достался этот заказ — неизвестно. При этом, как выяснили «Открытые медиа», Минобороны заказало через госзакупки выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу чугунных полов, и подряд стоимостью 82,46 млн рублей без конкурса достался единственному поставщику — индивидуальной предпринимательнице Елене Вахромеевой, которая зарегистрировала свою фирму за пару месяцев до этого.

Как утверждает источник «Новой газеты», знакомый с ходом строительства и проектными работами,

основываясь на сравнении с аналогами, можно утверждать, что храм ВС РФ будет стоить около 6–8 млрд рублей.

«Там много действительно сложных работ, особенно с учетом декора фасадов и внутреннего убранства. Согласно проекту, будет много бронзового литья, сложных художественных работ, стеклянная крыша, стеклянные фасады, керамический декор, фресковая живопись и мозаичные панно», — отмечает собеседник «Новой».

Храм ВС РФ может будет стоить около 6–8 млрд рублей из-за дорогой внутренней отделки. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По мнению источника, проектный размер предполагает посещение богослужений в среднем около 6 тысячами прихожан. С учетом расположения и непростой транспортной доступности храм ВС РФ будет почти все время пустовать. «Храм построить — это полдела, его нужно потом эксплуатировать. Он будет на балансе РПЦ, нужно будет элементарно оплачивать коммунальные эксплуатационные расходы. Представляете кубатуру такого сооружения, а с учетом наличия стекла, через которое проще будет проходить тепло, прогреть такую махину даже до 16 градусов будет сложно. Например, храм Христа Спасителя находится в центре Москвы, там всегда много туристов, целый комплекс сооружений, который позволяет все это содержать», — поясняет собеседник «Новой».

Тимур Иванов убежден, что как минимум раз в жизни храм ВС РФ захочет посетить каждый, а с учетом музейного комплекса «Дорога памяти» посетителями захотят стать все потомки участников Великой Отечественной. Замминистра также отмечает, что РПЦ внимательно относится к определению мест строительства храмов. «О тех, кто будет посещать храмовый комплекс. Это — наследники памяти 33 миллионов воевавших на фронтах. Военнослужащие, члены их семей. Многотысячный отряд посетителей парка «Патриот», работающего круглогодично. Большой отряд ветеранов и молодежи. В храм, несомненно, придут юноши и девушки Центра военно-патриотического воспитания, который будет построен Минобороны совместно с правительствами Москвы и Московской области в следующем году. Мы убеждены, что храм Воскресения Христова станет местом притяжения православных верующих со всех концов нашей страны и мира, а также представителей других религиозных взглядов, которые ценят и гордятся историей нашей великой Родины и хотят, чтобы наши потомки также ценили, оберегали и никому не позволяли искажать ее и тем самым пресекали любые устремления подорвать единство многонационального и многоконфессионального народа России», — заявил Иванов.

Храм войны

В Минобороны убеждены, что как минимум раз в жизни храм ВС РФ захочет посетить каждый россиянин. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Храм ВС РФ спроектирован в монументальном русском стиле, его фасады будут отделаны металлом, своды остеклены. Сообщается, что прообраз главного купола — шлем князя Александра Невского, канонизированного РПЦ. Основные претензии у общественности и профессионального сообщества сохраняются не к процессу стройки, а к самой идее строительства такого храма. Не меньшие споры среди общественности вызывает и внутреннее убранство. Стены храма должны украсить иконы святых покровителей русского воинства, изображения батальных сцен и геральдические знаки на витражах.

Храм будет иметь пять престолов. Центральный именуется в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова. Внутри оборудуют четыре боковых придела, каждый из которых будет посвящен святому, признанному покровителем одного из родов войск: святому благоверному князю Александру Невскому — покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илии — покровителю Воздушно-космических сил и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному — покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре — покровительнице Ракетных войск стратегического назначения. Конструкцию алтаря уже частично показывали СМИ, его привезут специалисты из Софрино и соберут на месте.

Все каноны православия во внешнем и внутреннем оформлении храма ВС РФ принимаются художественным советом, который работает при фонде «Воскресение», совет возглавляет протоиерей Леонид Калинин. Стройку освящал священник Григорий Федотов, а настоятелем стал другой член худсовета — епископ Клинский Стефан.

Снаружи основную часть здания покроют профилем из фибробетона, украшенным бронзовыми табличками, панно, барельефами (в честь обороны Москвы и Ленинграда, Курской и Сталинградской битв), статуями святых воинов (например, Александра Невского и князя Андрея Боголюбского). Кровлю храма создадут из светопрозрачных стеклянных панелей высокой прочности. Первый уровень верхнего света — слегка тонированное стекло с зеленым оттенком, нижний — витражи с элементами декорации из орденов и медалей. Архитектурные пропорции храма символичны. Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метра (1945 год — окончание Великой Отечественной войны). Высота звонницы — 75 метров (в 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны). Высота малого купола — 14,18 метра (1418 дней и ночей длились боевые действия в Великой Отечественной войне).

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Религиовед Александр Солдатов отмечает, что его

«больше всего шокирует» в этом храме тотальный «культ войны»,

который радикально отличается как от его собственных представлений о христианстве, так и от традиции оформления православных храмов. «Похоже, это будет какой-то храм Марса, а не Христа, фигурально выражаясь», — отметил он. По словам Солдатова, в русской православной традиции нет изображений на фресках светских батальных сцен, особенно советского периода, когда армию уж никак невозможно считать «христолюбивым воинством». «В этом храме не только планируется изобразить массу подобных сцен, но и возродить опровергнутые научно факты — например, историю 28 героев-панфиловцев», — говорит Солдатов.

Не меньшее количество споров вызвал тот факт, что в убранстве будет использовано трофейное оружие, однако, как пояснил «Новой газете» Евгений Григорькин, переплавлять его никто не станет. Оружие будет целиком инкрустировано, в частности, в ступени главного входа в храм. «Смысл в том, чтобы люди наступая на него, выражали так свое отношение к войне», — заверил он.

Переплавлять трофейную технику для ступеней храма никто не будет, объяснили «Новой». Оружие целиком инкрустируют в крыльцо, чтобы люди наступали на него, выражая отношение к войне. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

«Хочется отметить, что стеклянная кровля и фасад — это вообще крайне странное решение со всех точек зрения: во-первых, в плане эксплуатации, во вторых, это довольно дорого, и третий момент — это нетрадиционно для православного храма, когда свет струится со всех сторон на прихожан», — говорит другой эксперт, пожелавший остаться анонимным. «Конечно, у нас есть Экспертный совет по искусству, архитектуре и реставрации, епархиальные искусствоведческие комиссии, есть Архитектурный совет Союза архитекторов России, но проект такого государственного масштаба нигде не рассматривался в профессиональном сообществе, что не соответствует духу соборности и профессионализма. Все решения принимались келейно, что недопустимо и приводит к множеству профессиональных ошибок», — заключает он.

Тимур Иванов на вопрос «Новой» о том, как Минобороны относится к разнообразным идеологическим оценкам строительства храма ВС РФ, отвечает, что ведомство «с уважением относится к любым мнениям граждан нашей Родины». «Мы стоим на защите каждого из них. Каждый имеет право на свою точку зрения», — говорит Иванов, подчеркивая, что

в ознаменование «каждой победы русского народа воздвигались храмы»,

приводя в пример подписание Александром I «Манифеста о строительстве в Москве благодарственного храма Христа Спасителя». «Мы строим храм в ознаменование победы в Великой Отечественной войне, дабы память о той победе сохранялась от поколения к поколению», — заявил он «Новой газете».

В Минобороны также отметили, что ведомство взаимодействует со всеми традиционными конфессиями, «поэтому некоторые высказывания в отношении главного храма Вооруженных сил, как православного, выглядят надуманными и носят, как правило, политический оттенок».